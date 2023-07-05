Интенсивность обстрелов Белгородской области резко выросла, заявил Гладков
Гладков: интенсивность обстрелов Белгородской области за сутки выросла на 43 процента
Разбитое стекло. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области примерно 185 различными снарядами, это на 43% больше, чем днем ранее, следует из информации, опубликованной губернатором Вячеславом Гладковым.
Глава области в своем телеграм-канале разместил сводку об обстрелах региона со стороны Украины за 4 июля. Согласно этим данным, общее количество выпущенных снарядов - 185, обстрелы зафиксированы в семи приграничных муниципалитетах. Накануне обстрелам подверглись пять приграничных районов, было выпущено 129 боеприпасов.
"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 9 артиллерийских снарядов. Также противник сбросил с беспилотника одно взрывное устройство. Из артиллерии обстреляно село Наумовка – зафиксировано 10 прилетов. Также на территории села с БПЛА сброшены 3 взрывных устройства. По селу Красный Хутор выпущено 7 артиллерийских снарядов, по селу Устинка – 3. В селе Бочковка сбит беспилотник противника. В селе Щетиновка с БПЛА сброшено 5 взрывных устройств", - написал Гладков.
Он уточнил, что в Борисовском районе окраина села Богун-Городок оказалась под обстрелом, при этом было зафиксировано 17 прилетов миномета и сброшены 3 взрывных устройства с БПЛА. В частном секторе города Валуйки были выпущены 12 снарядов из РСЗО "Град". Кроме того, система ПВО сбила три цели, приближавшиеся к городу, и один беспилотник. Информация о последствиях после обстрела продолжает уточняться. В Волоконовском районе хутор Старый был обстрелян миномета и танка, зафиксированы 30 прилетов, пострадавших и разрушений нет.
По данным губернатора, в Грайворонском городском округе, в селе Новостроевка-Вторая, было выпущено 6 минометных снарядов. Село Дроновка также подверглось обстрелу из миномета и самоходной артиллерийской установки. Здесь было зафиксировано 14 прилетов, а также противник сбросил одно взрывное устройство с беспилотника. В Краснояружском районе по населенным пунктам Прилесье, Староселье и Теребрено выпущено 12 артиллерийских и 3 минометных снарядов. Как уточнил глава области, в лесном массиве в районе села Теребрено с беспилотников сброшено два самодельных взрывных устройства.
"В Шебекинском городском округе по хутору Бондаренков выпущено 10 минометных снарядов, по селу Середа – 3. Из миномета и гранатомета обстрелян МАПП Шебекино – зафиксировано 2 минометных снаряда и 24 гранатометных выстрела. По селам Графовка и Коровино выпущено 6 и 2 артиллерийских снаряда соответственно", - отметил Гладков, добавив, что ни в одном из населенных пунктов горокруга пострадавших и разрушений нет.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.