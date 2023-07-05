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В России создали ресурс для анализа малоизученных веществ - РИА Новости, 05.07.2023
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Наука
 
09:00 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/nauka-1880937222.html
В России создали ресурс для анализа малоизученных веществ
В России создали ресурс для анализа малоизученных веществ - РИА Новости, 05.07.2023
В России создали ресурс для анализа малоизученных веществ
Ученые Самарского политеха создали онлайн-сервис для поиска структур металлических соединений. В его основе лежит оригинальный математический подход, который... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T09:00
2023-07-05T09:00
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
российский научный фонд
самарский государственный технический университет
россия
самара
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Ученые Самарского политеха создали онлайн-сервис для поиска структур металлических соединений. В его основе лежит оригинальный математический подход, который позволяет выявить новые закономерности в таком малоизученном классе веществ, как интерметаллиды, и прогнозировать свойства новых соединений металлов для высокотехнологичной промышленности. Результаты исследования опубликованы в журнале Inorganic Chemistry.Интерметаллиды – большой класс химических веществ, образованных в результате реакции между двумя и более металлами. По словам ученых, они обладают очень сложным строением и прогнозированием их внутренней структуры занимаются многие научные группы во всем мире.Грань между интерметаллидами и сплавами очень тонка. Формально интерметаллидами являются вещества определенного химического состава, которые получены при любом взаимодействии простых веществ-металлов таким образом, что образовалась новая, нехарактерная для исходных веществ кристаллическая структура.Знакомым всем примером интерметаллида является латунь – соединение меди и цинка, в одном из вариантов которого на 5 атомов меди приходится 8 атомов цинка. А вот сталь действительно является сплавом, поскольку в ее состав в разных количествах входит неметалл углерод.Благодаря превосходным эксплуатационным свойствам интерметаллиды находят широкое применение при изготовлении узлов и обшивки самолетов, турбокомпрессоров и прокладок трубных коммуникаций, а также в высокотехнологичных отраслях – водородной энергетике, изготовлении микросхем и зубных имплантов.На сегодняшний день описаны химические свойства и важнейшие физические характеристики более 20 тыс. интерметаллидов. Научное сообщество давно пытается установить связь между кристаллической структурой этих веществ и их наблюдаемыми особенностями. Выявление каких-либо закономерностей помогло бы развитию фундаментальной науки и созданию новых материалов для промышленности.Ученые Самарского государственного технического университета (Самарского политеха) разработали программу, которая не только выявила закономерности в массивах данных об интерметаллидах, но и позволила прогнозировать структуру этих веществ в онлайн-режиме, сообщила одна из авторов разработки, старший научный сотрудник лаборатории кристаллохимии и дизайна кристаллов Международного научно-исследовательского центра по теоретическому материаловедению на базе Самарского политеха Ольга Блатова."Мы впервые обобщили данные по строению всех известных интерметаллидов. В первую очередь эти данные могут быть использованы и уже используются как справочная информация. На нашем интернет-ресурсе TopCryst мы опубликовали сервис поиска так называемых локальных атомных конфигураций – типичных фрагментов структур интерметаллидов (нанокластеров), которые упорядочены по способу их построения", – рассказала она.По ее словам, сегодня библиотекой интерметаллидов пользуются более чем в 70 странах. Для упорядочения данных ученые использовали разработанные в СамГТУ методы автоматизированного топологического анализа ToposPro."ToposPro позволил нам исследовать такое большое количество структур интерметаллидов, среди которых были настоящие "монстры" – исключительно сложные объекты. В созданной нами базе данных собраны типичные фрагменты подобных сеток, выделенные в автоматическом режиме. Такую работу пока больше никто в мире проделать не может", – отметила Ольга Блатова.Она сообщила, что огромный вклад в разработку онлайн-сервиса внесли магистранты Самарского политеха. Планируется, что они будут принимать участие и в дальнейших исследованиях по поддержанию и расширению созданной базы данных, а также по выявлению новых закономерностей."В ближайшем будущем мы представим метод определения устойчивости заданной структуры интерметаллида, позволяющий более точно предсказывать возможности синтеза новых веществ и материалов этого класса", – рассказала сотрудник Самарского политеха.Работа поддержана Российским научным фондом (проект № 22-23-00322).
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навигатор абитуриента, университетская наука, российский научный фонд, самарский государственный технический университет, россия, самара
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Российский научный фонд, Самарский государственный технический университет, Россия, Самара

В России создали ресурс для анализа малоизученных веществ

© iStock.com / nicolas_Ученый работает за ноутбуком
Ученый работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© iStock.com / nicolas_
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Ученые Самарского политеха создали онлайн-сервис для поиска структур металлических соединений. В его основе лежит оригинальный математический подход, который позволяет выявить новые закономерности в таком малоизученном классе веществ, как интерметаллиды, и прогнозировать свойства новых соединений металлов для высокотехнологичной промышленности. Результаты исследования опубликованы в журнале Inorganic Chemistry.
Интерметаллиды – большой класс химических веществ, образованных в результате реакции между двумя и более металлами. По словам ученых, они обладают очень сложным строением и прогнозированием их внутренней структуры занимаются многие научные группы во всем мире.
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Грань между интерметаллидами и сплавами очень тонка. Формально интерметаллидами являются вещества определенного химического состава, которые получены при любом взаимодействии простых веществ-металлов таким образом, что образовалась новая, нехарактерная для исходных веществ кристаллическая структура.
Знакомым всем примером интерметаллида является латунь – соединение меди и цинка, в одном из вариантов которого на 5 атомов меди приходится 8 атомов цинка. А вот сталь действительно является сплавом, поскольку в ее состав в разных количествах входит неметалл углерод.
Благодаря превосходным эксплуатационным свойствам интерметаллиды находят широкое применение при изготовлении узлов и обшивки самолетов, турбокомпрессоров и прокладок трубных коммуникаций, а также в высокотехнологичных отраслях – водородной энергетике, изготовлении микросхем и зубных имплантов.
На сегодняшний день описаны химические свойства и важнейшие физические характеристики более 20 тыс. интерметаллидов. Научное сообщество давно пытается установить связь между кристаллической структурой этих веществ и их наблюдаемыми особенностями. Выявление каких-либо закономерностей помогло бы развитию фундаментальной науки и созданию новых материалов для промышленности.
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Ученые Самарского государственного технического университета (Самарского политеха) разработали программу, которая не только выявила закономерности в массивах данных об интерметаллидах, но и позволила прогнозировать структуру этих веществ в онлайн-режиме, сообщила одна из авторов разработки, старший научный сотрудник лаборатории кристаллохимии и дизайна кристаллов Международного научно-исследовательского центра по теоретическому материаловедению на базе Самарского политеха Ольга Блатова.
«
"Мы впервые обобщили данные по строению всех известных интерметаллидов. В первую очередь эти данные могут быть использованы и уже используются как справочная информация. На нашем интернет-ресурсе TopCryst мы опубликовали сервис поиска так называемых локальных атомных конфигураций – типичных фрагментов структур интерметаллидов (нанокластеров), которые упорядочены по способу их построения", – рассказала она.
© Фото : Самарский политех/Ольга БлатоваФрагмент строения одного из исследованных интерметаллидов – соединения кобальта и бериллия
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© Фото : Самарский политех/Ольга Блатова
Фрагмент строения одного из исследованных интерметаллидов – соединения кобальта и бериллия
По ее словам, сегодня библиотекой интерметаллидов пользуются более чем в 70 странах. Для упорядочения данных ученые использовали разработанные в СамГТУ методы автоматизированного топологического анализа ToposPro.
"ToposPro позволил нам исследовать такое большое количество структур интерметаллидов, среди которых были настоящие "монстры" – исключительно сложные объекты. В созданной нами базе данных собраны типичные фрагменты подобных сеток, выделенные в автоматическом режиме. Такую работу пока больше никто в мире проделать не может", – отметила Ольга Блатова.
Она сообщила, что огромный вклад в разработку онлайн-сервиса внесли магистранты Самарского политеха. Планируется, что они будут принимать участие и в дальнейших исследованиях по поддержанию и расширению созданной базы данных, а также по выявлению новых закономерностей.
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"В ближайшем будущем мы представим метод определения устойчивости заданной структуры интерметаллида, позволяющий более точно предсказывать возможности синтеза новых веществ и материалов этого класса", – рассказала сотрудник Самарского политеха.
Работа поддержана Российским научным фондом (проект № 22-23-00322).
 
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