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Россия выразила протест против давления Запада на Болгарию на форуме ОБСЕ - РИА Новости, 05.07.2023
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15:38 05.07.2023 (обновлено: 15:39 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/obse-1882394782.html
Россия выразила протест против давления Запада на Болгарию на форуме ОБСЕ
Россия выразила протест против давления Запада на Болгарию на форуме ОБСЕ - РИА Новости, 05.07.2023
Россия выразила протест против давления Запада на Болгарию на форуме ОБСЕ
Российская сторона выразила протест против попыток давления со стороны Запада на Болгарию, чтобы прекратить показ презентаций РФ на Форуме ОБСЕ по... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T15:38
2023-07-05T15:39
россия
болгария
в мире
обсе
константин гаврилов
вооруженные силы украины
украина
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ВЕНА, 5 июл - РИА Новости. Российская сторона выразила протест против попыток давления со стороны Запада на Болгарию, чтобы прекратить показ презентаций РФ на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Выражаем протест против попыток англосаксов и их сателлитов надавить на председательство Болгарии и прекратить показ наших презентаций", - сказал Гаврилов на 1051-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ). По его словам, российская делегация в течение почти полутора лет демонстрирует на пленарных заседаниях ФСОБ "истинное положение дел в зоне специальной военной операции и проливает свет на свидетельства пострадавших от рук вооруженных сил Украины (ВСУ) мирных граждан Донбасса". "Каждую неделю видим, что в Европе и Северной Америке и знать не хотят об их страданиях, пытаются "замолчать" грубые систематические нарушения норм международного гуманитарного права (МГП) в отношении российских военнопленных. Призываем болгарскую сторону придерживаться нейтрального статуса председателя, призванного выполнять на ФСОБ исключительно технические функции, и согласованных всеми государствами-участниками подходов к работе организации", - добавил дипломат. Он уточнил, что в противном случае Россия будет расценивать цензорские действия Болгарии как прямое нарушение пункта 1 статьи I правил процедуры ОБСЕ о равноправном положении всех государств-участников. "Если же болгарское председательство превысит полномочия, мы оставляем за собой право предпринять необходимые ответные меры. Заинтересованы в том, чтобы на ФСОБ все было справедливо и по-честному. Рассчитываем, что у коллег хватит ума не вводить один из столпов ОБСЕ в системный кризис", - заключил дипломат.
https://ria.ru/20230615/obse-1878255479.html
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россия, болгария, в мире, обсе, константин гаврилов, вооруженные силы украины, украина
Россия, Болгария, В мире, ОБСЕ, Константин Гаврилов, Вооруженные силы Украины, Украина
Россия выразила протест против давления Запада на Болгарию на форуме ОБСЕ

Россия выразила протест против попыток прекратить показ ее презентаций на форуме ОБСЕ

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Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
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ВЕНА, 5 июл - РИА Новости. Российская сторона выразила протест против попыток давления со стороны Запада на Болгарию, чтобы прекратить показ презентаций РФ на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Выражаем протест против попыток англосаксов и их сателлитов надавить на председательство Болгарии и прекратить показ наших презентаций", - сказал Гаврилов на 1051-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ).
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По его словам, российская делегация в течение почти полутора лет демонстрирует на пленарных заседаниях ФСОБ "истинное положение дел в зоне специальной военной операции и проливает свет на свидетельства пострадавших от рук вооруженных сил Украины (ВСУ) мирных граждан Донбасса".
"Каждую неделю видим, что в Европе и Северной Америке и знать не хотят об их страданиях, пытаются "замолчать" грубые систематические нарушения норм международного гуманитарного права (МГП) в отношении российских военнопленных. Призываем болгарскую сторону придерживаться нейтрального статуса председателя, призванного выполнять на ФСОБ исключительно технические функции, и согласованных всеми государствами-участниками подходов к работе организации", - добавил дипломат.
Он уточнил, что в противном случае Россия будет расценивать цензорские действия Болгарии как прямое нарушение пункта 1 статьи I правил процедуры ОБСЕ о равноправном положении всех государств-участников.
"Если же болгарское председательство превысит полномочия, мы оставляем за собой право предпринять необходимые ответные меры. Заинтересованы в том, чтобы на ФСОБ все было справедливо и по-честному. Рассчитываем, что у коллег хватит ума не вводить один из столпов ОБСЕ в системный кризис", - заключил дипломат.
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РоссияБолгарияВ миреОБСЕКонстантин ГавриловВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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