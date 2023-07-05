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Американский корабль с российским космонавтом полетит к МКС 15 августа - РИА Новости, 05.07.2023
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Наука
 
20:19 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/mks-1882460181.html
Американский корабль с российским космонавтом полетит к МКС 15 августа
Американский корабль с российским космонавтом полетит к МКС 15 августа - РИА Новости, 05.07.2023
Американский корабль с российским космонавтом полетит к МКС 15 августа
Американский космический корабль SpaceX Crew Dragon c экспедицией Crew-7, в которую вошёл российский космонавт Константин Борисов, отправится к Международной... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T20:19
2023-07-05T20:19
наука
андреас могенсен
анна кикина
наса
роскосмос
spacex
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Американский космический корабль SpaceX Crew Dragon c экспедицией Crew-7, в которую вошёл российский космонавт Константин Борисов, отправится к Международной космической станции 15 августа, сообщил Роскосмос. "Корабль Crew Dragon с космонавтом Роскосмоса Константином Борисовым отправится к МКС 15 августа", - говорится в сообщении. Уточняется, что экипаж также включены астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт ESA Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава. Для Могбели и Борисова это первый полет в космос, Фурукава и Моргенсен полетят в космос во второй раз. Российский космонавт займёт свое место в корабле в рамках соглашения "Роскосмоса" и NASA о перекрёстных полётах на МКС. Соглашение было подписано в июле 2022 года. Осенью состоялся первый полет - американский астронавт Фрэнк Рубио полетел на российском корабле "Союз МС-22". Через пару недель россиянка Анна Кикина отправилась на Crew Dragon. В марте 2023 года на Crew Dragon (миссия Crew-6) на МКС отправился космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, во второй половине 2023 года на "Союзе МС-24" предстоит отправиться астронавту НАСА Лорал О"Хара. Изначально планировалось, что в рамках перекрестных полетов в 2022-2024 годах к МКС будут организованы по три миссии российских и американских кораблей, однако как "Роскосмос", так и НАСА не исключали, что программа будет продлена. В марте "Роскосмос" сообщил, что программа перекрестных полетов на МКС расширена на одну миссию, она состоится в первой половине 2024 года на американском корабле Crew Dragon, в экипаж которого войдет россиянин Александр Гребенкин.
https://ria.ru/20230530/luna-1875182340.html
https://ria.ru/20230529/kosmonavt-1874889392.html
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андреас могенсен, анна кикина, наса, роскосмос, spacex
Наука, Андреас Могенсен, Анна Кикина, НАСА, Роскосмос, SpaceX
Американский корабль с российским космонавтом полетит к МКС 15 августа

Роскосмос: Crew Dragon с российским космонавтом Борисовым отправится к МКС 15 августа

© РИА Новости / NASA/Билл ИнгаллсЗапуск корабля Crew Dragon
Запуск корабля Crew Dragon - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / NASA/Билл Ингаллс
Запуск корабля Crew Dragon. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Американский космический корабль SpaceX Crew Dragon c экспедицией Crew-7, в которую вошёл российский космонавт Константин Борисов, отправится к Международной космической станции 15 августа, сообщил Роскосмос.
"Корабль Crew Dragon с космонавтом Роскосмоса Константином Борисовым отправится к МКС 15 августа", - говорится в сообщении. Уточняется, что экипаж также включены астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт ESA Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава.
Луна - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
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Для Могбели и Борисова это первый полет в космос, Фурукава и Моргенсен полетят в космос во второй раз.
Российский космонавт займёт свое место в корабле в рамках соглашения "Роскосмоса" и NASA о перекрёстных полётах на МКС. Соглашение было подписано в июле 2022 года. Осенью состоялся первый полет - американский астронавт Фрэнк Рубио полетел на российском корабле "Союз МС-22". Через пару недель россиянка Анна Кикина отправилась на Crew Dragon. В марте 2023 года на Crew Dragon (миссия Crew-6) на МКС отправился космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, во второй половине 2023 года на "Союзе МС-24" предстоит отправиться астронавту НАСА Лорал О"Хара.
Изначально планировалось, что в рамках перекрестных полетов в 2022-2024 годах к МКС будут организованы по три миссии российских и американских кораблей, однако как "Роскосмос", так и НАСА не исключали, что программа будет продлена. В марте "Роскосмос" сообщил, что программа перекрестных полетов на МКС расширена на одну миссию, она состоится в первой половине 2024 года на американском корабле Crew Dragon, в экипаж которого войдет россиянин Александр Гребенкин.
МКС - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
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НаукаАндреас МогенсенАнна КикинаНАСАРоскосмосSpaceX
 
 
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