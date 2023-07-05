https://ria.ru/20230705/okroshka-1882266951.html

Названы продукты, которые делают окрошку вредной

Названы продукты, которые делают окрошку вредной - РИА Новости, 05.07.2023

Названы продукты, которые делают окрошку вредной

От каких ингредиентов стоит отказаться при приготовлении окрошки, чтобы сделать это летнее блюдо более полезным, объяснила в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T02:15

2023-07-05T02:15

2023-07-05T02:15

общество

здоровье

наталья круглова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151480/86/1514808658_0:567:4175:2915_1920x0_80_0_0_0e2a8e3a017e02ce133f693783653b08.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. От каких ингредиентов стоит отказаться при приготовлении окрошки, чтобы сделать это летнее блюдо более полезным, объяснила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Наталья Круглова.Состав окрошки довольно разнообразен, он включает целый ряд необходимых организму веществ – клетчатку, белки, сложные углеводы, витамины, минералы. Это хороший вариант летнего супа, отметила Круглова. Но рецепт окрошки зачастую предполагает использование вредных продуктов, продолжила она. В частности, употребление колбасных изделий может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и рака кишечника, предупредила диетолог."Если добавить в окрошку колбасные изделия, это увеличит количество насыщенных жиров в блюде. Избыток насыщенных жиров в рационе – это фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. А регулярное употребление обработанного мяса, тех же колбасных изделий, – это фактор риска развития онкологических заболеваний кишечника", – сказала Круглова.Диетолог рекомендует россиянам добавлять в традиционный летний суп не колбасу, а отварную говядину или мясо птицы. А заправлять окрошку лучше не квасом, а кисломолочными напитками, уверена она."С точки зрения пользы кефир и другие кисломолочные напитки выигрывают. Помимо того, что это источник полноценного белка, это еще и источник биодоступного кальция. А квас – это напиток, который содержит простые сахара. Кроме того, это газированной напиток, который в сочетании с солеными продуктами может стимулировать аппетит", – уточнила Круглова.Также, по ее словам, не стоит класть в окрошку майонез, поскольку этот соус повышает калорийность блюда."Лучше выбрать нежирный белый йогурт или нежирную сметану", – заключила Наталья Круглова в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20230616/otravlenie-1878500106.html

https://ria.ru/20230620/bessonnitsa-1879259971.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье, наталья круглова