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"Остался год": в Британии вынесли предупреждение НАТО
"Остался год": в Британии вынесли предупреждение НАТО - РИА Новости, 05.07.2023
"Остался год": в Британии вынесли предупреждение НАТО
У НАТО остался всего один год для того, чтобы принять Украину в свой клуб перед возможной победой Дональда Трампа на президентских выборах в США, такое мнение... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T05:43
2023-07-05T05:43
2023-07-05T05:43
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. У НАТО остался всего один год для того, чтобы принять Украину в свой клуб перед возможной победой Дональда Трампа на президентских выборах в США, такое мнение выразил обозреватель британской газеты Times Роджер Бойес."На это у нее (НАТО. — Прим. ред.) есть максимум год. Не только потому, что НАТО планирует отпраздновать свое 75-летие в 2024 году с должной пышностью, но и потому, что вашингтонский саммит в следующем году может стать последним "ура" Джо Байдена, годом, когда Дональд Трамп может вернуться в Белый дом", — написал журналист.По мнению Бойеса, в случае избрания Трампа президентом США Украина больше не сможет рассчитывать на нынешний высокий уровень западной военной помощи.Журналист также призвал приступить к ускоренному вступлению Украины в НАТО, а также начать поиск временного способа предоставления ей гарантий, пока процесс вступления "проходит через парламенты и канцелярии".Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина надеется получить четкое приглашение в альянс на июльском саммите организации в Вильнюсе, намеченном на 11-12 июля. Как утверждает глава киевского режима, бойцы ВСУ разочарованы тем, что их страна до сих пор не получила положительного ответа по этому вопросу.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле слышали как просьбу Зеленского, так и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на вступление в альянс стала одной из причин начала спецоперации.
https://ria.ru/20230705/nato-1882272866.html
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В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вильнюс, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Остался год": в Британии вынесли предупреждение НАТО
Times: у НАТО остался год, чтобы принять Украину в свой клуб