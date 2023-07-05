Американский корабль с российским космонавтом полетит к МКС 15 августа
Роскосмос: Crew Dragon с российским космонавтом Борисовым отправится к МКС 15 августа
Запуск корабля Crew Dragon. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Американский космический корабль SpaceX Crew Dragon c экспедицией Crew-7, в которую вошёл российский космонавт Константин Борисов, отправится к Международной космической станции 15 августа, сообщил Роскосмос.
"Корабль Crew Dragon с космонавтом Роскосмоса Константином Борисовым отправится к МКС 15 августа", - говорится в сообщении. Уточняется, что экипаж также включены астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт ESA Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава.
Для Могбели и Борисова это первый полет в космос, Фурукава и Моргенсен полетят в космос во второй раз.
Российский космонавт займёт свое место в корабле в рамках соглашения "Роскосмоса" и NASA о перекрёстных полётах на МКС. Соглашение было подписано в июле 2022 года. Осенью состоялся первый полет - американский астронавт Фрэнк Рубио полетел на российском корабле "Союз МС-22". Через пару недель россиянка Анна Кикина отправилась на Crew Dragon. В марте 2023 года на Crew Dragon (миссия Crew-6) на МКС отправился космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, во второй половине 2023 года на "Союзе МС-24" предстоит отправиться астронавту НАСА Лорал О"Хара.
Изначально планировалось, что в рамках перекрестных полетов в 2022-2024 годах к МКС будут организованы по три миссии российских и американских кораблей, однако как "Роскосмос", так и НАСА не исключали, что программа будет продлена. В марте "Роскосмос" сообщил, что программа перекрестных полетов на МКС расширена на одну миссию, она состоится в первой половине 2024 года на американском корабле Crew Dragon, в экипаж которого войдет россиянин Александр Гребенкин.