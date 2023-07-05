https://ria.ru/20230705/pentagon-1882470938.html

В Пентагоне признали проблемы с безопасностью в министерстве

В Пентагоне признали проблемы с безопасностью в министерстве - РИА Новости, 05.07.2023

В Пентагоне признали проблемы с безопасностью в министерстве

Пентагон после масштабной утечки секретных документов, в которой обвинили рядового ВВС, установил, что министерству нужно улучшать меры безопасности, говорится... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T21:48

2023-07-05T21:48

2023-07-05T22:39

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министерство обороны сша

утечка материалов пентагона

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ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Пентагон после масштабной утечки секретных документов, в которой обвинили рядового ВВС, установил, что министерству нужно улучшать меры безопасности, говорится в распространенном отчете ведомства. "По итогам обзора было установлено, что подавляющее большинство персонала министерства с доступом к секретной информации соблюдает политику и процедуры, а также осознает важность информационной безопасности при выполнении миссии министерства и для поддержания национальной безопасности. В то же время в ходе обзора определены области, где министерство должно усилить безопасность", - говорится в документе. Теперь ведомство рекомендует обновить процессы и процедуры безопасности, разрабатывать новые практики, внедрять улучшенные технические процессы, анализировать процессы администрирования и управления. Как сообщалось, младшего авиационного специалиста по кибертранспортным системам в звании рядового ВВС США первого класса Джека Тейшейру обвинили в утечке секретных документов по шести пунктам, он эти претензии отрицает. Сливом секретных документов, по данным минюста США, он занимался с января 2022 года. Наказанием по каждому пункту может стать тюремный срок до 10 лет, говорится в сообщении. Арестованный в апреле Тейшейра находится под стражей. Среди распространенных мужчиной файлов власти США указывают секретные документы о передаче оборудования Украине, способах его поставок и дальнейшего применения; государственные документы о статусе конфликта, в том числе данные о перемещении сил в определенный день, основанные на полученных из секретных источников разведданных; а также документ, описывающий западные поставки украинским военным на поле боя. В некоторых пунктах обвинения не указывается, о каких государствах идет речь, в частности, Тейшейру обвиняют в распространении информации о получении "иностранным противником" определенных данных неназванной американской компании; государственных документов о плане иностранного государства напасть на американские силы за границей, в том числе как и где планировалось совершить атаку. Кроме того, в тексте говорится, что Тейшейра распространил документ с описанием изменений во внешней и экономической политике определенного государства, которое пыталось наладить отношения с Вашингтоном, и, предположительно, нанести некий ущерб другой стране.

https://ria.ru/20230701/konets-1881592605.html

https://ria.ru/20230705/ukraina-1882383335.html

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в мире, технологии, украина, сша, пентагон, вашингтон (штат), министерство обороны сша, утечка материалов пентагона