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Волгоградская область восстановит центральную площадь в райцентре ЛНР - РИА Новости, 05.07.2023
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Волгоградская область
 
14:41 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/ploschad-1882371812.html
Волгоградская область восстановит центральную площадь в райцентре ЛНР
Волгоградская область восстановит центральную площадь в райцентре ЛНР - РИА Новости, 05.07.2023
Волгоградская область восстановит центральную площадь в райцентре ЛНР
Центральную площадь в поселке Станица Луганская в Луганской Народной Республике восстановят волгоградские специалисты по проекту, не имеющему аналога на... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T14:41
2023-07-05T14:41
волгоградская область
луганская народная республика
станица луганская
андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 5 июл – РИА Новости. Центральную площадь в поселке Станица Луганская в Луганской Народной Республике восстановят волгоградские специалисты по проекту, не имеющему аналога на территории новых регионов России, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом ЛНР. Между регионами в июне 2022 года было подписано соглашение о сотрудничестве. По информации властей, в прошлом году волгоградские специалисты восстановили 62 объекта. Еще 65 вошли в план 2023 года, большая часть из них уже сдана досрочно. По информации администрации, в среду Бочаров находится в Станично-Луганском районе, где осматривает ход восстановительных работ, которые ведут специалисты из Волгоградской области. Отмечается, что губернатор побывал в местном краеведческом музее, где при поддержке Промсвязьбанка идет комплексная модернизация. Она позволит открыть много новых экспозиций, в том числе посвященных спецоперации и истории казачества в двух регионах. По данным властей, в Станично-Луганском районе при помощи Волгоградской государственной лабораторной службы организована современная медицинская лаборатория, где жители могут бесплатно сдавать до 200 видов анализов. Также силами волгоградских специалистов открыт МФЦ с 9 окнами приёма и возводится отдельный Центр социальной поддержки населения. Отмечается, что в планах администрации Волгоградской области благоустроить Центральную площадь Станицы Луганской, главным объектом которой станет современный Дом культуры. Проект утвержден общественностью. "Аналогов проекту на новых территориях нет. Мы рассчитываем, что наша фантастическая идея будет реализована и станет основополагающей для развития района. Задача до сентября - в полном объеме завершить проектирование. Реализация проекта стартует в 2024 году", - цитирует администрация слова Бочаров в сообщении.
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луганская народная республика, станица луганская, андрей бочаров
Волгоградская область, Луганская Народная Республика, Станица Луганская, Андрей Бочаров
Волгоградская область восстановит центральную площадь в райцентре ЛНР

Волгоградская область восстановит центральную площадь в поселке Станица Луганская в ЛНР

© Фото : Telegram-канал администрации Волгоградской областиЦентральная площадь в райцентре ЛНР
Центральная площадь в райцентре ЛНР - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© Фото : Telegram-канал администрации Волгоградской области
Центральная площадь в райцентре ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 5 июл – РИА Новости. Центральную площадь в поселке Станица Луганская в Луганской Народной Республике восстановят волгоградские специалисты по проекту, не имеющему аналога на территории новых регионов России, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом ЛНР. Между регионами в июне 2022 года было подписано соглашение о сотрудничестве. По информации властей, в прошлом году волгоградские специалисты восстановили 62 объекта. Еще 65 вошли в план 2023 года, большая часть из них уже сдана досрочно.
© Фото : Telegram-канал администрации Волгоградской области

Центральная площадь в райцентре ЛНР

Центральную площадь в райцентре ЛНР восстановит Волгоградская область

Центральная площадь в райцентре ЛНР

© Фото : Telegram-канал администрации Волгоградской области
1 из 2
© Фото : Telegram-канал администрации Волгоградской области

Центральная площадь в райцентре ЛНР

Центральную площадь в райцентре ЛНР восстановит Волгоградская область

Центральная площадь в райцентре ЛНР

© Фото : Telegram-канал администрации Волгоградской области
2 из 2

Центральная площадь в райцентре ЛНР

© Фото : Telegram-канал администрации Волгоградской области
1 из 2

Центральная площадь в райцентре ЛНР

© Фото : Telegram-канал администрации Волгоградской области
2 из 2
По информации администрации, в среду Бочаров находится в Станично-Луганском районе, где осматривает ход восстановительных работ, которые ведут специалисты из Волгоградской области. Отмечается, что губернатор побывал в местном краеведческом музее, где при поддержке Промсвязьбанка идет комплексная модернизация. Она позволит открыть много новых экспозиций, в том числе посвященных спецоперации и истории казачества в двух регионах.
По данным властей, в Станично-Луганском районе при помощи Волгоградской государственной лабораторной службы организована современная медицинская лаборатория, где жители могут бесплатно сдавать до 200 видов анализов. Также силами волгоградских специалистов открыт МФЦ с 9 окнами приёма и возводится отдельный Центр социальной поддержки населения.
Отмечается, что в планах администрации Волгоградской области благоустроить Центральную площадь Станицы Луганской, главным объектом которой станет современный Дом культуры. Проект утвержден общественностью.
"Аналогов проекту на новых территориях нет. Мы рассчитываем, что наша фантастическая идея будет реализована и станет основополагающей для развития района. Задача до сентября - в полном объеме завершить проектирование. Реализация проекта стартует в 2024 году", - цитирует администрация слова Бочаров в сообщении.
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Волгоградская областьЛуганская Народная РеспубликаСтаница ЛуганскаяАндрей Бочаров
 
 
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