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В "Ленкоме" рассказали о состоянии режиссера Глеба Панфилова - РИА Новости, 05.07.2023
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Культура
 
11:48 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/panfilov-1882320627.html
В "Ленкоме" рассказали о состоянии режиссера Глеба Панфилова
В "Ленкоме" рассказали о состоянии режиссера Глеба Панфилова - РИА Новости, 05.07.2023
В "Ленкоме" рассказали о состоянии режиссера Глеба Панфилова
Режиссер Глеб Панфилов остается в больнице, его состояние оценивается как удовлетворительное, сообщил РИА Новости директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T11:48
2023-07-05T11:48
культура
новости культуры
глеб панфилов
ленком
марк варшавер
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Режиссер Глеб Панфилов остается в больнице, его состояние оценивается как удовлетворительное, сообщил РИА Новости директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер. Панфилова госпитализировали в институт Склифосовского с инсультом 11 мая. Позднее Варшавер рассказывал агентству, что у режиссера развилась пневмония. В медучреждении РИА Новости сообщали, что режиссер находится в тяжелом состоянии. Позже, по словам Варшавера, Панфилов был переведен в реабилитационный центр, а из него в "одну из больниц Москвы". "У Глеба Анатольевича удовлетворительное состояние. Он сейчас находится в больнице, в палате и проходит лечение. Врачи говорят о большой надежде на выздоровление. Мы все этого хотим", - сказал собеседник агентства. Ранее Варшавер сообщил РИА Новости, что Панфилову стало лучше, он уже начал говорить, его перевели из реанимации в больничную палату. Панфилову 89 лет. Он родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно). Панфилов также снял картины "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать" и другие, ставил спектакли в "Ленкоме" и Театре Наций. В 1970 году он снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.
https://ria.ru/20230704/mitta-1882110290.html
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новости культуры, глеб панфилов, ленком, марк варшавер
Культура, Новости культуры, Глеб Панфилов, Ленком, Марк Варшавер
В "Ленкоме" рассказали о состоянии режиссера Глеба Панфилова

Директор "Ленкома" Варшавер: Панфилов находится в больнице, состояние удовлетворительное

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Глеб Панфилов
Режиссер Глеб Панфилов - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Глеб Панфилов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Режиссер Глеб Панфилов остается в больнице, его состояние оценивается как удовлетворительное, сообщил РИА Новости директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.
Панфилова госпитализировали в институт Склифосовского с инсультом 11 мая. Позднее Варшавер рассказывал агентству, что у режиссера развилась пневмония. В медучреждении РИА Новости сообщали, что режиссер находится в тяжелом состоянии. Позже, по словам Варшавера, Панфилов был переведен в реабилитационный центр, а из него в "одну из больниц Москвы".
"У Глеба Анатольевича удовлетворительное состояние. Он сейчас находится в больнице, в палате и проходит лечение. Врачи говорят о большой надежде на выздоровление. Мы все этого хотим", - сказал собеседник агентства.
Ранее Варшавер сообщил РИА Новости, что Панфилову стало лучше, он уже начал говорить, его перевели из реанимации в больничную палату.
Панфилову 89 лет. Он родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно). Панфилов также снял картины "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать" и другие, ставил спектакли в "Ленкоме" и Театре Наций. В 1970 году он снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.
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