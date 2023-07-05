https://ria.ru/20230705/nemov-1882401481.html

Стало известно о состоянии избитого в Чечне адвоката Немова

Стало известно о состоянии избитого в Чечне адвоката Немова - РИА Новости, 05.07.2023

Стало известно о состоянии избитого в Чечне адвоката Немова

Избитый в Чечне адвокат Александр Немов поблагодарил адвокатское сообщество за поддержку, пока ему нельзя ходить, но врачи делают хорошие прогнозы, рассказали... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T16:10

2023-07-05T16:10

2023-07-05T16:10

нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне

происшествия

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Избитый в Чечне адвокат Александр Немов поблагодарил адвокатское сообщество за поддержку, пока ему нельзя ходить, но врачи делают хорошие прогнозы, рассказали РИА Новости в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов (ФПА). Свою благодарность Немов выразил в беседе с президентом ФПА Светланой Володиной, посетившей его в больнице. "На самом деле такая поддержка была неожиданной. В такой ситуации она очень помогает. В социальных сетях поддержка огромная, мне написали тысячи людей, из них много адвокатов. И примерно 20 коллег написали и высказали готовность выехать в Чеченскую республику на апелляцию по делу Заремы Мусаевой", – цитирует пресс-служба Немова. Володина поговорила с лечащим врачом пострадавшего адвоката: "Он сказал, что Александр пока сам не ходит, еще не передвигается. Но врачи дают хорошие прогнозы, поэтому надеюсь, что коллегу ожидает быстрое выздоровление", - заметила президент ФПА. Немов и журналистка Елена Милашина были избиты неизвестными 4 июля в Грозном, куда они прилетели на оглашение приговора Зареме Мусаевой по делу о нападении на правоохранителя. Впоследствии их доставили в Беслан, и как рассказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, журналистка при нападении получила переломы пальцев на руке и травму головы, а адвокат - ножевое ранение. Проверки в связи с нападением на Милашину и Немова проводят региональные управления СК, МВД и прокуратуры. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы вычислить людей, избивших адвоката и журналистку. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев заявил, что злоумышленники пока не установлены, они передвигались на машине без номерных знаков.

https://ria.ru/20230705/napadenie-1882337725.html

https://ria.ru/20230704/milashina-1882260879.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне, происшествия, чеченская республика (чечня)