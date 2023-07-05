https://ria.ru/20230705/nato-1882390557.html

В НАТО не увидели угроз со стороны России для целостности Молдавии

В НАТО не увидели угроз со стороны России для целостности Молдавии - РИА Новости, 05.07.2023

В НАТО не увидели угроз со стороны России для целостности Молдавии

НАТО не видит военных ресурсов, которые могла бы использовать Россия, чтобы угрожать территориальной целостности Молдавии, заявил замгенсека альянса Мирча... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T15:31

2023-07-05T15:31

2023-07-05T15:33

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майя санду

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КИШИНЕВ, 5 июл - РИА Новости. НАТО не видит военных ресурсов, которые могла бы использовать Россия, чтобы угрожать территориальной целостности Молдавии, заявил замгенсека альянса Мирча Джоанэ. "Мы не видим военных ресурсов Российской Федерации, которые угрожали бы территориальной целостности Молдавии. Это не означает, что они не используют арсенал гибридной войны, подстрекательство к социальному неповиновению путем открытого поощрения протестов, кибератаки", — заявил Джоанэ в эфире телеканала Digi 24. По его словам, речь больше идет о психологическом давлении, чем о реальным физических угрозах. При этом НАТО продолжает оказывать поддержку Молдавии и для укрепления ее обороноспособности. "Мы принимаем все меры и работаем вместе с Молдавией, чтобы предоставить им тот минимум военных возможностей и противоракетной обороны, киберзащиты, который сделает их более устойчивыми перед лицом таких атак. Речь идет о гибридных атаках и информационно-психологической войне, развязанной против общественного мнения в Молдавии", - подчеркнул Джоанэ. Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.

https://ria.ru/20230703/moldavia-1881975814.html

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в мире, молдавия, майя санду, нато, politico, россия, кишинев