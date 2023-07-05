https://ria.ru/20230705/plenka-1882478377.html

Окна в белгородских школах покроют бронированной пленкой

Окна в белгородских школах покроют бронированной пленкой - РИА Новости, 05.07.2023

Окна в белгородских школах покроют бронированной пленкой

Окна в образовательных учреждениях Белгородской области покроют бронированной пленкой, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков во время прямой линии в... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T23:12

2023-07-05T23:12

2023-07-05T23:30

общество

белгородская область

вячеслав гладков

белгород

ровеньский район

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БЕЛГОРОД, 5 июл — РИА Новости. Окна в образовательных учреждениях Белгородской области покроют бронированной пленкой, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков во время прямой линии в соцсети "ВКонтакте". "По детским садам и школам мы будем приобретать такую бронированную пленку централизованно. Конечно, это достаточно дорогостоящий материал. Но мы будем приобретать, потому что такое решение уже принято совместно с директорами школ и заведующими детских садов", — сказал он. По словам Гладкова, это решение необходимо для обеспечения безопасности детей в случае обстрела, чтобы осколки не причинили травм. Он напомнил, что в новом учебном году из соображений безопасности очного формата обучения не будет в школах в 20-километровой зоне от границы. В десяти приграничных муниципалитетах и Белгороде прорабатываются альтернативные методы обучения, включающие очный формат, онлайн-обучение, а также варианты самоподготовки. "Мы сейчас ищем компромиссное решение вместе с родителями и учителями по форматам обучения в новом учебном году, потому что понимаем, что уже третий год за качество обучения переживают все", — добавил Гладков.С октября 2022 года по решению губернатора все школы, колледжи и вузы Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов и города Белгорода перешли на дистанционный формат обучения. В мае 2023-го из-за сложной оперативной обстановки учебный год в школах приграничных районов региона завершился досрочно.Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля прошлого года действует высокий уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230704/infrastruktura-1882245473.html

https://ria.ru/20230705/zdaniya-1882415069.html

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общество, белгородская область, вячеслав гладков, белгород, ровеньский район