В НАТО не увидели угроз со стороны России для целостности Молдавии
НАТО не видит военных угроз со стороны России для территориальной целостности Молдавии
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 5 июл - РИА Новости. НАТО не видит военных ресурсов, которые могла бы использовать Россия, чтобы угрожать территориальной целостности Молдавии, заявил замгенсека альянса Мирча Джоанэ.
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"Мы не видим военных ресурсов Российской Федерации, которые угрожали бы территориальной целостности Молдавии. Это не означает, что они не используют арсенал гибридной войны, подстрекательство к социальному неповиновению путем открытого поощрения протестов, кибератаки", — заявил Джоанэ в эфире телеканала Digi 24.
По его словам, речь больше идет о психологическом давлении, чем о реальным физических угрозах. При этом НАТО продолжает оказывать поддержку Молдавии и для укрепления ее обороноспособности.
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"Мы принимаем все меры и работаем вместе с Молдавией, чтобы предоставить им тот минимум военных возможностей и противоракетной обороны, киберзащиты, который сделает их более устойчивыми перед лицом таких атак. Речь идет о гибридных атаках и информационно-психологической войне, развязанной против общественного мнения в Молдавии", - подчеркнул Джоанэ.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.