https://ria.ru/20230705/neft-1882346893.html

России не навязывали сокращение экспорта нефти, заявили в Саудовской Аравии

России не навязывали сокращение экспорта нефти, заявили в Саудовской Аравии - РИА Новости, 05.07.2023

России не навязывали сокращение экспорта нефти, заявили в Саудовской Аравии

Сокращение Россией экспорта нефти на 500 тысяч баррелей в сутки не было навязано ей, это было добровольным решением, проверка выполнения будет ежемесячной,... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T13:23

2023-07-05T13:23

2023-07-05T13:23

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саудовская аравия

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экономика

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ВЕНА, 4 июл - РИА Новости. Сокращение Россией экспорта нефти на 500 тысяч баррелей в сутки не было навязано ей, это было добровольным решением, проверка выполнения будет ежемесячной, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман. "Мы выполнили это (сокращение - ред.) отчасти при поддержке коллег из России… Мы получили подтверждение от российской стороны, что Россия будет сохранять сокращение экспорта нефти на 500 тысяч… мы напряженно поработали с семью независимыми источниками, которые проверяли соблюдение Россией своего обязательства, и эта проверка будет проводиться ежемесячно", - сказал министр, выступая на семинаре ОПЕК в Вене. Он добавил, что "это сокращение со стороны России не было навязано ей, оно было добровольным". Ранее Саудовская Аравия объявила о продлении добровольного сокращения добычи на 1 миллион баррелей в сутки, начатого в июле, на август. Чуть позднее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия сократит экспорт нефти в августе на 500 тысяч баррелей в сутки. О новом сокращении добычи в августе также заявило министерство Алжира - на 20 тысяч баррелей в сутки. Саудовская Аравия после заседания ОПЕК+ 4 июня объявила, что в июле на месяц дополнительно сократит добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Отмечалось, что сокращение может быть продлено. Кроме того, в начале апреля ряд стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, объявили о добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец 2023 года в сумме на 1,16 миллиона баррелей в сутки (сверх своих текущих квот), назвав этот шаг превентивной мерой для поддержания стабильности рынка. На королевство пришлось сокращение на 500 тысяч баррелей в сутки. Россия, в свою очередь, продлила свое добровольное сокращение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки также до конца года. Восьмой Международный семинар ОПЕК, который собрал представителей нефтедобывающих стран и глав мировых энергетических компаний, проходит в течение двух дней, 5 и 6 июля, в Вене.

https://ria.ru/20230703/neft-1881970033.html

https://ria.ru/20230705/neft-1882001509.html

саудовская аравия

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, саудовская аравия, россия, экономика