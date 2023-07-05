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Мединский заявил, что памятник Куинджи установят в Мариуполе к концу лета - РИА Новости, 05.07.2023
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Культура
 
17:43 05.07.2023 (обновлено: 19:08 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/pamyatnik-1882428130.html
Мединский заявил, что памятник Куинджи установят в Мариуполе к концу лета
Мединский заявил, что памятник Куинджи установят в Мариуполе к концу лета - РИА Новости, 05.07.2023
Мединский заявил, что памятник Куинджи установят в Мариуполе к концу лета
Специалисты Российского военно-исторического общества (РВИО) восстанавливают памятник художнику Архипу Куинджи, который пострадал во время боёв за Мариуполь, к... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T17:43
2023-07-05T19:08
мариуполь
россия
новороссия
владимир мединский
архип куинджи
российское военно-историческое общество (рвио)
культура
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Специалисты Российского военно-исторического общества (РВИО) восстанавливают памятник художнику Архипу Куинджи, который пострадал во время боёв за Мариуполь, к концу лета его вновь установят в городе, заявил помощник президента РФ, глава РВИО Владимир Мединский. "В боях за Мариуполь украинский танк, прятавшийся в жилых кварталах, выстрелил в памятник художнику Куинджи – уроженцу города. Восстановить памятник взялись специалисты РВИО. &lt;…&gt; Это 1-й из 13 монументальных проектов РВИО для Новороссии на 2023 год. До конца лета памятник откроем. Мариуполь встретит своего уроженца – русского живописца Архипа Куинджи", - написал он в своём Telegram-канале. По его словам, специалисты восстанавливали памятник "по кусочкам" так же, как и расстрелянные барельефы советским солдатам на Саур-Могиле. "Благоустроен сквер, 6-метровый гранитный постамент на месте, воссоздан бюст художника. Готова выставка его работ (на основе уникальной технологии). И все это под истерику в украинских СМИ: мол, "русские украли памятник Куинджи", - рассказал Мединский о ходе работ по возвращению памятника.
https://ria.ru/20230705/kolizey-1882314078.html
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мариуполь, россия, новороссия, владимир мединский, архип куинджи, российское военно-историческое общество (рвио)
Мариуполь, Россия, Новороссия, Владимир Мединский, Архип Куинджи, Российское военно-историческое общество (РВИО), Культура
Мединский заявил, что памятник Куинджи установят в Мариуполе к концу лета

Мединский: пострадавший в боях за Мариуполь памятник Куинджи вновь поставят к концу лета

© пресс-служба Владимира МедиинскогоВосстановление памятника Архипу Куинджи в Мариуполе
Восстановление памятника Архипу Куинджи в Мариуполе
© пресс-служба Владимира Медиинского
Восстановление памятника Архипу Куинджи в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Специалисты Российского военно-исторического общества (РВИО) восстанавливают памятник художнику Архипу Куинджи, который пострадал во время боёв за Мариуполь, к концу лета его вновь установят в городе, заявил помощник президента РФ, глава РВИО Владимир Мединский.
"В боях за Мариуполь украинский танк, прятавшийся в жилых кварталах, выстрелил в памятник художнику Куинджи – уроженцу города. Восстановить памятник взялись специалисты РВИО. <…> Это 1-й из 13 монументальных проектов РВИО для Новороссии на 2023 год. До конца лета памятник откроем. Мариуполь встретит своего уроженца – русского живописца Архипа Куинджи", - написал он в своём Telegram-канале.
По его словам, специалисты восстанавливали памятник "по кусочкам" так же, как и расстрелянные барельефы советским солдатам на Саур-Могиле.
"Благоустроен сквер, 6-метровый гранитный постамент на месте, воссоздан бюст художника. Готова выставка его работ (на основе уникальной технологии). И все это под истерику в украинских СМИ: мол, "русские украли памятник Куинджи", - рассказал Мединский о ходе работ по возвращению памятника.
Колизей - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Испортивший стену Колизея турист заявил, что не знал о древности памятника
Вчера, 11:18
 
КультураМариупольРоссияНовороссияВладимир МединскийАрхип КуинджиРоссийское военно-историческое общество (РВИО)
 
 
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