https://ria.ru/20230705/otrazhenie-1882277557.html

Российские военные отразили атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военные отразили атаки ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 05.07.2023

Российские военные отразили атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военные отразили атаки украинских войск на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T05:05

2023-07-05T05:05

2023-07-05T08:35

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

су-25

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российские военные отразили атаки украинских войск на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" отражена атака до двух взводов противника севернее населенного пункта Урожайное. Уничтожены два автомобиля и живая сила националистов. Также отражена атака до роты противника в районе Макаровки", — сказал собеседник агентства. Артиллерия уничтожила пикап с военными в районе Новомихайловки, а вертолеты армейской авиации поразили места скопления украинских войск в районах Макаровки, Урожайного и Левадного. Кроме того, на запорожском направлении артиллеристы уничтожили две буксируемые гаубицы в районах Преображенки и Лукьяновского, а также станцию радиоэлектронной борьбы в районе Новоданиловки. Штурмовая и армейская авиация разбила танки и БМП в районе Малой Токмачки, а также ударила по войскам противника в районе Новоданиловки и Пятихаток. Тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" поразили позиции украинцев в районе Дорожнянки. Средства противовоздушной обороны обезвредили два БПЛА "Валькирия", стрелок-зенитчик из ПЗРК "Верба" сбил самолет Су-25 ВСУ в районе севернее Нестерянки, заключил Чехов.

https://ria.ru/20230705/soledar-1882274732.html

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вооруженные силы украины, су-25