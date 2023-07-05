https://ria.ru/20230705/ploschad-1882371812.html

Волгоградская область восстановит центральную площадь в райцентре ЛНР

Волгоградская область восстановит центральную площадь в райцентре ЛНР - РИА Новости, 05.07.2023

Волгоградская область восстановит центральную площадь в райцентре ЛНР

Центральную площадь в поселке Станица Луганская в Луганской Народной Республике восстановят волгоградские специалисты по проекту, не имеющему аналога на... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T14:41

2023-07-05T14:41

2023-07-05T14:41

волгоградская область

луганская народная республика

станица луганская

андрей бочаров

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ВОЛГОГРАД, 5 июл – РИА Новости. Центральную площадь в поселке Станица Луганская в Луганской Народной Республике восстановят волгоградские специалисты по проекту, не имеющему аналога на территории новых регионов России, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом ЛНР. Между регионами в июне 2022 года было подписано соглашение о сотрудничестве. По информации властей, в прошлом году волгоградские специалисты восстановили 62 объекта. Еще 65 вошли в план 2023 года, большая часть из них уже сдана досрочно. По информации администрации, в среду Бочаров находится в Станично-Луганском районе, где осматривает ход восстановительных работ, которые ведут специалисты из Волгоградской области. Отмечается, что губернатор побывал в местном краеведческом музее, где при поддержке Промсвязьбанка идет комплексная модернизация. Она позволит открыть много новых экспозиций, в том числе посвященных спецоперации и истории казачества в двух регионах. По данным властей, в Станично-Луганском районе при помощи Волгоградской государственной лабораторной службы организована современная медицинская лаборатория, где жители могут бесплатно сдавать до 200 видов анализов. Также силами волгоградских специалистов открыт МФЦ с 9 окнами приёма и возводится отдельный Центр социальной поддержки населения. Отмечается, что в планах администрации Волгоградской области благоустроить Центральную площадь Станицы Луганской, главным объектом которой станет современный Дом культуры. Проект утвержден общественностью. "Аналогов проекту на новых территориях нет. Мы рассчитываем, что наша фантастическая идея будет реализована и станет основополагающей для развития района. Задача до сентября - в полном объеме завершить проектирование. Реализация проекта стартует в 2024 году", - цитирует администрация слова Бочаров в сообщении.

https://ria.ru/20230621/vodoprovod-1879627450.html

луганская народная республика

станица луганская

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луганская народная республика, станица луганская, андрей бочаров