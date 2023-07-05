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Военные пенсионеры-контрактники смогут получать пенсию по новому стажу - РИА Новости, 05.07.2023
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11:02 05.07.2023 (обновлено: 13:02 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/pensii-1882310080.html
Военные пенсионеры-контрактники смогут получать пенсию по новому стажу
Военные пенсионеры-контрактники смогут получать пенсию по новому стажу - РИА Новости, 05.07.2023
Военные пенсионеры-контрактники смогут получать пенсию по новому стажу
Некоторые категории пенсионеров, заключивших контракт на военную службу, в том числе для участия в спецоперации, смогут выбрать способ начисления пенсии,... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T11:02
2023-07-05T13:02
безопасность
россия
михаил мишустин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Некоторые категории пенсионеров, заключивших контракт на военную службу, в том числе для участия в спецоперации, смогут выбрать способ начисления пенсии, соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин, документ опубликовали на сайте правительства."Отдельные категории пенсионеров &lt;...&gt; после окончания &lt;...&gt; службы смогут выбрать, получать ранее назначенную пенсию, либо пенсию с учетом нового стажа", — говорится в релизе.Речь в постановлении идет о военных, пожарных, сотрудниках МВД, Росгвардии, Федеральной службы наркоконтроля, ФСИН, судебных приставах, прокурорских работниках и следователях.Так, если пенсионеры, выходцы из перечисленных ведомств, пойдут служить по контракту или по мобилизации, то после окончания службы им по выбору назначат пенсию в прежнем размере, либо в увеличенном с учетом выслуги и общего стажа на день увольнения с военной службы.Для этого нужно будет подать рапорт в свое ведомство.
https://ria.ru/20230420/pensiya-1866653540.html
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безопасность, россия, михаил мишустин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Михаил Мишустин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы РФ
Военные пенсионеры-контрактники смогут получать пенсию по новому стажу

Мишустин разрешил военным пенсионерам-контрактникам получать пенсию с учетом нового стажа

© iStock.com / FascinadoraМужчина достает банкноты из кошелька
Мужчина достает банкноты из кошелька - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© iStock.com / Fascinadora
Мужчина достает банкноты из кошелька. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Некоторые категории пенсионеров, заключивших контракт на военную службу, в том числе для участия в спецоперации, смогут выбрать способ начисления пенсии, соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин, документ опубликовали на сайте правительства.
"Отдельные категории пенсионеров <...> после окончания <...> службы смогут выбрать, получать ранее назначенную пенсию, либо пенсию с учетом нового стажа", — говорится в релизе.
Речь в постановлении идет о военных, пожарных, сотрудниках МВД, Росгвардии, Федеральной службы наркоконтроля, ФСИН, судебных приставах, прокурорских работниках и следователях.
Так, если пенсионеры, выходцы из перечисленных ведомств, пойдут служить по контракту или по мобилизации, то после окончания службы им по выбору назначат пенсию в прежнем размере, либо в увеличенном с учетом выслуги и общего стажа на день увольнения с военной службы.
Для этого нужно будет подать рапорт в свое ведомство.
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БезопасностьРоссияМихаил МишустинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы РФ
 
 
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