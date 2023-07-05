https://ria.ru/20230705/pensii-1882310080.html
Военные пенсионеры-контрактники смогут получать пенсию по новому стажу
Военные пенсионеры-контрактники смогут получать пенсию по новому стажу - РИА Новости, 05.07.2023
Военные пенсионеры-контрактники смогут получать пенсию по новому стажу
Некоторые категории пенсионеров, заключивших контракт на военную службу, в том числе для участия в спецоперации, смогут выбрать способ начисления пенсии,... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T11:02
2023-07-05T11:02
2023-07-05T13:02
безопасность
россия
михаил мишустин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Некоторые категории пенсионеров, заключивших контракт на военную службу, в том числе для участия в спецоперации, смогут выбрать способ начисления пенсии, соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин, документ опубликовали на сайте правительства."Отдельные категории пенсионеров <...> после окончания <...> службы смогут выбрать, получать ранее назначенную пенсию, либо пенсию с учетом нового стажа", — говорится в релизе.Речь в постановлении идет о военных, пожарных, сотрудниках МВД, Росгвардии, Федеральной службы наркоконтроля, ФСИН, судебных приставах, прокурорских работниках и следователях.Так, если пенсионеры, выходцы из перечисленных ведомств, пойдут служить по контракту или по мобилизации, то после окончания службы им по выбору назначат пенсию в прежнем размере, либо в увеличенном с учетом выслуги и общего стажа на день увольнения с военной службы.Для этого нужно будет подать рапорт в свое ведомство.
https://ria.ru/20230420/pensiya-1866653540.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, михаил мишустин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Михаил Мишустин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы РФ
Военные пенсионеры-контрактники смогут получать пенсию по новому стажу
Мишустин разрешил военным пенсионерам-контрактникам получать пенсию с учетом нового стажа