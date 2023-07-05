https://ria.ru/20230705/plitka-1882300217.html
Депутат предложил отдавать москвичам плитку после ее демонтажа
Депутат предложил отдавать москвичам плитку после ее демонтажа - РИА Новости, 05.07.2023
Депутат предложил отдавать москвичам плитку после ее демонтажа
Вице-спикер Госдумы от "Новых людей", кандидат в мэры Москвы Владислав Даванков предложил отдавать москвичам плитку, которую ежегодно снимают в столице,... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T10:02
2023-07-05T10:02
2023-07-05T10:02
общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150046/04/1500460473_0:0:3268:1839_1920x0_80_0_0_7b965ab079e13e50c1bfd44d465b0e44.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей", кандидат в мэры Москвы Владислав Даванков предложил отдавать москвичам плитку, которую ежегодно снимают в столице, соответствующий запрос Даванков направил в правительство Москвы. "Меня спрашивают: а почему не отдать хорошую плитку москвичам, если городу она не нужна? Как-то не хозяйственно. Людям нужно благоустраивать дачи, а стройматериалы подорожали в несколько раз. Это было бы разумно и справедливо. Направил в правительство Москвы депутатский запрос с предложением отдавать хорошую плитку москвичам", - сообщил Даванков РИА Новости. Он предложил, что жители столицы могли бы оставлять запрос на портале mos.ru для получения плитки.
https://realty.ria.ru/20230705/moskva-1882085171.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150046/04/1500460473_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_f19cb247649796435b3dcb22a04c5223.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Депутат предложил отдавать москвичам плитку после ее демонтажа
Депутат Даванков предложил отдавать москвичам плитку, которую ежегодно снимают в столице
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей", кандидат в мэры Москвы Владислав Даванков предложил отдавать москвичам плитку, которую ежегодно снимают в столице, соответствующий запрос Даванков направил в правительство Москвы.
"Меня спрашивают: а почему не отдать хорошую плитку москвичам, если городу она не нужна? Как-то не хозяйственно. Людям нужно благоустраивать дачи, а стройматериалы подорожали в несколько раз. Это было бы разумно и справедливо. Направил в правительство Москвы депутатский запрос с предложением отдавать хорошую плитку москвичам", - сообщил Даванков РИА Новости.
Он предложил, что жители столицы могли бы оставлять запрос на портале mos.ru для получения плитки.
Столичная ретроспектива: как менялись улицы Москвы в разные эпохи