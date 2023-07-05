https://ria.ru/20230705/partnerstvo-1882432915.html
Великобритания и Польша подписали соглашение о стратегическом партнерстве
Великобритания и Польша подписали соглашение о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 05.07.2023
Великобритания и Польша подписали соглашение о стратегическом партнерстве
Великобритания и Польша подписали стратегическое соглашение о партнерстве в сферах международной политики, безопасности и обороны, следует из сообщения на сайте РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T18:02
2023-07-05T18:02
2023-07-05T18:02
космос - риа наука
польша
джеймс клеверли
нато
бен уоллес
збигнев рау
белоруссия
великобритания
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Великобритания и Польша подписали стратегическое соглашение о партнерстве в сферах международной политики, безопасности и обороны, следует из сообщения на сайте правительства Великобритании. "Министр иностранных дел (Великобритании – ред.) Джеймс Клеверли и министр обороны Бен Уоллес подписали новое двустороннее "Соглашение о партнерстве 2030" с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау и министром обороны Мариушем Блащаком сегодня в Ланкастер-хаус", - говорится в тексте. Соглашение охватывает ряд вопросов в отношении Белоруссии и Китая, затрагивает сотрудничество в сфере оборонных операций, следует из публикации. Отмечается, что оно основывается на договоре между Великобританией и Польшей по сотрудничеству в сфере безопасности и обороны, подписанном в 2017 году. "Партнерство также предусматривает сотрудничество в создании военного потенциала нового поколения для наших вооруженных сил; более частое и интенсивное проведение совместных учений; усиление сдерживающих возможностей и оборонной позиции НАТО; единство подходов к Индо-Тихоокеанскому региону", - сказано в релизе. Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявил о желании разместить в Польше американское ядерное оружие в ответ на размещение российского ТЯО в Белоруссии, а британская компания MBDA до этого сообщала, что поставит Польше зенитные ракеты CAMM и пусковые установки на сумму 1,9 миллиарда фунтов в рамках модернизации сил ПВО.
https://ria.ru/20230705/pvo-1882431140.html
https://ria.ru/20230705/britaniya-1882419617.html
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космос - риа наука, польша, джеймс клеверли, нато, бен уоллес, збигнев рау, белоруссия, великобритания
Космос - РИА Наука, Польша, Джеймс Клеверли, НАТО, Бен Уоллес, Збигнев Рау, Белоруссия, Великобритания
Великобритания и Польша подписали соглашение о стратегическом партнерстве
Великобритания и Польша подписали соглашение о стратегическом партнерстве