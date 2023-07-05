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Украинские войска обстреляли два села в Запорожской области - РИА Новости, 05.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:28 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/obstrel-1882405133.html
Украинские войска обстреляли два села в Запорожской области
Украинские войска обстреляли два села в Запорожской области - РИА Новости, 05.07.2023
Украинские войска обстреляли два села в Запорожской области
Села Бурчак и Любимовка Михайловского района в Запорожской области подверглись обстрелу со стороны ВСУ, сообщили журналистам оперативные службы области. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T16:28
2023-07-05T16:28
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Села Бурчак и Любимовка Михайловского района в Запорожской области подверглись обстрелу со стороны ВСУ, сообщили журналистам оперативные службы области. "Боевики ВСУ произвели обстрел населенных пунктов Бурчак и Любимовка Михайловского района. Всего зафиксировано шесть взрывов", - говорится в сообщении. Повреждения получили частные домовладения и автомобиль, пострадавших нет, уточнили оперативные службы.
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в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинские войска обстреляли два села в Запорожской области

Украинские войска обстреляли села Бурчак и Любимовка в Запорожской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОсколок снаряда, найденный после обстрела со стороны украинских войск
Осколок снаряда, найденный после обстрела со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости
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Осколок снаряда, найденный после обстрела со стороны украинских войск. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Села Бурчак и Любимовка Михайловского района в Запорожской области подверглись обстрелу со стороны ВСУ, сообщили журналистам оперативные службы области.
«
"Боевики ВСУ произвели обстрел населенных пунктов Бурчак и Любимовка Михайловского района. Всего зафиксировано шесть взрывов", - говорится в сообщении.
Повреждения получили частные домовладения и автомобиль, пострадавших нет, уточнили оперативные службы.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.07.2023
Вчера, 16:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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