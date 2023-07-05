https://ria.ru/20230705/nauka-1882087576.html

В России смогли повысить энергоэффективность топлива из газовых гидратов

В России смогли повысить энергоэффективность топлива из газовых гидратов - РИА Новости, 05.07.2023

В России смогли повысить энергоэффективность топлива из газовых гидратов

Прогнозировать физические процессы в ходе переработки газовых гидратов, перспективных экологичных энергоресурсов, позволит новый подход ученых Томского... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T03:00

2023-07-05T03:00

2023-07-05T03:00

россия

университетская наука

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томский политехнический университет

наука

томск

физика

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Прогнозировать физические процессы в ходе переработки газовых гидратов, перспективных экологичных энергоресурсов, позволит новый подход ученых Томского политеха. По их словам, методика существенно повысит эффективность применения этих веществ в энергетике и других сферах. Результаты опубликованы в журнале International Journal of Heat and Mass Transfer.Газовые гидраты – напоминающие лед кристаллические соединения, образующиеся из воды и газов при определенных температурах и давлениях. В последние десятилетия они все чаще применяются в качестве экологически нейтрального топлива в энергетике и транспорте.По словам ученых, использование природных газовых гидратов имеет большой потенциал, так как их запасы огромны, а транспортировка более безопасна, чем в случае сжиженного газа. Кроме того, газовые гидраты содержат очень много газа на единицу объема – например, в 1 куб. м гидрата метана содержится до 170 куб. м метана.Ученые Томского политехнического университета при поддержке государственной программы "Приоритет-2030" предложили новый подход к прогнозированию поведения топлива из газовых гидратов в процессе переработки. Методика, по словам создателей, применима как для разработки новых энергетических установок, так и для подбора оптимальных режимов сжигания гидратов в существующих системах."Характеристики распада газовых гидратов зависят от совокупности параметров: давление и температура, размеры частиц гидрата и удельная площадь его поверхности, вид элементарной кристаллической ячейки, особенности взаимодействия молекул газа и воды и другие. Наш подход позволяет понять физику этого процесса и дать рекомендации по управлению им", – рассказал доцент Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов Томского политеха Дмитрий Антонов.Методика также отличается высокой скоростью расчетов, подчеркнули ученые. Кроме того, как отметили специалисты вуза, подход позволяет работать с гидратами разного происхождения, учитывая их структурные особенности, обусловленные климатом региона формирования.В дальнейшем научный коллектив намерен расширить новый подход, разработав метод полного описания динамики газов при разложении газовых гидратов.

https://ria.ru/20230606/nauka-1876279733.html

https://ria.ru/20230518/nauka-1872194994.html

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россия, университетская наука, навигатор абитуриента, томский политехнический университет, томск, физика