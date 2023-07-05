https://ria.ru/20230705/most-1882371327.html

В ВСУ признали, что нанесли удар по Чонгарскому мосту ракетой Storm Shadow

В ВСУ признали, что нанесли удар по Чонгарскому мосту ракетой Storm Shadow - РИА Новости, 05.07.2023

В ВСУ признали, что нанесли удар по Чонгарскому мосту ракетой Storm Shadow

Заместитель начальника главного оперативного управления генерального штаба ВСУ Алексей Громов признал в интервью изданию "Укринформ", что удар по Чонгарскому... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T14:39

2023-07-05T14:39

2023-07-05T14:39

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

вооруженные силы украины

россия

херсонская область

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Заместитель начальника главного оперативного управления генерального штаба ВСУ Алексей Громов признал в интервью изданию "Укринформ", что удар по Чонгарскому мосту был нанесен ракетой Storm Shadow. Украинские войска утром 22 июня нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом - в частности, по Чонгарскому мосту, заявили и.о. главы области Владимир Сальдо и руководитель республики Сергей Аксенов. На месте были обнаружены фрагменты, предположительно, ракеты Storm Shadow. Третьего июля Чонгарский мост был открыт. "Отдельного внимания заслуживают крылатые ракеты Storm Shadow класса "воздух-земля", с помощью которых мы имеем возможность уничтожать критически важные военные объекты противника на расстоянии до 250 километров. Свидетельством эффективности крылатых ракет данного класса является повреждение мостов через Сиваш близ Чонгара", - заявил он. По мнению Громова, повреждение мостов усложнило снабжение российских войск боеприпасами и другими материально-техническими средствами.

https://ria.ru/20230702/atacms-1881521663.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, украина, вооруженные силы украины, россия, херсонская область , ситуация в днр и лнр