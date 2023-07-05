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"Пойдут, откуда не ждали". ВСУ выбрали новую цель - РИА Новости, 05.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:00 05.07.2023 (обновлено: 08:05 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/platsdarm-1882227174.html
"Пойдут, откуда не ждали". ВСУ выбрали новую цель
"Пойдут, откуда не ждали". ВСУ выбрали новую цель - РИА Новости, 05.07.2023
"Пойдут, откуда не ждали". ВСУ выбрали новую цель
В зоне СВО вырисовывается новое направление для наступления украинской армии. ВСУ уже несколько недель пытаются закрепиться на левом берегу Днепра. Ради этого... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T08:00
2023-07-05T08:05
специальная военная операция на украине
киев
украина
запорожье
леонид ивашов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
нато
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Андрей Коц. В зоне СВО вырисовывается новое направление для наступления украинской армии. ВСУ уже несколько недель пытаются закрепиться на левом берегу Днепра. Ради этого сменили тактику. О том, как их встретят, — в материале РИА Новости.Точное попаданиеСтраны Запада все предыдущие месяцы передавали Киеву десятки вместительных быстроходных лодок с мощными моторами. Командование ВСУ активно использует их для заброски боевых групп на днепровские острова и на левый берег, прежде всего в районе Алешек. Действуют они в основном по ночам, что затрудняет своевременное обнаружение десанта.Подразделениям ВСУ, по словам российских военных, удалось закрепиться под пролетами Антоновского моста, частично подорванного в ноябре, а также в прибрежных поселках.На днях этот плацдарм серьезно пошатнулся. Ракетчики нанесли удар оперативно-тактическим "Искандером" по позициям ВСУ на левом берегу. Взрыв обрушил пролет моста. По данным Минобороны, украинские потери — минимум 20 человек убитыми и ранеными."Но они по-прежнему присутствуют на левом берегу, — рассказывает офицер с позывным Леший, обороняющийся на том направлении. — Сколько их — сказать сложно. Подойти к плацдарму по суше тяжело — местность заболочена. А все дороги заминировали, в том числе дистанционным способом. По ВСУ работала наша авиация, но без особых результатов. Попасть точно под пролет моста непросто. В итоге справился "Искандер". Но одного удара мало. Нужно перехватывать инициативу на Днепре".Отвлекающий ударНе секрет, что украинский Генштаб сделал ставку на Запорожье. Задача-максимум — занять Токмак, Мелитополь, Бердянск и выйти к Крыму.А попытки форсировать Днепр и создать плацдарм на левом берегу призваны "раздергать" российские войска с иных направлений. ВСУ пытаются вынудить нас оголить другие оборонительные рубежи, чтобы ударить в самое слабое место, прорвать оборону и ввести в бой резервы. Пока это у них не получается.Речь идет о селе Работино, которое уже месяц атакуют. Наступают со стороны Орехова и Малой Токмачки.Но результата нет. Колонны засекают с беспилотников сразу же, как они выдвигаются. И немедленно открывают огонь из всех средств — от артиллерии до ударных вертолетов. Закономерный итог: вэсэушники, понеся потери, отходят.Более того, российские части провели локальную контратаку и вернули позиции в серой зоне. Западнее ВСУ все еще пытаются закрепиться в селе Пятихатки, которое уже несколько раз переходило из рук в руки.Все безуспешно. Как и на востоке, на так называемом Времевском выступе — на стыке с границей ДНР.Без изменений на Угледарском и Марьинском направлениях. Тут продолжаются позиционные бои и артиллерийские дуэли. ВСУ атаковали на Авдеевском участке фронта — их отбросили.Сейчас собирают силы, чтобы наступать на Красногоровку и Водяное. Но по ним круглосуточно работает российская авиация.На Артемовском направлении атакуют в районе Клещеевки, Курдюмовки и Берховки. Обе стороны перебрасывают сюда подкрепления. После победных реляций командование ВСУ внезапно заговорило об угрозе удара на Часов Яр.На Сватовском направлении — встречные бои. Российские войска достигли большего, сдержав атаки к западу от Кременной и подвинув украинцев к западу от Куземовки. Те стараются не допустить выхода к реке Северский Донец, что осложнит положение Северской группировки.Кому выгодноКиев оказался в весьма затруднительном положении. Время работает против него. И на Украине, и в странах Запада твердят, что к саммиту НАТО в Вильнюсе требуется продемонстрировать результат.Осталось меньше недели. Пока же спикер ВСУ Анна Маляр отчиталась об "освобождении" 150 квадратных километров."Зеленскому надо рекламировать себя, — говорит президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов. — Несмотря на его желание присоединиться к НАТО, Украину туда не возьмут, потому что это никому не нужно. У альянса своих проблем предостаточно. А киевский режим — это постоянная политическая и экономическая головная боль".Отсюда и противоречие: с одной стороны, "приверженность полной поддержке" Киева, а с другой — неспешность с поставками вооружений. Например, истребителей F-16, на отсутствие которых командование ВСУ списывает неудачи. Поэтому об обещаниях "все изменить к осени" по результатам контрнаступления, возможно, придется забыть.
https://ria.ru/20230704/nato-1882197457.html
https://ria.ru/20230704/vsu-1882162226.html
https://ria.ru/20230703/artilleriya-1881967434.html
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Андрей Коц
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Андрей Коц
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киев, украина, запорожье, леонид ивашов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, нато
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Запорожье, Леонид Ивашов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, НАТО

"Пойдут, откуда не ждали". ВСУ выбрали новую цель

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие в Артемовске
Украинские военнослужащие в Артемовске - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Андрей Коц. В зоне СВО вырисовывается новое направление для наступления украинской армии. ВСУ уже несколько недель пытаются закрепиться на левом берегу Днепра. Ради этого сменили тактику. О том, как их встретят, — в материале РИА Новости.

Точное попадание

Страны Запада все предыдущие месяцы передавали Киеву десятки вместительных быстроходных лодок с мощными моторами. Командование ВСУ активно использует их для заброски боевых групп на днепровские острова и на левый берег, прежде всего в районе Алешек. Действуют они в основном по ночам, что затрудняет своевременное обнаружение десанта.
Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Премьер Чехии: Украина должна узнать перспективы своего членства в НАТО
Вчера, 16:48
Подразделениям ВСУ, по словам российских военных, удалось закрепиться под пролетами Антоновского моста, частично подорванного в ноябре, а также в прибрежных поселках.
На днях этот плацдарм серьезно пошатнулся. Ракетчики нанесли удар оперативно-тактическим "Искандером" по позициям ВСУ на левом берегу. Взрыв обрушил пролет моста. По данным Минобороны, украинские потери — минимум 20 человек убитыми и ранеными.
© AP Photo / Bernat ArmangueАнтоновский мост
Антоновский мост - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Антоновский мост
"Но они по-прежнему присутствуют на левом берегу, — рассказывает офицер с позывным Леший, обороняющийся на том направлении. — Сколько их — сказать сложно. Подойти к плацдарму по суше тяжело — местность заболочена. А все дороги заминировали, в том числе дистанционным способом. По ВСУ работала наша авиация, но без особых результатов. Попасть точно под пролет моста непросто. В итоге справился "Искандер". Но одного удара мало. Нужно перехватывать инициативу на Днепре".

Отвлекающий удар

Не секрет, что украинский Генштаб сделал ставку на Запорожье. Задача-максимум — занять Токмак, Мелитополь, Бердянск и выйти к Крыму.
А попытки форсировать Днепр и создать плацдарм на левом берегу призваны "раздергать" российские войска с иных направлений. ВСУ пытаются вынудить нас оголить другие оборонительные рубежи, чтобы ударить в самое слабое место, прорвать оборону и ввести в бой резервы. Пока это у них не получается.
Работа расчета артиллерии ВС РФ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Рогов рассказал, как российские войска обратили ВСУ в бегство под Работино
Вчера, 15:01
Речь идет о селе Работино, которое уже месяц атакуют. Наступают со стороны Орехова и Малой Токмачки.
Но результата нет. Колонны засекают с беспилотников сразу же, как они выдвигаются. И немедленно открывают огонь из всех средств — от артиллерии до ударных вертолетов. Закономерный итог: вэсэушники, понеся потери, отходят.
Более того, российские части провели локальную контратаку и вернули позиции в серой зоне. Западнее ВСУ все еще пытаются закрепиться в селе Пятихатки, которое уже несколько раз переходило из рук в руки.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" ЮВО ВС России на Запорожском направлении
Работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 Град ЮВО ВС РФ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" ЮВО ВС России на Запорожском направлении
Все безуспешно. Как и на востоке, на так называемом Времевском выступе — на стыке с границей ДНР.
Без изменений на Угледарском и Марьинском направлениях. Тут продолжаются позиционные бои и артиллерийские дуэли. ВСУ атаковали на Авдеевском участке фронта — их отбросили.
Сейчас собирают силы, чтобы наступать на Красногоровку и Водяное. Но по ним круглосуточно работает российская авиация.
Артиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Уральские артиллеристы уничтожили замаскированные блиндажи ВСУ в Донбассе
3 июля, 16:52
На Артемовском направлении атакуют в районе Клещеевки, Курдюмовки и Берховки. Обе стороны перебрасывают сюда подкрепления. После победных реляций командование ВСУ внезапно заговорило об угрозе удара на Часов Яр.
На Сватовском направлении — встречные бои. Российские войска достигли большего, сдержав атаки к западу от Кременной и подвинув украинцев к западу от Куземовки. Те стараются не допустить выхода к реке Северский Донец, что осложнит положение Северской группировки.

Кому выгодно

Киев оказался в весьма затруднительном положении. Время работает против него. И на Украине, и в странах Запада твердят, что к саммиту НАТО в Вильнюсе требуется продемонстрировать результат.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Байден заявил, что НАТО при Столтенберге стала как никогда сплоченной
Вчера, 15:31
Осталось меньше недели. Пока же спикер ВСУ Анна Маляр отчиталась об "освобождении" 150 квадратных километров.
"Зеленскому надо рекламировать себя, — говорит президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов. — Несмотря на его желание присоединиться к НАТО, Украину туда не возьмут, потому что это никому не нужно. У альянса своих проблем предостаточно. А киевский режим — это постоянная политическая и экономическая головная боль".
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРазбитый танк ВСУ
Разбитый танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Разбитый танк ВСУ
Отсюда и противоречие: с одной стороны, "приверженность полной поддержке" Киева, а с другой — неспешность с поставками вооружений. Например, истребителей F-16, на отсутствие которых командование ВСУ списывает неудачи. Поэтому об обещаниях "все изменить к осени" по результатам контрнаступления, возможно, придется забыть.
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаЗапорожьеЛеонид ИвашовВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФНАТО
 
 
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