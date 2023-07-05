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Украинские войска обстреляли два села в Запорожской области
Украинские войска обстреляли два села в Запорожской области - РИА Новости, 05.07.2023
Украинские войска обстреляли два села в Запорожской области
Села Бурчак и Любимовка Михайловского района в Запорожской области подверглись обстрелу со стороны ВСУ, сообщили журналистам оперативные службы области. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T16:28
2023-07-05T16:28
2023-07-05T16:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Села Бурчак и Любимовка Михайловского района в Запорожской области подверглись обстрелу со стороны ВСУ, сообщили журналистам оперативные службы области. "Боевики ВСУ произвели обстрел населенных пунктов Бурчак и Любимовка Михайловского района. Всего зафиксировано шесть взрывов", - говорится в сообщении. Повреждения получили частные домовладения и автомобиль, пострадавших нет, уточнили оперативные службы.
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Украинские войска обстреляли два села в Запорожской области
Украинские войска обстреляли села Бурчак и Любимовка в Запорожской области