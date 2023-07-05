https://ria.ru/20230705/pensii-1882310080.html

Военные пенсионеры-контрактники смогут получать пенсию по новому стажу

Военные пенсионеры-контрактники смогут получать пенсию по новому стажу - РИА Новости, 05.07.2023

Военные пенсионеры-контрактники смогут получать пенсию по новому стажу

Некоторые категории пенсионеров, заключивших контракт на военную службу, в том числе для участия в спецоперации, смогут выбрать способ начисления пенсии,... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T11:02

2023-07-05T11:02

2023-07-05T13:02

безопасность

россия

михаил мишустин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Некоторые категории пенсионеров, заключивших контракт на военную службу, в том числе для участия в спецоперации, смогут выбрать способ начисления пенсии, соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин, документ опубликовали на сайте правительства."Отдельные категории пенсионеров <...> после окончания <...> службы смогут выбрать, получать ранее назначенную пенсию, либо пенсию с учетом нового стажа", — говорится в релизе.Речь в постановлении идет о военных, пожарных, сотрудниках МВД, Росгвардии, Федеральной службы наркоконтроля, ФСИН, судебных приставах, прокурорских работниках и следователях.Так, если пенсионеры, выходцы из перечисленных ведомств, пойдут служить по контракту или по мобилизации, то после окончания службы им по выбору назначат пенсию в прежнем размере, либо в увеличенном с учетом выслуги и общего стажа на день увольнения с военной службы.Для этого нужно будет подать рапорт в свое ведомство.

https://ria.ru/20230420/pensiya-1866653540.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, михаил мишустин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы рф