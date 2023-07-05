https://ria.ru/20230705/neft-1882001509.html

"Королевская битва": саудиты по-хитрому поступили с Америкой

"Королевская битва": саудиты по-хитрому поступили с Америкой - РИА Новости, 05.07.2023

"Королевская битва": саудиты по-хитрому поступили с Америкой

Эр-Рияд резко снижает добычу нефти — сразу на десять процентов. Цель — удержать цены на нужном уровне. Главный вопрос — кто недосчитается арабских поставок... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T08:00

2023-07-05T08:00

2023-07-05T08:06

экономика

цены на нефть

сша

саудовская аравия

saudi aramco

опек

федеральная резервная система сша

джером пауэлл

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Эр-Рияд резко снижает добычу нефти — сразу на десять процентов. Цель — удержать цены на нужном уровне. Главный вопрос — кто недосчитается арабских поставок. Азиатов уже успокоили: они все получат. Значит, урежут экспорт на Запад. Сырья рискуют лишиться крупнейшие американские НПЗ. США, наоборот, хотят сбить котировки, однако у саудитов собственная игра.Сократит до минимумаНа июньской встрече ОПЕК+ ведущий мировой экспортер черного золота преподнес рынку сюрприз: с июля сокращает производство до девяти миллионов баррелей в сутки. Это на полтора миллиона меньше, чем в начале года, и вообще минимум за десять лет. Остальные участники картеля лишь пролонгировали предыдущие ограничения до конца 2024-го.В Эр-Рияде хотят закрепить котировки выше 80 долларов за баррель. По мнению аналитиков, эффект однозначно будет.В результате у саудитов останется менее шести миллионов баррелей на экспорт. Нефтяной гигант Saudi Aramco заверил азиатских клиентов, что им беспокоиться не о чем: купят столько, сколько захотят. США и Европа — другое дело.Этой тактикой Эр-Рияд уже успешно воспользовался шесть лет назад — и развернул ситуацию на рынке в свою пользу."Экспорт в США значительно снизится", — сообщил министр энергетики Халид аль-Фалих в мае 2017-го, после встречи ОПЕК+. К июлю поставки за океан рухнули до 30-летнего минимума. А нефть подорожала на 20 процентов.Наблюдатели уверены: то же самое саудовцы, схлестнувшиеся с американцами в жесткой борьбе за цены, провернут и сейчас.Кто когоЭто противостояние журналисты окрестили "королевской битвой".Снижение котировок за последний год в значительной степени связано с агрессивным ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Это перекрыло воздействие сокращения добычи в ОПЕК+."По сути, принц Абдель Азиз бин Салман сражается с председателем ФРС Джеромом Пауэллом", — отмечают аналитики Bank of America.Brent сейчас — порядка 75 долларов за баррель. Но саудитам нужно не меньше 80, чтобы финансировать свои мегапроекты, в частности "город будущего" Neom стоимостью около триллиона долларов.По мнению Bank of America, в итоге цены будет определять не Эр-Рияд. Однако, по прогнозам аналитиков, к концу года котировки в любом случае поднимутся до 80, поскольку ФРС, вероятно, приближается к концу цикла повышения ставок на фоне продолжающегося снижения инфляции.Чем заместитьСокращение добычи в любом случае ударит по американским НПЗ, зависящим от арабской нефти. В том числе — по Motiva в Техасе, где другого сырья просто нет."По условиям контракта, ATA — единственный поставщик для Motiva Enterprises, которая владеет крупнейшим НПЗ в Северной Америке мощностью 630 тысяч баррелей в сутки", — сообщали в Aramco Trading Company ("дочка" Saudi Aramco) в январе.На Motiva приходилось почти 45 процентов саудовской нефти, которую США импортировали в первом квартале. То есть порядка 182 тысяч баррелей в день.В июне, по прогнозу лондонской Energy Aspects, этот показатель упадет до 25 тысяч.Грядущий дефицитХотя американский экспорт быстро рос и достиг почти 12 миллионов баррелей в сутки, импорт остается стабильным — порядка десяти миллионов. Доля Эр-Рияда — около десяти процентов.Когда Саудовской Аравии нужно быстро убедить рынок в том, что предложение сокращается, и повысить цены, ничто не сравнится с урезанием экспорта в США, указывают аналитики JP Morgan.Санкции на российские углеводороды дают Эр-Рияду дополнительное преимущество: при нехватке сырья США и Европа не cмогут сразу найти альтернативу, в отличие от НПЗ Азии.По мнению ряда аналитиков, саудиты могли и просчитаться, "непреднамеренно оказав долгосрочную поддержку американской энергетической отрасли", отмечает Reuters.Однако ситуация в США изменилась.По данным Управления энергетической информации МЭА, темпы роста сланцевой добычи в последние два года существенно упали и сейчас более чем на 50 процентов ниже, чем перед пандемией. Специалисты указывают на рост затрат, истощение месторождений и структурный сдвиг в инвестиционных стратегиях.Так что политика Эр-Рияда — существенная угроза. Собственного производства нефтепродуктов не хватает. США по-прежнему — нетто-импортер черного золота, и любое сокращение поставок чревато дефицитом."Импорт из Саудовской Аравии — примерно 550 тысяч баррелей в день. Возникает вопрос, чем его заместить. Теоретически можно покупать в Канаде и Мексике. Но, во-первых, увеличить добычу там быстро не получится. Во-вторых, по характеристикам эта нефть не подходит для американских НПЗ, заточенных на определенные сорта", — говорит Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.Согласно прогнозу Rystad Energy, глобальный рыночный дефицит превысит три миллиона баррелей в сутки. Для США это означает нехватку нефтепродуктов, в первую очередь бензина, и скачок цен на топливо на десять-пятнадцать процентов.

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https://ria.ru/20230703/neft-1881970033.html

https://ria.ru/20230606/neft-1876573574.html

https://ria.ru/20230703/neft-1881889335.html

сша

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, цены на нефть, сша, саудовская аравия, saudi aramco, опек, федеральная резервная система сша, джером пауэлл