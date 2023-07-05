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Генсек ОПЕК назвал Россию важным союзником в стабилизации цен на нефть - РИА Новости, 05.07.2023
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21:23 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/neft-1882468394.html
Генсек ОПЕК назвал Россию важным союзником в стабилизации цен на нефть
Генсек ОПЕК назвал Россию важным союзником в стабилизации цен на нефть - РИА Новости, 05.07.2023
Генсек ОПЕК назвал Россию важным союзником в стабилизации цен на нефть
ОПЕК считает Россию важным союзником в стабилизации цен на нефтяных рынках, заявил РИА Новости генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T21:23
2023-07-05T21:23
экономика
россия
цены на нефть
опек
в мире
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ВЕНА, 5 июл - РИА Новости. ОПЕК считает Россию важным союзником в стабилизации цен на нефтяных рынках, заявил РИА Новости генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс. Ранее генсек ОПЕК сообщил журналистам в кулуарах семинара ОПЕК в Вене, что планирует посетить Россию. Скорее всего, примет в октябре участие в Российской энергетической неделе в Москве. "Россия является важным государством в соглашении ОПЕК+ (о добровольном снижении нефтедобычи - ред.). Она (Россия - ред.) работала вместе со странами ОПЕК с 2017 года, вместе с Саудовской Аравией она возглавляет министерский мониторинговый комитет по добыче. Следовательно, Россия - союзник в этом соглашении для сохранения стабильности нефтяных рынков", - сказал аль-Гайс.
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экономика, россия, цены на нефть, опек, в мире
Экономика, Россия, Цены на нефть, ОПЕК, В мире
Генсек ОПЕК назвал Россию важным союзником в стабилизации цен на нефть

Генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс назвал Россию важным союзником в стабилизации цен на нефть

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК)
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Архивное фото
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ВЕНА, 5 июл - РИА Новости. ОПЕК считает Россию важным союзником в стабилизации цен на нефтяных рынках, заявил РИА Новости генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс.
Ранее генсек ОПЕК сообщил журналистам в кулуарах семинара ОПЕК в Вене, что планирует посетить Россию. Скорее всего, примет в октябре участие в Российской энергетической неделе в Москве.
"Россия является важным государством в соглашении ОПЕК+ (о добровольном снижении нефтедобычи - ред.). Она (Россия - ред.) работала вместе со странами ОПЕК с 2017 года, вместе с Саудовской Аравией она возглавляет министерский мониторинговый комитет по добыче. Следовательно, Россия - союзник в этом соглашении для сохранения стабильности нефтяных рынков", - сказал аль-Гайс.
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