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Грузинская авиакомпания начала выполнять транзитные рейсы из Москвы в Ниццу

Грузинская авиакомпания начала выполнять транзитные рейсы из Москвы в Ниццу - РИА Новости, 05.07.2023

Грузинская авиакомпания начала выполнять транзитные рейсы из Москвы в Ниццу

Грузинская авиакомпания Georgian Airways с 5 июля приступила к выполнению рейсов из Москвы в Ниццу транзитом через Тбилиси, заявили РИА Новости в компании. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T14:59

2023-07-05T14:59

2023-07-05T14:59

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ТБИЛИСИ, 5 июл — РИА Новости. Грузинская авиакомпания Georgian Airways с 5 июля приступила к выполнению рейсов из Москвы в Ниццу транзитом через Тбилиси, заявили РИА Новости в компании. "Ницца добавлена в список европейских городов. Все данные рейсов опубликованы на сайте", — заявили в авиакомпании. По информации перевозчика, транзитные перелеты из Москвы в Ниццу через Тбилиси стартовали 5 июля и будут осуществляться по средам и субботам. Время пересадки в грузинской столице составляет около часа. Ницца стала еще одним пунктом среди тех европейских городов, в направлении которых грузинская авиакомпания предлагает транзитные рейсы из Москвы через Тбилиси. Авиакомпания также осуществляет рейсы в Вену, Ларнаку, Париж, Берлин, Салоники, Тель-Авив, Милан и Амстердам. Пятнадцатого мая власти России после четырехлетнего перерыва разрешили прямые авиаперелеты в Грузию, а 19 и 20 мая из Москвы и Тбилиси вылетели первые рейсы. В конце мая стало известно, что авиакомпания Georgian Airways запускает транзитные рейсы из Москвы в страны Европы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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