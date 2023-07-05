Рейтинг@Mail.ru
В Пентагоне признали проблемы с безопасностью в министерстве - РИА Новости, 05.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:48 05.07.2023 (обновлено: 22:39 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/pentagon-1882470938.html
В Пентагоне признали проблемы с безопасностью в министерстве
В Пентагоне признали проблемы с безопасностью в министерстве - РИА Новости, 05.07.2023
В Пентагоне признали проблемы с безопасностью в министерстве
Пентагон после масштабной утечки секретных документов, в которой обвинили рядового ВВС, установил, что министерству нужно улучшать меры безопасности, говорится... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T21:48
2023-07-05T22:39
в мире
технологии
украина
сша
пентагон
вашингтон (штат)
министерство обороны сша
утечка материалов пентагона
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790814063_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cccc76f095dc749db4d185d3123f61e2.jpg
ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Пентагон после масштабной утечки секретных документов, в которой обвинили рядового ВВС, установил, что министерству нужно улучшать меры безопасности, говорится в распространенном отчете ведомства. "По итогам обзора было установлено, что подавляющее большинство персонала министерства с доступом к секретной информации соблюдает политику и процедуры, а также осознает важность информационной безопасности при выполнении миссии министерства и для поддержания национальной безопасности. В то же время в ходе обзора определены области, где министерство должно усилить безопасность", - говорится в документе. Теперь ведомство рекомендует обновить процессы и процедуры безопасности, разрабатывать новые практики, внедрять улучшенные технические процессы, анализировать процессы администрирования и управления. Как сообщалось, младшего авиационного специалиста по кибертранспортным системам в звании рядового ВВС США первого класса Джека Тейшейру обвинили в утечке секретных документов по шести пунктам, он эти претензии отрицает. Сливом секретных документов, по данным минюста США, он занимался с января 2022 года. Наказанием по каждому пункту может стать тюремный срок до 10 лет, говорится в сообщении. Арестованный в апреле Тейшейра находится под стражей. Среди распространенных мужчиной файлов власти США указывают секретные документы о передаче оборудования Украине, способах его поставок и дальнейшего применения; государственные документы о статусе конфликта, в том числе данные о перемещении сил в определенный день, основанные на полученных из секретных источников разведданных; а также документ, описывающий западные поставки украинским военным на поле боя. В некоторых пунктах обвинения не указывается, о каких государствах идет речь, в частности, Тейшейру обвиняют в распространении информации о получении "иностранным противником" определенных данных неназванной американской компании; государственных документов о плане иностранного государства напасть на американские силы за границей, в том числе как и где планировалось совершить атаку. Кроме того, в тексте говорится, что Тейшейра распространил документ с описанием изменений во внешней и экономической политике определенного государства, которое пыталось наладить отношения с Вашингтоном, и, предположительно, нанести некий ущерб другой стране.
https://ria.ru/20230701/konets-1881592605.html
https://ria.ru/20230705/ukraina-1882383335.html
украина
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790814063_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_77a4ba4180180a7cd7a0c00e9f1da41b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, украина, сша, пентагон, вашингтон (штат), министерство обороны сша, утечка материалов пентагона
В мире, Технологии, Украина, США, Пентагон, Вашингтон (штат), Министерство обороны США, Утечка материалов Пентагона
В Пентагоне признали проблемы с безопасностью в министерстве

В Пентагоне признали необходимость в улучшении мер безопасности после утечки документов

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Пентагон после масштабной утечки секретных документов, в которой обвинили рядового ВВС, установил, что министерству нужно улучшать меры безопасности, говорится в распространенном отчете ведомства.
"По итогам обзора было установлено, что подавляющее большинство персонала министерства с доступом к секретной информации соблюдает политику и процедуры, а также осознает важность информационной безопасности при выполнении миссии министерства и для поддержания национальной безопасности. В то же время в ходе обзора определены области, где министерство должно усилить безопасность", - говорится в документе.
Президент США Джо Байден в Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
Экс-советник Пентагона предрек Байдену скорый конец
1 июля, 01:53
Теперь ведомство рекомендует обновить процессы и процедуры безопасности, разрабатывать новые практики, внедрять улучшенные технические процессы, анализировать процессы администрирования и управления.
Как сообщалось, младшего авиационного специалиста по кибертранспортным системам в звании рядового ВВС США первого класса Джека Тейшейру обвинили в утечке секретных документов по шести пунктам, он эти претензии отрицает. Сливом секретных документов, по данным минюста США, он занимался с января 2022 года. Наказанием по каждому пункту может стать тюремный срок до 10 лет, говорится в сообщении. Арестованный в апреле Тейшейра находится под стражей. Среди распространенных мужчиной файлов власти США указывают секретные документы о передаче оборудования Украине, способах его поставок и дальнейшего применения; государственные документы о статусе конфликта, в том числе данные о перемещении сил в определенный день, основанные на полученных из секретных источников разведданных; а также документ, описывающий западные поставки украинским военным на поле боя.
В некоторых пунктах обвинения не указывается, о каких государствах идет речь, в частности, Тейшейру обвиняют в распространении информации о получении "иностранным противником" определенных данных неназванной американской компании; государственных документов о плане иностранного государства напасть на американские силы за границей, в том числе как и где планировалось совершить атаку. Кроме того, в тексте говорится, что Тейшейра распространил документ с описанием изменений во внешней и экономической политике определенного государства, которое пыталось наладить отношения с Вашингтоном, и, предположительно, нанести некий ущерб другой стране.
Трибуна перед началом пресс-конференции директора ЦРУ в штаб-квартире агентства в Лэнгли, США - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
СМИ: секретную помощь Украине курируют не в Пентагоне, а в ЦРУ
Вчера, 15:19
 
В миреТехнологииУкраинаСШАПентагонВашингтон (штат)Министерство обороны СШАУтечка материалов Пентагона
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала