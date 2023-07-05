https://ria.ru/20230705/neft-1882001509.html
"Королевская битва": саудиты по-хитрому поступили с Америкой
"Королевская битва": саудиты по-хитрому поступили с Америкой - РИА Новости, 05.07.2023
"Королевская битва": саудиты по-хитрому поступили с Америкой
Эр-Рияд резко снижает добычу нефти — сразу на десять процентов. Цель — удержать цены на нужном уровне. Главный вопрос — кто недосчитается арабских поставок... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T08:00
2023-07-05T08:00
2023-07-05T08:06
экономика
цены на нефть
сша
саудовская аравия
saudi aramco
опек
федеральная резервная система сша
джером пауэлл
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Эр-Рияд резко снижает добычу нефти — сразу на десять процентов. Цель — удержать цены на нужном уровне. Главный вопрос — кто недосчитается арабских поставок. Азиатов уже успокоили: они все получат. Значит, урежут экспорт на Запад. Сырья рискуют лишиться крупнейшие американские НПЗ. США, наоборот, хотят сбить котировки, однако у саудитов собственная игра.Сократит до минимумаНа июньской встрече ОПЕК+ ведущий мировой экспортер черного золота преподнес рынку сюрприз: с июля сокращает производство до девяти миллионов баррелей в сутки. Это на полтора миллиона меньше, чем в начале года, и вообще минимум за десять лет. Остальные участники картеля лишь пролонгировали предыдущие ограничения до конца 2024-го.В Эр-Рияде хотят закрепить котировки выше 80 долларов за баррель. По мнению аналитиков, эффект однозначно будет.В результате у саудитов останется менее шести миллионов баррелей на экспорт. Нефтяной гигант Saudi Aramco заверил азиатских клиентов, что им беспокоиться не о чем: купят столько, сколько захотят. США и Европа — другое дело.Этой тактикой Эр-Рияд уже успешно воспользовался шесть лет назад — и развернул ситуацию на рынке в свою пользу."Экспорт в США значительно снизится", — сообщил министр энергетики Халид аль-Фалих в мае 2017-го, после встречи ОПЕК+. К июлю поставки за океан рухнули до 30-летнего минимума. А нефть подорожала на 20 процентов.Наблюдатели уверены: то же самое саудовцы, схлестнувшиеся с американцами в жесткой борьбе за цены, провернут и сейчас.Кто когоЭто противостояние журналисты окрестили "королевской битвой".Снижение котировок за последний год в значительной степени связано с агрессивным ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Это перекрыло воздействие сокращения добычи в ОПЕК+."По сути, принц Абдель Азиз бин Салман сражается с председателем ФРС Джеромом Пауэллом", — отмечают аналитики Bank of America.Brent сейчас — порядка 75 долларов за баррель. Но саудитам нужно не меньше 80, чтобы финансировать свои мегапроекты, в частности "город будущего" Neom стоимостью около триллиона долларов.По мнению Bank of America, в итоге цены будет определять не Эр-Рияд. Однако, по прогнозам аналитиков, к концу года котировки в любом случае поднимутся до 80, поскольку ФРС, вероятно, приближается к концу цикла повышения ставок на фоне продолжающегося снижения инфляции.Чем заместитьСокращение добычи в любом случае ударит по американским НПЗ, зависящим от арабской нефти. В том числе — по Motiva в Техасе, где другого сырья просто нет."По условиям контракта, ATA — единственный поставщик для Motiva Enterprises, которая владеет крупнейшим НПЗ в Северной Америке мощностью 630 тысяч баррелей в сутки", — сообщали в Aramco Trading Company ("дочка" Saudi Aramco) в январе.На Motiva приходилось почти 45 процентов саудовской нефти, которую США импортировали в первом квартале. То есть порядка 182 тысяч баррелей в день.В июне, по прогнозу лондонской Energy Aspects, этот показатель упадет до 25 тысяч.Грядущий дефицитХотя американский экспорт быстро рос и достиг почти 12 миллионов баррелей в сутки, импорт остается стабильным — порядка десяти миллионов. Доля Эр-Рияда — около десяти процентов.Когда Саудовской Аравии нужно быстро убедить рынок в том, что предложение сокращается, и повысить цены, ничто не сравнится с урезанием экспорта в США, указывают аналитики JP Morgan.Санкции на российские углеводороды дают Эр-Рияду дополнительное преимущество: при нехватке сырья США и Европа не cмогут сразу найти альтернативу, в отличие от НПЗ Азии.По мнению ряда аналитиков, саудиты могли и просчитаться, "непреднамеренно оказав долгосрочную поддержку американской энергетической отрасли", отмечает Reuters.Однако ситуация в США изменилась.По данным Управления энергетической информации МЭА, темпы роста сланцевой добычи в последние два года существенно упали и сейчас более чем на 50 процентов ниже, чем перед пандемией. Специалисты указывают на рост затрат, истощение месторождений и структурный сдвиг в инвестиционных стратегиях.Так что политика Эр-Рияда — существенная угроза. Собственного производства нефтепродуктов не хватает. США по-прежнему — нетто-импортер черного золота, и любое сокращение поставок чревато дефицитом."Импорт из Саудовской Аравии — примерно 550 тысяч баррелей в день. Возникает вопрос, чем его заместить. Теоретически можно покупать в Канаде и Мексике. Но, во-первых, увеличить добычу там быстро не получится. Во-вторых, по характеристикам эта нефть не подходит для американских НПЗ, заточенных на определенные сорта", — говорит Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.Согласно прогнозу Rystad Energy, глобальный рыночный дефицит превысит три миллиона баррелей в сутки. Для США это означает нехватку нефтепродуктов, в первую очередь бензина, и скачок цен на топливо на десять-пятнадцать процентов.
https://ria.ru/20230616/resheniya-1878727677.html
https://ria.ru/20230703/neft-1881970033.html
https://ria.ru/20230606/neft-1876573574.html
https://ria.ru/20230703/neft-1881889335.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, сша, саудовская аравия, saudi aramco, опек, федеральная резервная система сша, джером пауэлл
Экономика, Цены на нефть, США, Саудовская Аравия, Saudi Aramco, ОПЕК, Федеральная резервная система США, Джером Пауэлл
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Эр-Рияд резко снижает добычу нефти — сразу на десять процентов. Цель — удержать цены на нужном уровне. Главный вопрос — кто недосчитается арабских поставок. Азиатов уже успокоили: они все получат. Значит, урежут экспорт на Запад. Сырья рискуют лишиться крупнейшие американские НПЗ. США, наоборот, хотят сбить котировки, однако у саудитов собственная игра.
На июньской встрече ОПЕК+ ведущий мировой экспортер черного золота преподнес рынку сюрприз: с июля сокращает производство до девяти миллионов баррелей в сутки. Это на полтора миллиона меньше, чем в начале года, и вообще минимум за десять лет. Остальные участники картеля лишь пролонгировали предыдущие ограничения до конца 2024-го.
В Эр-Рияде хотят закрепить котировки выше 80 долларов за баррель. По мнению аналитиков, эффект однозначно будет.
В результате у саудитов останется менее шести миллионов баррелей на экспорт. Нефтяной гигант Saudi Aramco заверил азиатских клиентов, что им беспокоиться не о чем: купят столько, сколько захотят. США и Европа — другое дело.
«
Этой тактикой Эр-Рияд уже успешно воспользовался шесть лет назад — и развернул ситуацию на рынке в свою пользу.
"Экспорт в США значительно снизится", — сообщил министр энергетики Халид аль-Фалих в мае 2017-го, после встречи ОПЕК+. К июлю поставки за океан рухнули до 30-летнего минимума. А нефть подорожала на 20 процентов.
Наблюдатели уверены: то же самое саудовцы, схлестнувшиеся с американцами в жесткой борьбе за цены, провернут и сейчас.
Путин: решения ОПЕК+ по снижению добычи носят деполитизированный характер
Это противостояние журналисты окрестили "королевской битвой".
Снижение котировок за последний год в значительной степени связано с агрессивным ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Это перекрыло воздействие сокращения добычи в ОПЕК+.
«
"По сути, принц Абдель Азиз бин Салман сражается с председателем ФРС Джеромом Пауэллом", — отмечают аналитики Bank of America.
Brent сейчас — порядка 75 долларов за баррель. Но саудитам нужно не меньше 80, чтобы финансировать свои мегапроекты, в частности "город будущего" Neom стоимостью около триллиона долларов.
По мнению Bank of America, в итоге цены будет определять не Эр-Рияд. Однако, по прогнозам аналитиков, к концу года котировки в любом случае поднимутся до 80, поскольку ФРС, вероятно, приближается к концу цикла повышения ставок на фоне продолжающегося снижения инфляции.
Венгрия попросила ЕС продлить исключение из санкций на нефть из России
Сокращение добычи в любом случае ударит по американским НПЗ, зависящим от арабской нефти. В том числе — по Motiva в Техасе, где другого сырья просто нет.
«
"По условиям контракта, ATA — единственный поставщик для Motiva Enterprises, которая владеет крупнейшим НПЗ в Северной Америке мощностью 630 тысяч баррелей в сутки", — сообщали в Aramco Trading Company ("дочка" Saudi Aramco) в январе.
На Motiva приходилось почти 45 процентов саудовской нефти, которую США импортировали в первом квартале. То есть порядка 182 тысяч баррелей в день.
В июне, по прогнозу лондонской Energy Aspects, этот показатель упадет до 25 тысяч.
Минэнерго США ждет роста добычи нефти, несмотря на решения ОПЕК+
Хотя американский экспорт быстро рос и достиг почти 12 миллионов баррелей в сутки, импорт остается стабильным — порядка десяти миллионов. Доля Эр-Рияда — около десяти процентов.
Когда Саудовской Аравии нужно быстро убедить рынок в том, что предложение сокращается, и повысить цены, ничто не сравнится с урезанием экспорта в США, указывают аналитики JP Morgan.
«
Санкции на российские углеводороды дают Эр-Рияду дополнительное преимущество: при нехватке сырья США и Европа не cмогут сразу найти альтернативу, в отличие от НПЗ Азии.
По мнению ряда аналитиков, саудиты могли и просчитаться, "непреднамеренно оказав долгосрочную поддержку американской энергетической отрасли", отмечает Reuters.
Саудовская Аравия продлит июльское сокращение добычи нефти на август
Однако ситуация в США изменилась.
По данным Управления энергетической информации МЭА, темпы роста сланцевой добычи в последние два года существенно упали и сейчас более чем на 50 процентов ниже, чем перед пандемией. Специалисты указывают на рост затрат, истощение месторождений и структурный сдвиг в инвестиционных стратегиях.
Так что политика Эр-Рияда — существенная угроза. Собственного производства нефтепродуктов не хватает. США по-прежнему — нетто-импортер черного золота, и любое сокращение поставок чревато дефицитом.
«
"Импорт из Саудовской Аравии — примерно 550 тысяч баррелей в день. Возникает вопрос, чем его заместить. Теоретически можно покупать в Канаде и Мексике. Но, во-первых, увеличить добычу там быстро не получится. Во-вторых, по характеристикам эта нефть не подходит для американских НПЗ, заточенных на определенные сорта", — говорит Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.
Согласно прогнозу Rystad Energy, глобальный рыночный дефицит превысит три миллиона баррелей в сутки. Для США это означает нехватку нефтепродуктов, в первую очередь бензина, и скачок цен на топливо на десять-пятнадцать процентов.