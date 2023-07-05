https://ria.ru/20230705/moskva-1882378163.html
Найденный возле московского ОВД странный предмет оказался болванкой
Найденный возле московского ОВД странный предмет оказался болванкой - РИА Новости, 05.07.2023
Найденный возле московского ОВД странный предмет оказался болванкой
Напоминающий гранату предмет, найденный на улице возле отдела полиции на юго-востоке Москвы, оказался пустой металлической болванкой, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T15:06
2023-07-05T15:06
2023-07-05T15:06
происшествия
москва
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Напоминающий гранату предмет, найденный на улице возле отдела полиции на юго-востоке Москвы, оказался пустой металлической болванкой, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее сообщалось об обнаружении рядом с отделом полиции в районе Лефортово предмета, отдаленно напоминающего гранату. На место ЧП были направлены специалисты. "По итогам проверки - пустая металлическая болванка", - сказал собеседник агентства, не уточнив, от чего именно.
https://ria.ru/20230511/snaryad-1871155416.html
москва
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Найденный возле московского ОВД странный предмет оказался болванкой
Напоминающий гранату предмет, найденный возле ОВД на юго-востоке Москвы, был болванкой
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Напоминающий гранату предмет, найденный на улице возле отдела полиции на юго-востоке Москвы, оказался пустой металлической болванкой, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось об обнаружении рядом с отделом полиции в районе Лефортово предмета, отдаленно напоминающего гранату. На место ЧП были направлены специалисты.
"По итогам проверки - пустая металлическая болванка", - сказал собеседник агентства, не уточнив, от чего именно.
Найденный у ТЭЦ в Москве предмет оказался болванкой старого снаряда