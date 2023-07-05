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Российские военные отразили атаки ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 05.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 05.07.2023 (обновлено: 08:35 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/otrazhenie-1882277557.html
Российские военные отразили атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военные отразили атаки ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 05.07.2023
Российские военные отразили атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военные отразили атаки украинских войск на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T05:05
2023-07-05T08:35
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
су-25
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российские военные отразили атаки украинских войск на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" отражена атака до двух взводов противника севернее населенного пункта Урожайное. Уничтожены два автомобиля и живая сила националистов. Также отражена атака до роты противника в районе Макаровки", — сказал собеседник агентства. Артиллерия уничтожила пикап с военными в районе Новомихайловки, а вертолеты армейской авиации поразили места скопления украинских войск в районах Макаровки, Урожайного и Левадного. Кроме того, на запорожском направлении артиллеристы уничтожили две буксируемые гаубицы в районах Преображенки и Лукьяновского, а также станцию радиоэлектронной борьбы в районе Новоданиловки. Штурмовая и армейская авиация разбила танки и БМП в районе Малой Токмачки, а также ударила по войскам противника в районе Новоданиловки и Пятихаток. Тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" поразили позиции украинцев в районе Дорожнянки. Средства противовоздушной обороны обезвредили два БПЛА "Валькирия", стрелок-зенитчик из ПЗРК "Верба" сбил самолет Су-25 ВСУ в районе севернее Нестерянки, заключил Чехов.
https://ria.ru/20230705/soledar-1882274732.html
РИА Новости
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вооруженные силы украины, су-25
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Су-25
Российские военные отразили атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские силы отразили атаки двух взводов и роты ВСУ на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российские военные отразили атаки украинских войск на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" отражена атака до двух взводов противника севернее населенного пункта Урожайное. Уничтожены два автомобиля и живая сила националистов. Также отражена атака до роты противника в районе Макаровки", — сказал собеседник агентства.
Артиллерия уничтожила пикап с военными в районе Новомихайловки, а вертолеты армейской авиации поразили места скопления украинских войск в районах Макаровки, Урожайного и Левадного.
Кроме того, на запорожском направлении артиллеристы уничтожили две буксируемые гаубицы в районах Преображенки и Лукьяновского, а также станцию радиоэлектронной борьбы в районе Новоданиловки.
Штурмовая и армейская авиация разбила танки и БМП в районе Малой Токмачки, а также ударила по войскам противника в районе Новоданиловки и Пятихаток. Тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" поразили позиции украинцев в районе Дорожнянки.
Средства противовоздушной обороны обезвредили два БПЛА "Валькирия", стрелок-зенитчик из ПЗРК "Верба" сбил самолет Су-25 ВСУ в районе севернее Нестерянки, заключил Чехов.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСу-25
 
 
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