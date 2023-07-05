https://ria.ru/20230705/pogoda-1882287022.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 05.07.2023
Москвичам рассказали о погоде в среду
Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы и до плюс 26 ожидаются в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T08:18
2023-07-05T08:18
2023-07-05T08:18
москва
погода
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы и до плюс 26 ожидаются в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, максимальная температура плюс 24 - плюс 26, по области - от плюс 22 до плюс 27. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду", - рассказала Котилевская. По ее словам, атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20211031/meteozavisimost-1757058308.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, погода
Москвичам рассказали о погоде в среду
В Москве в среду ожидают грозы и до 26 градусов тепла
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости.
Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы и до плюс 26 ожидаются в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"
Алина Котилевская.
"Сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, максимальная температура плюс 24 - плюс 26, по области - от плюс 22 до плюс 27. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду", - рассказала Котилевская.
По ее словам, атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба.
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