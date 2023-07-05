https://ria.ru/20230705/pamyatnik-1882428130.html

Мединский заявил, что памятник Куинджи установят в Мариуполе к концу лета

Мединский заявил, что памятник Куинджи установят в Мариуполе к концу лета - РИА Новости, 05.07.2023

Мединский заявил, что памятник Куинджи установят в Мариуполе к концу лета

Специалисты Российского военно-исторического общества (РВИО) восстанавливают памятник художнику Архипу Куинджи, который пострадал во время боёв за Мариуполь, к... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T17:43

2023-07-05T17:43

2023-07-05T19:08

мариуполь

россия

новороссия

владимир мединский

архип куинджи

российское военно-историческое общество (рвио)

культура

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Специалисты Российского военно-исторического общества (РВИО) восстанавливают памятник художнику Архипу Куинджи, который пострадал во время боёв за Мариуполь, к концу лета его вновь установят в городе, заявил помощник президента РФ, глава РВИО Владимир Мединский. "В боях за Мариуполь украинский танк, прятавшийся в жилых кварталах, выстрелил в памятник художнику Куинджи – уроженцу города. Восстановить памятник взялись специалисты РВИО. <…> Это 1-й из 13 монументальных проектов РВИО для Новороссии на 2023 год. До конца лета памятник откроем. Мариуполь встретит своего уроженца – русского живописца Архипа Куинджи", - написал он в своём Telegram-канале. По его словам, специалисты восстанавливали памятник "по кусочкам" так же, как и расстрелянные барельефы советским солдатам на Саур-Могиле. "Благоустроен сквер, 6-метровый гранитный постамент на месте, воссоздан бюст художника. Готова выставка его работ (на основе уникальной технологии). И все это под истерику в украинских СМИ: мол, "русские украли памятник Куинджи", - рассказал Мединский о ходе работ по возвращению памятника.

https://ria.ru/20230705/kolizey-1882314078.html

мариуполь

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мариуполь, россия, новороссия, владимир мединский, архип куинджи, российское военно-историческое общество (рвио)