https://ria.ru/20230705/pogoda-1882287022.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 05.07.2023

Москвичам рассказали о погоде в среду

Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы и до плюс 26 ожидаются в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T08:18

2023-07-05T08:18

2023-07-05T08:18

москва

погода

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы и до плюс 26 ожидаются в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, максимальная температура плюс 24 - плюс 26, по области - от плюс 22 до плюс 27. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду", - рассказала Котилевская. По ее словам, атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20211031/meteozavisimost-1757058308.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, погода