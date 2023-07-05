https://ria.ru/20230705/multfilm-1882329150.html

В России официально покажут онлайн новый фильм Миядзаки

В России официально покажут онлайн новый фильм Миядзаки - РИА Новости, 05.07.2023

В России официально покажут онлайн новый фильм Миядзаки

В России официально покажут онлайн новый анимационный фильм Миядзаки "Как поживаете?". Он выйдет на "Кинопоиске" после проката в кинотеатрах, уточняет... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T12:38

2023-07-05T12:38

2023-07-05T12:43

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В России официально покажут онлайн новый анимационный фильм Миядзаки "Как поживаете?". Он выйдет на "Кинопоиске" после проката в кинотеатрах, уточняет пресс-служба стримингового сервиса. Дата релиза в России будет объявлена позже. Продюсер студии Ghibli Тосио Судзуки отметил, что лента станет последней картиной Миядзаки. 82-летний аниматор работает над фильмом с 2016 года. Он создает по одной минуте в день. Ранее темп, как указывается в пресс-релизе, был быстрее. Мультфильм основан на романе Ёсино Гэндзабуро. В нем рассказывается о 15-летнем школьнике. После смерти отца он переезжает жить к дяде. Каждое утро тот оставляет племяннику записку. Как отметили в "Кинопоиске", японская студия, выпускающая новый проект Миядзаки, уверена в том, что ленту очень ждут зрители. Поэтому у картины не будет традиционного маркетинга. Японский прокатчик не будет публиковать ни трейлер, ни кадры из мультфильма. О том, что "Как поживаете?", выйдет в российский прокат, стало известно 20 июня.

https://ria.ru/20230703/kino-1881915369.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, хаяо миядзаки