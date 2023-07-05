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В ВСУ признали, что нанесли удар по Чонгарскому мосту ракетой Storm Shadow - РИА Новости, 05.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:39 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/most-1882371327.html
В ВСУ признали, что нанесли удар по Чонгарскому мосту ракетой Storm Shadow
В ВСУ признали, что нанесли удар по Чонгарскому мосту ракетой Storm Shadow - РИА Новости, 05.07.2023
В ВСУ признали, что нанесли удар по Чонгарскому мосту ракетой Storm Shadow
Заместитель начальника главного оперативного управления генерального штаба ВСУ Алексей Громов признал в интервью изданию "Укринформ", что удар по Чонгарскому... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T14:39
2023-07-05T14:39
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы украины
россия
херсонская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Заместитель начальника главного оперативного управления генерального штаба ВСУ Алексей Громов признал в интервью изданию "Укринформ", что удар по Чонгарскому мосту был нанесен ракетой Storm Shadow. Украинские войска утром 22 июня нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом - в частности, по Чонгарскому мосту, заявили и.о. главы области Владимир Сальдо и руководитель республики Сергей Аксенов. На месте были обнаружены фрагменты, предположительно, ракеты Storm Shadow. Третьего июля Чонгарский мост был открыт. "Отдельного внимания заслуживают крылатые ракеты Storm Shadow класса "воздух-земля", с помощью которых мы имеем возможность уничтожать критически важные военные объекты противника на расстоянии до 250 километров. Свидетельством эффективности крылатых ракет данного класса является повреждение мостов через Сиваш близ Чонгара", - заявил он. По мнению Громова, повреждение мостов усложнило снабжение российских войск боеприпасами и другими материально-техническими средствами.
https://ria.ru/20230702/atacms-1881521663.html
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безопасность, украина, вооруженные силы украины, россия, херсонская область , ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Херсонская область , Ситуация в ДНР и ЛНР
В ВСУ признали, что нанесли удар по Чонгарскому мосту ракетой Storm Shadow

Генштаб ВСУ признал, что нанес удар по Чонгарскому мосту 22 июня ракетой Storm Shadow

© Фото : Telegram-канал Владимира СальдоПовреждения моста на административной границе между Херсонской областью и Крымом после обстрела со стороны ВСУ
Повреждения моста на административной границе между Херсонской областью и Крымом после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© Фото : Telegram-канал Владимира Сальдо
Повреждения моста на административной границе между Херсонской областью и Крымом после обстрела со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Заместитель начальника главного оперативного управления генерального штаба ВСУ Алексей Громов признал в интервью изданию "Укринформ", что удар по Чонгарскому мосту был нанесен ракетой Storm Shadow.
Украинские войска утром 22 июня нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом - в частности, по Чонгарскому мосту, заявили и.о. главы области Владимир Сальдо и руководитель республики Сергей Аксенов. На месте были обнаружены фрагменты, предположительно, ракеты Storm Shadow. Третьего июля Чонгарский мост был открыт.
"Отдельного внимания заслуживают крылатые ракеты Storm Shadow класса "воздух-земля", с помощью которых мы имеем возможность уничтожать критически важные военные объекты противника на расстоянии до 250 километров. Свидетельством эффективности крылатых ракет данного класса является повреждение мостов через Сиваш близ Чонгара", - заявил он. По мнению Громова, повреждение мостов усложнило снабжение российских войск боеприпасами и другими материально-техническими средствами.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияХерсонская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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