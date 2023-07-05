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Стало известно о состоянии избитого в Чечне адвоката Немова - РИА Новости, 05.07.2023
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16:10 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/nemov-1882401481.html
Стало известно о состоянии избитого в Чечне адвоката Немова
Стало известно о состоянии избитого в Чечне адвоката Немова - РИА Новости, 05.07.2023
Стало известно о состоянии избитого в Чечне адвоката Немова
Избитый в Чечне адвокат Александр Немов поблагодарил адвокатское сообщество за поддержку, пока ему нельзя ходить, но врачи делают хорошие прогнозы, рассказали... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T16:10
2023-07-05T16:10
нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне
происшествия
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Избитый в Чечне адвокат Александр Немов поблагодарил адвокатское сообщество за поддержку, пока ему нельзя ходить, но врачи делают хорошие прогнозы, рассказали РИА Новости в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов (ФПА). Свою благодарность Немов выразил в беседе с президентом ФПА Светланой Володиной, посетившей его в больнице. "На самом деле такая поддержка была неожиданной. В такой ситуации она очень помогает. В социальных сетях поддержка огромная, мне написали тысячи людей, из них много адвокатов. И примерно 20 коллег написали и высказали готовность выехать в Чеченскую республику на апелляцию по делу Заремы Мусаевой", – цитирует пресс-служба Немова. Володина поговорила с лечащим врачом пострадавшего адвоката: "Он сказал, что Александр пока сам не ходит, еще не передвигается. Но врачи дают хорошие прогнозы, поэтому надеюсь, что коллегу ожидает быстрое выздоровление", - заметила президент ФПА. Немов и журналистка Елена Милашина были избиты неизвестными 4 июля в Грозном, куда они прилетели на оглашение приговора Зареме Мусаевой по делу о нападении на правоохранителя. Впоследствии их доставили в Беслан, и как рассказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, журналистка при нападении получила переломы пальцев на руке и травму головы, а адвокат - ножевое ранение. Проверки в связи с нападением на Милашину и Немова проводят региональные управления СК, МВД и прокуратуры. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы вычислить людей, избивших адвоката и журналистку. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев заявил, что злоумышленники пока не установлены, они передвигались на машине без номерных знаков.
https://ria.ru/20230705/napadenie-1882337725.html
https://ria.ru/20230704/milashina-1882260879.html
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нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне, происшествия, чеченская республика (чечня)
Нападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне, Происшествия, Чеченская республика (Чечня)
Стало известно о состоянии избитого в Чечне адвоката Немова

ФПА: адвокат Немов после нападения в Чечне пока не ходит, но прогнозы врачей хорошие

© Фото : Команда против пыток/TelegramАдвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения
Адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© Фото : Команда против пыток/Telegram
Адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Избитый в Чечне адвокат Александр Немов поблагодарил адвокатское сообщество за поддержку, пока ему нельзя ходить, но врачи делают хорошие прогнозы, рассказали РИА Новости в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов (ФПА).
Свою благодарность Немов выразил в беседе с президентом ФПА Светланой Володиной, посетившей его в больнице.
"На самом деле такая поддержка была неожиданной. В такой ситуации она очень помогает. В социальных сетях поддержка огромная, мне написали тысячи людей, из них много адвокатов. И примерно 20 коллег написали и высказали готовность выехать в Чеченскую республику на апелляцию по делу Заремы Мусаевой", – цитирует пресс-служба Немова.
Володина поговорила с лечащим врачом пострадавшего адвоката: "Он сказал, что Александр пока сам не ходит, еще не передвигается. Но врачи дают хорошие прогнозы, поэтому надеюсь, что коллегу ожидает быстрое выздоровление", - заметила президент ФПА.
Адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
В Кремле прокомментировали ситуацию с нападением на Милашину и Немова
Вчера, 12:42
Немов и журналистка Елена Милашина были избиты неизвестными 4 июля в Грозном, куда они прилетели на оглашение приговора Зареме Мусаевой по делу о нападении на правоохранителя. Впоследствии их доставили в Беслан, и как рассказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, журналистка при нападении получила переломы пальцев на руке и травму головы, а адвокат - ножевое ранение.
Проверки в связи с нападением на Милашину и Немова проводят региональные управления СК, МВД и прокуратуры. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы вычислить людей, избивших адвоката и журналистку. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев заявил, что злоумышленники пока не установлены, они передвигались на машине без номерных знаков.
Корреспондент Новой газеты Елена Милашина - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Омбудсмен Чечни заявил, что визиты Милашиной в республику не приветствуются
4 июля, 22:29
 
Нападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в ЧечнеПроисшествияЧеченская республика (Чечня)
 
 
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