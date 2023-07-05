https://ria.ru/20230705/pamyatnik-1882428130.html
Мединский заявил, что памятник Куинджи установят в Мариуполе к концу лета
Мединский заявил, что памятник Куинджи установят в Мариуполе к концу лета - РИА Новости, 05.07.2023
Мединский заявил, что памятник Куинджи установят в Мариуполе к концу лета
Специалисты Российского военно-исторического общества (РВИО) восстанавливают памятник художнику Архипу Куинджи, который пострадал во время боёв за Мариуполь, к... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T17:43
2023-07-05T17:43
2023-07-05T19:08
мариуполь
россия
новороссия
владимир мединский
архип куинджи
российское военно-историческое общество (рвио)
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882426445_0:92:974:640_1920x0_80_0_0_3979795088a09d578a8fa33668e999ce.jpg
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Специалисты Российского военно-исторического общества (РВИО) восстанавливают памятник художнику Архипу Куинджи, который пострадал во время боёв за Мариуполь, к концу лета его вновь установят в городе, заявил помощник президента РФ, глава РВИО Владимир Мединский. "В боях за Мариуполь украинский танк, прятавшийся в жилых кварталах, выстрелил в памятник художнику Куинджи – уроженцу города. Восстановить памятник взялись специалисты РВИО. <…> Это 1-й из 13 монументальных проектов РВИО для Новороссии на 2023 год. До конца лета памятник откроем. Мариуполь встретит своего уроженца – русского живописца Архипа Куинджи", - написал он в своём Telegram-канале. По его словам, специалисты восстанавливали памятник "по кусочкам" так же, как и расстрелянные барельефы советским солдатам на Саур-Могиле. "Благоустроен сквер, 6-метровый гранитный постамент на месте, воссоздан бюст художника. Готова выставка его работ (на основе уникальной технологии). И все это под истерику в украинских СМИ: мол, "русские украли памятник Куинджи", - рассказал Мединский о ходе работ по возвращению памятника.
https://ria.ru/20230705/kolizey-1882314078.html
мариуполь
россия
новороссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882426445_0:0:974:731_1920x0_80_0_0_65ac2ce4cdb2bf60177ea8d4c0416f6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, россия, новороссия, владимир мединский, архип куинджи, российское военно-историческое общество (рвио)
Мариуполь, Россия, Новороссия, Владимир Мединский, Архип Куинджи, Российское военно-историческое общество (РВИО), Культура
Мединский заявил, что памятник Куинджи установят в Мариуполе к концу лета
Мединский: пострадавший в боях за Мариуполь памятник Куинджи вновь поставят к концу лета