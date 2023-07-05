https://ria.ru/20230705/pamfilova-1882320756.html

Памфилова надеется, что явка на выборах в сентябре будет достойной

Памфилова надеется, что явка на выборах в сентябре будет достойной - РИА Новости, 05.07.2023

Памфилова надеется, что явка на выборах в сентябре будет достойной

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова выразила надежду, что явка на выборах в единый день голосования в сентябре 2023 года будет достойной. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T11:48

2023-07-05T11:48

2023-07-05T11:48

политика

санкт-петербург

элла памфилова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599143047_0:48:3072:1776_1920x0_80_0_0_fd0781dabaa347e9a07343950a8fc2ce.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова выразила надежду, что явка на выборах в единый день голосования в сентябре 2023 года будет достойной. В ходе заседания ЦИК Памфилова напомнила, что в единый день голосования пройдут выборы в 85 регионах, где будут свыше 4 тысяч мандатов. "Ну и мы видим, если бы явка была стопроцентной, то это 65 миллионов избирателей. Надеюсь, явка будет достойная", - сказала Памфилова. Она также обратилась к коллегам из четырех регионов, где не будут проводиться выборы - в Кабардино-Балкарской Республике, Марий Эл, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе. Памфилова призвала воспользоваться отсутствием процедур и подготовиться к президентским выборам. "Это не значит, что они должны почивать, Нет, коллеги, используйте ту привилегию, которая у вас есть сейчас для активной подготовки президентских выборов и обучение, о котором я сказала, организационные, методологические - все необходимые требования, которые мы предъявляем, вы должны сейчас обеспечивать", - сказала Памфилова. Кроме того, она отметила необходимость проводить информационную работу. "Мы с вами в рамках нашей компетенции обязаны сделать и будем делать все необходимое. Что я имею ввиду? В первую очередь максимально широкое, понятное, доступное информирование. Это наша с вами прямая обязанность", - сказала Памфилова.

https://ria.ru/20230703/vybory-1881911034.html

https://ria.ru/20230531/vybory-1875316654.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, санкт-петербург, элла памфилова