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Депутат предложил отдавать москвичам плитку после ее демонтажа - РИА Новости, 05.07.2023
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10:02 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/plitka-1882300217.html
Депутат предложил отдавать москвичам плитку после ее демонтажа
Депутат предложил отдавать москвичам плитку после ее демонтажа - РИА Новости, 05.07.2023
Депутат предложил отдавать москвичам плитку после ее демонтажа
Вице-спикер Госдумы от "Новых людей", кандидат в мэры Москвы Владислав Даванков предложил отдавать москвичам плитку, которую ежегодно снимают в столице,... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T10:02
2023-07-05T10:02
общество
москва
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей", кандидат в мэры Москвы Владислав Даванков предложил отдавать москвичам плитку, которую ежегодно снимают в столице, соответствующий запрос Даванков направил в правительство Москвы. "Меня спрашивают: а почему не отдать хорошую плитку москвичам, если городу она не нужна? Как-то не хозяйственно. Людям нужно благоустраивать дачи, а стройматериалы подорожали в несколько раз. Это было бы разумно и справедливо. Направил в правительство Москвы депутатский запрос с предложением отдавать хорошую плитку москвичам", - сообщил Даванков РИА Новости. Он предложил, что жители столицы могли бы оставлять запрос на портале mos.ru для получения плитки.
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общество, москва
Общество, Москва
Депутат предложил отдавать москвичам плитку после ее демонтажа

Депутат Даванков предложил отдавать москвичам плитку, которую ежегодно снимают в столице

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДевушка идет по Смоленской площади
Девушка идет по Смоленской площади - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Девушка идет по Смоленской площади. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей", кандидат в мэры Москвы Владислав Даванков предложил отдавать москвичам плитку, которую ежегодно снимают в столице, соответствующий запрос Даванков направил в правительство Москвы.
"Меня спрашивают: а почему не отдать хорошую плитку москвичам, если городу она не нужна? Как-то не хозяйственно. Людям нужно благоустраивать дачи, а стройматериалы подорожали в несколько раз. Это было бы разумно и справедливо. Направил в правительство Москвы депутатский запрос с предложением отдавать хорошую плитку москвичам", - сообщил Даванков РИА Новости.
Он предложил, что жители столицы могли бы оставлять запрос на портале mos.ru для получения плитки.
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