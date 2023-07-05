В Пентагоне признали проблемы с безопасностью в министерстве
В Пентагоне признали необходимость в улучшении мер безопасности после утечки документов
© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Пентагон после масштабной утечки секретных документов, в которой обвинили рядового ВВС, установил, что министерству нужно улучшать меры безопасности, говорится в распространенном отчете ведомства.
"По итогам обзора было установлено, что подавляющее большинство персонала министерства с доступом к секретной информации соблюдает политику и процедуры, а также осознает важность информационной безопасности при выполнении миссии министерства и для поддержания национальной безопасности. В то же время в ходе обзора определены области, где министерство должно усилить безопасность", - говорится в документе.
Теперь ведомство рекомендует обновить процессы и процедуры безопасности, разрабатывать новые практики, внедрять улучшенные технические процессы, анализировать процессы администрирования и управления.
Как сообщалось, младшего авиационного специалиста по кибертранспортным системам в звании рядового ВВС США первого класса Джека Тейшейру обвинили в утечке секретных документов по шести пунктам, он эти претензии отрицает. Сливом секретных документов, по данным минюста США, он занимался с января 2022 года. Наказанием по каждому пункту может стать тюремный срок до 10 лет, говорится в сообщении. Арестованный в апреле Тейшейра находится под стражей. Среди распространенных мужчиной файлов власти США указывают секретные документы о передаче оборудования Украине, способах его поставок и дальнейшего применения; государственные документы о статусе конфликта, в том числе данные о перемещении сил в определенный день, основанные на полученных из секретных источников разведданных; а также документ, описывающий западные поставки украинским военным на поле боя.
В некоторых пунктах обвинения не указывается, о каких государствах идет речь, в частности, Тейшейру обвиняют в распространении информации о получении "иностранным противником" определенных данных неназванной американской компании; государственных документов о плане иностранного государства напасть на американские силы за границей, в том числе как и где планировалось совершить атаку. Кроме того, в тексте говорится, что Тейшейра распространил документ с описанием изменений во внешней и экономической политике определенного государства, которое пыталось наладить отношения с Вашингтоном, и, предположительно, нанести некий ущерб другой стране.