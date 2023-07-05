https://ria.ru/20230705/neft-1882468394.html

Генсек ОПЕК назвал Россию важным союзником в стабилизации цен на нефть

Генсек ОПЕК назвал Россию важным союзником в стабилизации цен на нефть - РИА Новости, 05.07.2023

Генсек ОПЕК назвал Россию важным союзником в стабилизации цен на нефть

ОПЕК считает Россию важным союзником в стабилизации цен на нефтяных рынках, заявил РИА Новости генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T21:23

2023-07-05T21:23

2023-07-05T21:23

экономика

россия

цены на нефть

опек

в мире

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ВЕНА, 5 июл - РИА Новости. ОПЕК считает Россию важным союзником в стабилизации цен на нефтяных рынках, заявил РИА Новости генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс. Ранее генсек ОПЕК сообщил журналистам в кулуарах семинара ОПЕК в Вене, что планирует посетить Россию. Скорее всего, примет в октябре участие в Российской энергетической неделе в Москве. "Россия является важным государством в соглашении ОПЕК+ (о добровольном снижении нефтедобычи - ред.). Она (Россия - ред.) работала вместе со странами ОПЕК с 2017 года, вместе с Саудовской Аравией она возглавляет министерский мониторинговый комитет по добыче. Следовательно, Россия - союзник в этом соглашении для сохранения стабильности нефтяных рынков", - сказал аль-Гайс.

https://ria.ru/20230618/peskov-1878945979.html

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экономика, россия, цены на нефть, опек, в мире