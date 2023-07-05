https://ria.ru/20230705/plitka-1882300217.html

Депутат предложил отдавать москвичам плитку после ее демонтажа

Депутат предложил отдавать москвичам плитку после ее демонтажа - РИА Новости, 05.07.2023

Депутат предложил отдавать москвичам плитку после ее демонтажа

Вице-спикер Госдумы от "Новых людей", кандидат в мэры Москвы Владислав Даванков предложил отдавать москвичам плитку, которую ежегодно снимают в столице,... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T10:02

2023-07-05T10:02

2023-07-05T10:02

общество

москва

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей", кандидат в мэры Москвы Владислав Даванков предложил отдавать москвичам плитку, которую ежегодно снимают в столице, соответствующий запрос Даванков направил в правительство Москвы. "Меня спрашивают: а почему не отдать хорошую плитку москвичам, если городу она не нужна? Как-то не хозяйственно. Людям нужно благоустраивать дачи, а стройматериалы подорожали в несколько раз. Это было бы разумно и справедливо. Направил в правительство Москвы депутатский запрос с предложением отдавать хорошую плитку москвичам", - сообщил Даванков РИА Новости. Он предложил, что жители столицы могли бы оставлять запрос на портале mos.ru для получения плитки.

https://realty.ria.ru/20230705/moskva-1882085171.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва