Окна в белгородских школах покроют бронированной пленкой
Гладков: окна в белгородских школах покроют бронированной пленкой для защиты от осколков
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкАдминистративное здание, поврежденное в результате обстрела ВСУ города Шебекино
Административное здание, поврежденное в результате обстрела ВСУ города Шебекино. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 5 июл — РИА Новости. Окна в образовательных учреждениях Белгородской области покроют бронированной пленкой, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков во время прямой линии в соцсети "ВКонтакте".
"По детским садам и школам мы будем приобретать такую бронированную пленку централизованно. Конечно, это достаточно дорогостоящий материал. Но мы будем приобретать, потому что такое решение уже принято совместно с директорами школ и заведующими детских садов", — сказал он.
По словам Гладкова, это решение необходимо для обеспечения безопасности детей в случае обстрела, чтобы осколки не причинили травм. Он напомнил, что в новом учебном году из соображений безопасности очного формата обучения не будет в школах в 20-километровой зоне от границы.
В десяти приграничных муниципалитетах и Белгороде прорабатываются альтернативные методы обучения, включающие очный формат, онлайн-обучение, а также варианты самоподготовки.
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"Мы сейчас ищем компромиссное решение вместе с родителями и учителями по форматам обучения в новом учебном году, потому что понимаем, что уже третий год за качество обучения переживают все", — добавил Гладков.
С октября 2022 года по решению губернатора все школы, колледжи и вузы Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов и города Белгорода перешли на дистанционный формат обучения. В мае 2023-го из-за сложной оперативной обстановки учебный год в школах приграничных районов региона завершился досрочно.
Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля прошлого года действует высокий уровень террористической опасности.