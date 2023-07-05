https://ria.ru/20230705/partnerstvo-1882432915.html

Великобритания и Польша подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Великобритания и Польша подписали соглашение о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 05.07.2023

Великобритания и Польша подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Великобритания и Польша подписали стратегическое соглашение о партнерстве в сферах международной политики, безопасности и обороны, следует из сообщения на сайте РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T18:02

2023-07-05T18:02

2023-07-05T18:02

космос - риа наука

польша

джеймс клеверли

нато

бен уоллес

збигнев рау

белоруссия

великобритания

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Великобритания и Польша подписали стратегическое соглашение о партнерстве в сферах международной политики, безопасности и обороны, следует из сообщения на сайте правительства Великобритании. "Министр иностранных дел (Великобритании – ред.) Джеймс Клеверли и министр обороны Бен Уоллес подписали новое двустороннее "Соглашение о партнерстве 2030" с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау и министром обороны Мариушем Блащаком сегодня в Ланкастер-хаус", - говорится в тексте. Соглашение охватывает ряд вопросов в отношении Белоруссии и Китая, затрагивает сотрудничество в сфере оборонных операций, следует из публикации. Отмечается, что оно основывается на договоре между Великобританией и Польшей по сотрудничеству в сфере безопасности и обороны, подписанном в 2017 году. "Партнерство также предусматривает сотрудничество в создании военного потенциала нового поколения для наших вооруженных сил; более частое и интенсивное проведение совместных учений; усиление сдерживающих возможностей и оборонной позиции НАТО; единство подходов к Индо-Тихоокеанскому региону", - сказано в релизе. Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявил о желании разместить в Польше американское ядерное оружие в ответ на размещение российского ТЯО в Белоруссии, а британская компания MBDA до этого сообщала, что поставит Польше зенитные ракеты CAMM и пусковые установки на сумму 1,9 миллиарда фунтов в рамках модернизации сил ПВО.

https://ria.ru/20230705/pvo-1882431140.html

https://ria.ru/20230705/britaniya-1882419617.html

польша

белоруссия

великобритания

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космос - риа наука, польша, джеймс клеверли, нато, бен уоллес, збигнев рау, белоруссия, великобритания