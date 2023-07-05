https://ria.ru/20230705/moskva-1882378163.html

Найденный возле московского ОВД странный предмет оказался болванкой

Найденный возле московского ОВД странный предмет оказался болванкой - РИА Новости, 05.07.2023

Найденный возле московского ОВД странный предмет оказался болванкой

Напоминающий гранату предмет, найденный на улице возле отдела полиции на юго-востоке Москвы, оказался пустой металлической болванкой, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T15:06

2023-07-05T15:06

2023-07-05T15:06

происшествия

москва

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Напоминающий гранату предмет, найденный на улице возле отдела полиции на юго-востоке Москвы, оказался пустой металлической болванкой, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее сообщалось об обнаружении рядом с отделом полиции в районе Лефортово предмета, отдаленно напоминающего гранату. На место ЧП были направлены специалисты. "По итогам проверки - пустая металлическая болванка", - сказал собеседник агентства, не уточнив, от чего именно.

https://ria.ru/20230511/snaryad-1871155416.html

москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва