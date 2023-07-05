https://ria.ru/20230705/panfilov-1882320627.html

В "Ленкоме" рассказали о состоянии режиссера Глеба Панфилова

В "Ленкоме" рассказали о состоянии режиссера Глеба Панфилова - РИА Новости, 05.07.2023

В "Ленкоме" рассказали о состоянии режиссера Глеба Панфилова

Режиссер Глеб Панфилов остается в больнице, его состояние оценивается как удовлетворительное, сообщил РИА Новости директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T11:48

2023-07-05T11:48

2023-07-05T11:48

культура

новости культуры

глеб панфилов

ленком

марк варшавер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871120886_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_0a6d52517634c17a59a35f686e86d71a.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Режиссер Глеб Панфилов остается в больнице, его состояние оценивается как удовлетворительное, сообщил РИА Новости директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер. Панфилова госпитализировали в институт Склифосовского с инсультом 11 мая. Позднее Варшавер рассказывал агентству, что у режиссера развилась пневмония. В медучреждении РИА Новости сообщали, что режиссер находится в тяжелом состоянии. Позже, по словам Варшавера, Панфилов был переведен в реабилитационный центр, а из него в "одну из больниц Москвы". "У Глеба Анатольевича удовлетворительное состояние. Он сейчас находится в больнице, в палате и проходит лечение. Врачи говорят о большой надежде на выздоровление. Мы все этого хотим", - сказал собеседник агентства. Ранее Варшавер сообщил РИА Новости, что Панфилову стало лучше, он уже начал говорить, его перевели из реанимации в больничную палату. Панфилову 89 лет. Он родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно). Панфилов также снял картины "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать" и другие, ставил спектакли в "Ленкоме" и Театре Наций. В 1970 году он снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.

https://ria.ru/20230704/mitta-1882110290.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, глеб панфилов, ленком, марк варшавер