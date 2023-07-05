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Грузинская авиакомпания начала выполнять транзитные рейсы из Москвы в Ниццу - РИА Новости, 05.07.2023
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Туризм
 
14:59 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/nitstsa-1882315041.html
Грузинская авиакомпания начала выполнять транзитные рейсы из Москвы в Ниццу
Грузинская авиакомпания начала выполнять транзитные рейсы из Москвы в Ниццу - РИА Новости, 05.07.2023
Грузинская авиакомпания начала выполнять транзитные рейсы из Москвы в Ниццу
Грузинская авиакомпания Georgian Airways с 5 июля приступила к выполнению рейсов из Москвы в Ниццу транзитом через Тбилиси, заявили РИА Новости в компании. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T14:59
2023-07-05T14:59
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georgian airways
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ТБИЛИСИ, 5 июл — РИА Новости. Грузинская авиакомпания Georgian Airways с 5 июля приступила к выполнению рейсов из Москвы в Ниццу транзитом через Тбилиси, заявили РИА Новости в компании. "Ницца добавлена в список европейских городов. Все данные рейсов опубликованы на сайте", — заявили в авиакомпании. По информации перевозчика, транзитные перелеты из Москвы в Ниццу через Тбилиси стартовали 5 июля и будут осуществляться по средам и субботам. Время пересадки в грузинской столице составляет около часа. Ницца стала еще одним пунктом среди тех европейских городов, в направлении которых грузинская авиакомпания предлагает транзитные рейсы из Москвы через Тбилиси. Авиакомпания также осуществляет рейсы в Вену, Ларнаку, Париж, Берлин, Салоники, Тель-Авив, Милан и Амстердам. Пятнадцатого мая власти России после четырехлетнего перерыва разрешили прямые авиаперелеты в Грузию, а 19 и 20 мая из Москвы и Тбилиси вылетели первые рейсы. В конце мая стало известно, что авиакомпания Georgian Airways запускает транзитные рейсы из Москвы в страны Европы.
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туризм, новости - туризм, туристы, georgian airways, тбилиси, ницца
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Georgian Airways, Тбилиси, Ницца
Грузинская авиакомпания начала выполнять транзитные рейсы из Москвы в Ниццу

Georgian Airways начала выполнять транзитные рейсы из Москвы в Ниццу через Тбилиси

© РИА Новости / Ольга Головко | Перейти в медиабанкВид на побережье Средиземного моря в Ницце
Вид на побережье Средиземного моря в Ницце - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Ольга Головко
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ТБИЛИСИ, 5 июл — РИА Новости. Грузинская авиакомпания Georgian Airways с 5 июля приступила к выполнению рейсов из Москвы в Ниццу транзитом через Тбилиси, заявили РИА Новости в компании.
"Ницца добавлена в список европейских городов. Все данные рейсов опубликованы на сайте", — заявили в авиакомпании.
По информации перевозчика, транзитные перелеты из Москвы в Ниццу через Тбилиси стартовали 5 июля и будут осуществляться по средам и субботам. Время пересадки в грузинской столице составляет около часа.
Ницца стала еще одним пунктом среди тех европейских городов, в направлении которых грузинская авиакомпания предлагает транзитные рейсы из Москвы через Тбилиси. Авиакомпания также осуществляет рейсы в Вену, Ларнаку, Париж, Берлин, Салоники, Тель-Авив, Милан и Амстердам.
Пятнадцатого мая власти России после четырехлетнего перерыва разрешили прямые авиаперелеты в Грузию, а 19 и 20 мая из Москвы и Тбилиси вылетели первые рейсы. В конце мая стало известно, что авиакомпания Georgian Airways запускает транзитные рейсы из Москвы в страны Европы.
Самолет Boeing 737 авиакомпании Georgian Airways - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Georgian Airways расширила список рейсов из Москвы в Европу
31 мая, 14:48
 
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