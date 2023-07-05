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Памфилова надеется, что явка на выборах в сентябре будет достойной - РИА Новости, 05.07.2023
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11:48 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/pamfilova-1882320756.html
Памфилова надеется, что явка на выборах в сентябре будет достойной
Памфилова надеется, что явка на выборах в сентябре будет достойной - РИА Новости, 05.07.2023
Памфилова надеется, что явка на выборах в сентябре будет достойной
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова выразила надежду, что явка на выборах в единый день голосования в сентябре 2023 года будет достойной. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T11:48
2023-07-05T11:48
политика
санкт-петербург
элла памфилова
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова выразила надежду, что явка на выборах в единый день голосования в сентябре 2023 года будет достойной. В ходе заседания ЦИК Памфилова напомнила, что в единый день голосования пройдут выборы в 85 регионах, где будут свыше 4 тысяч мандатов. "Ну и мы видим, если бы явка была стопроцентной, то это 65 миллионов избирателей. Надеюсь, явка будет достойная", - сказала Памфилова. Она также обратилась к коллегам из четырех регионов, где не будут проводиться выборы - в Кабардино-Балкарской Республике, Марий Эл, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе. Памфилова призвала воспользоваться отсутствием процедур и подготовиться к президентским выборам. "Это не значит, что они должны почивать, Нет, коллеги, используйте ту привилегию, которая у вас есть сейчас для активной подготовки президентских выборов и обучение, о котором я сказала, организационные, методологические - все необходимые требования, которые мы предъявляем, вы должны сейчас обеспечивать", - сказала Памфилова. Кроме того, она отметила необходимость проводить информационную работу. "Мы с вами в рамках нашей компетенции обязаны сделать и будем делать все необходимое. Что я имею ввиду? В первую очередь максимально широкое, понятное, доступное информирование. Это наша с вами прямая обязанность", - сказала Памфилова.
https://ria.ru/20230703/vybory-1881911034.html
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политика, санкт-петербург, элла памфилова
Политика, Санкт-Петербург, Элла Памфилова
Памфилова надеется, что явка на выборах в сентябре будет достойной

Глава ЦИК Памфилова надеется, что явка на выборах в сентябре 2023 года будет достойной

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЭлла Памфилова
Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Элла Памфилова. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова выразила надежду, что явка на выборах в единый день голосования в сентябре 2023 года будет достойной.
В ходе заседания ЦИК Памфилова напомнила, что в единый день голосования пройдут выборы в 85 регионах, где будут свыше 4 тысяч мандатов.
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"Ну и мы видим, если бы явка была стопроцентной, то это 65 миллионов избирателей. Надеюсь, явка будет достойная", - сказала Памфилова.
Она также обратилась к коллегам из четырех регионов, где не будут проводиться выборы - в Кабардино-Балкарской Республике, Марий Эл, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе. Памфилова призвала воспользоваться отсутствием процедур и подготовиться к президентским выборам.
«
"Это не значит, что они должны почивать, Нет, коллеги, используйте ту привилегию, которая у вас есть сейчас для активной подготовки президентских выборов и обучение, о котором я сказала, организационные, методологические - все необходимые требования, которые мы предъявляем, вы должны сейчас обеспечивать", - сказала Памфилова.
Кроме того, она отметила необходимость проводить информационную работу.
"Мы с вами в рамках нашей компетенции обязаны сделать и будем делать все необходимое. Что я имею ввиду? В первую очередь максимально широкое, понятное, доступное информирование. Это наша с вами прямая обязанность", - сказала Памфилова.
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