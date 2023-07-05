https://ria.ru/20230705/platsdarm-1882227174.html
"Пойдут, откуда не ждали". ВСУ выбрали новую цель
"Пойдут, откуда не ждали". ВСУ выбрали новую цель - РИА Новости, 05.07.2023
"Пойдут, откуда не ждали". ВСУ выбрали новую цель
В зоне СВО вырисовывается новое направление для наступления украинской армии. ВСУ уже несколько недель пытаются закрепиться на левом берегу Днепра. Ради этого... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T08:00
2023-07-05T08:00
2023-07-05T08:05
специальная военная операция на украине
киев
украина
запорожье
леонид ивашов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
нато
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Андрей Коц. В зоне СВО вырисовывается новое направление для наступления украинской армии. ВСУ уже несколько недель пытаются закрепиться на левом берегу Днепра. Ради этого сменили тактику. О том, как их встретят, — в материале РИА Новости.Точное попаданиеСтраны Запада все предыдущие месяцы передавали Киеву десятки вместительных быстроходных лодок с мощными моторами. Командование ВСУ активно использует их для заброски боевых групп на днепровские острова и на левый берег, прежде всего в районе Алешек. Действуют они в основном по ночам, что затрудняет своевременное обнаружение десанта.Подразделениям ВСУ, по словам российских военных, удалось закрепиться под пролетами Антоновского моста, частично подорванного в ноябре, а также в прибрежных поселках.На днях этот плацдарм серьезно пошатнулся. Ракетчики нанесли удар оперативно-тактическим "Искандером" по позициям ВСУ на левом берегу. Взрыв обрушил пролет моста. По данным Минобороны, украинские потери — минимум 20 человек убитыми и ранеными."Но они по-прежнему присутствуют на левом берегу, — рассказывает офицер с позывным Леший, обороняющийся на том направлении. — Сколько их — сказать сложно. Подойти к плацдарму по суше тяжело — местность заболочена. А все дороги заминировали, в том числе дистанционным способом. По ВСУ работала наша авиация, но без особых результатов. Попасть точно под пролет моста непросто. В итоге справился "Искандер". Но одного удара мало. Нужно перехватывать инициативу на Днепре".Отвлекающий ударНе секрет, что украинский Генштаб сделал ставку на Запорожье. Задача-максимум — занять Токмак, Мелитополь, Бердянск и выйти к Крыму.А попытки форсировать Днепр и создать плацдарм на левом берегу призваны "раздергать" российские войска с иных направлений. ВСУ пытаются вынудить нас оголить другие оборонительные рубежи, чтобы ударить в самое слабое место, прорвать оборону и ввести в бой резервы. Пока это у них не получается.Речь идет о селе Работино, которое уже месяц атакуют. Наступают со стороны Орехова и Малой Токмачки.Но результата нет. Колонны засекают с беспилотников сразу же, как они выдвигаются. И немедленно открывают огонь из всех средств — от артиллерии до ударных вертолетов. Закономерный итог: вэсэушники, понеся потери, отходят.Более того, российские части провели локальную контратаку и вернули позиции в серой зоне. Западнее ВСУ все еще пытаются закрепиться в селе Пятихатки, которое уже несколько раз переходило из рук в руки.Все безуспешно. Как и на востоке, на так называемом Времевском выступе — на стыке с границей ДНР.Без изменений на Угледарском и Марьинском направлениях. Тут продолжаются позиционные бои и артиллерийские дуэли. ВСУ атаковали на Авдеевском участке фронта — их отбросили.Сейчас собирают силы, чтобы наступать на Красногоровку и Водяное. Но по ним круглосуточно работает российская авиация.На Артемовском направлении атакуют в районе Клещеевки, Курдюмовки и Берховки. Обе стороны перебрасывают сюда подкрепления. После победных реляций командование ВСУ внезапно заговорило об угрозе удара на Часов Яр.На Сватовском направлении — встречные бои. Российские войска достигли большего, сдержав атаки к западу от Кременной и подвинув украинцев к западу от Куземовки. Те стараются не допустить выхода к реке Северский Донец, что осложнит положение Северской группировки.Кому выгодноКиев оказался в весьма затруднительном положении. Время работает против него. И на Украине, и в странах Запада твердят, что к саммиту НАТО в Вильнюсе требуется продемонстрировать результат.Осталось меньше недели. Пока же спикер ВСУ Анна Маляр отчиталась об "освобождении" 150 квадратных километров."Зеленскому надо рекламировать себя, — говорит президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов. — Несмотря на его желание присоединиться к НАТО, Украину туда не возьмут, потому что это никому не нужно. У альянса своих проблем предостаточно. А киевский режим — это постоянная политическая и экономическая головная боль".Отсюда и противоречие: с одной стороны, "приверженность полной поддержке" Киева, а с другой — неспешность с поставками вооружений. Например, истребителей F-16, на отсутствие которых командование ВСУ списывает неудачи. Поэтому об обещаниях "все изменить к осени" по результатам контрнаступления, возможно, придется забыть.
https://ria.ru/20230704/nato-1882197457.html
https://ria.ru/20230704/vsu-1882162226.html
https://ria.ru/20230703/artilleriya-1881967434.html
https://ria.ru/20230704/bayden-1882173281.html
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Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
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Андрей Коц
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киев, украина, запорожье, леонид ивашов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, нато
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Запорожье, Леонид Ивашов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, НАТО
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Андрей Коц. В зоне СВО вырисовывается новое направление для наступления украинской армии. ВСУ уже несколько недель пытаются закрепиться на левом берегу Днепра. Ради этого сменили тактику. О том, как их встретят, — в материале РИА Новости.
Страны Запада все предыдущие месяцы передавали Киеву десятки вместительных быстроходных лодок с мощными моторами. Командование ВСУ активно использует их для заброски боевых групп на днепровские острова и на левый берег, прежде всего в районе Алешек. Действуют они в основном по ночам, что затрудняет своевременное обнаружение десанта.
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Подразделениям ВСУ, по словам российских военных, удалось закрепиться под пролетами Антоновского моста, частично подорванного в ноябре, а также в прибрежных поселках.
На днях этот плацдарм серьезно пошатнулся. Ракетчики нанесли удар оперативно-тактическим "Искандером" по позициям ВСУ на левом берегу. Взрыв обрушил пролет моста. По данным Минобороны, украинские потери — минимум 20 человек убитыми и ранеными.
"Но они по-прежнему присутствуют на левом берегу, — рассказывает офицер с позывным Леший, обороняющийся на том направлении. — Сколько их — сказать сложно. Подойти к плацдарму по суше тяжело — местность заболочена. А все дороги заминировали, в том числе дистанционным способом. По ВСУ работала наша авиация, но без особых результатов. Попасть точно под пролет моста непросто. В итоге справился "Искандер". Но одного удара мало. Нужно перехватывать инициативу на Днепре".
Не секрет, что украинский Генштаб сделал ставку на Запорожье. Задача-максимум — занять Токмак, Мелитополь, Бердянск и выйти к Крыму.
А попытки форсировать Днепр и создать плацдарм на левом берегу призваны "раздергать" российские войска с иных направлений. ВСУ пытаются вынудить нас оголить другие оборонительные рубежи, чтобы ударить в самое слабое место, прорвать оборону и ввести в бой резервы. Пока это у них не получается.
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Речь идет о селе Работино, которое уже месяц атакуют. Наступают со стороны Орехова и Малой Токмачки.
Но результата нет. Колонны засекают с беспилотников сразу же, как они выдвигаются. И немедленно открывают огонь из всех средств — от артиллерии до ударных вертолетов. Закономерный итог: вэсэушники, понеся потери, отходят.
Более того, российские части провели локальную контратаку и вернули позиции в серой зоне. Западнее ВСУ все еще пытаются закрепиться в селе Пятихатки, которое уже несколько раз переходило из рук в руки.
Все безуспешно. Как и на востоке, на так называемом Времевском выступе — на стыке с границей ДНР.
Без изменений на Угледарском и Марьинском направлениях. Тут продолжаются позиционные бои и артиллерийские дуэли. ВСУ атаковали на Авдеевском участке фронта — их отбросили.
Сейчас собирают силы, чтобы наступать на Красногоровку и Водяное. Но по ним круглосуточно работает российская авиация.
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На Артемовском направлении атакуют в районе Клещеевки, Курдюмовки и Берховки. Обе стороны перебрасывают сюда подкрепления. После победных реляций командование ВСУ внезапно заговорило об угрозе удара на Часов Яр.
На Сватовском направлении — встречные бои. Российские войска достигли большего, сдержав атаки к западу от Кременной и подвинув украинцев к западу от Куземовки. Те стараются не допустить выхода к реке Северский Донец, что осложнит положение Северской группировки.
Киев оказался в весьма затруднительном положении. Время работает против него. И на Украине, и в странах Запада твердят, что к саммиту НАТО в Вильнюсе требуется продемонстрировать результат.
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Осталось меньше недели. Пока же спикер ВСУ Анна Маляр отчиталась об "освобождении" 150 квадратных километров.
"Зеленскому надо рекламировать себя, — говорит президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов. — Несмотря на его желание присоединиться к НАТО, Украину туда не возьмут, потому что это никому не нужно. У альянса своих проблем предостаточно. А киевский режим — это постоянная политическая и экономическая головная боль".
Отсюда и противоречие: с одной стороны, "приверженность полной поддержке" Киева, а с другой — неспешность с поставками вооружений. Например, истребителей F-16, на отсутствие которых командование ВСУ списывает неудачи. Поэтому об обещаниях "все изменить к осени" по результатам контрнаступления, возможно, придется забыть.