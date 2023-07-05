https://ria.ru/20230705/mks-1882460181.html

Американский корабль с российским космонавтом полетит к МКС 15 августа

Американский корабль с российским космонавтом полетит к МКС 15 августа - РИА Новости, 05.07.2023

Американский корабль с российским космонавтом полетит к МКС 15 августа

Американский космический корабль SpaceX Crew Dragon c экспедицией Crew-7, в которую вошёл российский космонавт Константин Борисов, отправится к Международной... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T20:19

2023-07-05T20:19

2023-07-05T20:19

наука

андреас могенсен

анна кикина

наса

роскосмос

spacex

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Американский космический корабль SpaceX Crew Dragon c экспедицией Crew-7, в которую вошёл российский космонавт Константин Борисов, отправится к Международной космической станции 15 августа, сообщил Роскосмос. "Корабль Crew Dragon с космонавтом Роскосмоса Константином Борисовым отправится к МКС 15 августа", - говорится в сообщении. Уточняется, что экипаж также включены астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт ESA Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава. Для Могбели и Борисова это первый полет в космос, Фурукава и Моргенсен полетят в космос во второй раз. Российский космонавт займёт свое место в корабле в рамках соглашения "Роскосмоса" и NASA о перекрёстных полётах на МКС. Соглашение было подписано в июле 2022 года. Осенью состоялся первый полет - американский астронавт Фрэнк Рубио полетел на российском корабле "Союз МС-22". Через пару недель россиянка Анна Кикина отправилась на Crew Dragon. В марте 2023 года на Crew Dragon (миссия Crew-6) на МКС отправился космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, во второй половине 2023 года на "Союзе МС-24" предстоит отправиться астронавту НАСА Лорал О"Хара. Изначально планировалось, что в рамках перекрестных полетов в 2022-2024 годах к МКС будут организованы по три миссии российских и американских кораблей, однако как "Роскосмос", так и НАСА не исключали, что программа будет продлена. В марте "Роскосмос" сообщил, что программа перекрестных полетов на МКС расширена на одну миссию, она состоится в первой половине 2024 года на американском корабле Crew Dragon, в экипаж которого войдет россиянин Александр Гребенкин.

https://ria.ru/20230530/luna-1875182340.html

https://ria.ru/20230529/kosmonavt-1874889392.html

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андреас могенсен, анна кикина, наса, роскосмос, spacex