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Орбиту МКС скорректировали, подняв на 3,25 километра - РИА Новости, 05.07.2023
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Наука
 
02:41 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/mks-1882273593.html
Орбиту МКС скорректировали, подняв на 3,25 километра
Орбиту МКС скорректировали, подняв на 3,25 километра - РИА Новости, 05.07.2023
Орбиту МКС скорректировали, подняв на 3,25 километра
Орбиту Международной космической станции с помощью двигателей российского корабля "Прогресс МС-22" подняли более чем на 3 километра перед запуском корабля "Союз РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T02:41
2023-07-05T02:41
наука
земля
олег кононенко
роскосмос
николай чуб
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Орбиту Международной космической станции с помощью двигателей российского корабля "Прогресс МС-22" подняли более чем на 3 километра перед запуском корабля "Союз МС-24" и посадкой "Союза МС-23", сообщил "Роскосмос". "Орбиту МКС скорректировали перед запуском "Союза МС-24" и посадкой "Союза МС-23", - говорится в сообщении. Отмечается, что двигатели корабля "Прогресс МС-22" были включены в 00.17 мск 5 июля и проработали почти 19 минут. Они выдали станции импульс 1,85 м/с, за счет чего средняя высота орбиты станции увеличилась на 3,25 километра и теперь составляет 417,9 километра над поверхностью Земли, уточнили в "Роскосмосе". В госкорпорации напомнили, что 15 сентября космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт Лорал О'Хара отправятся на станцию на корабле "Союз МС-24". Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Франциско Рубио вернутся на Землю 27 сентября на "Союзе МС-23".
https://ria.ru/20230504/kosmonavty-1869548592.html
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земля, олег кононенко, роскосмос, николай чуб
Наука, Земля, Олег Кононенко, Роскосмос, Николай Чуб
Орбиту МКС скорректировали, подняв на 3,25 километра

"Роскосмос": орбиту МКС подняли на 3,25 километра перед запуском и возвращением кораблей

© Фото : РоскосмосМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© Фото : Роскосмос
МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Орбиту Международной космической станции с помощью двигателей российского корабля "Прогресс МС-22" подняли более чем на 3 километра перед запуском корабля "Союз МС-24" и посадкой "Союза МС-23", сообщил "Роскосмос".
«
"Орбиту МКС скорректировали перед запуском "Союза МС-24" и посадкой "Союза МС-23", - говорится в сообщении.
Отмечается, что двигатели корабля "Прогресс МС-22" были включены в 00.17 мск 5 июля и проработали почти 19 минут. Они выдали станции импульс 1,85 м/с, за счет чего средняя высота орбиты станции увеличилась на 3,25 километра и теперь составляет 417,9 километра над поверхностью Земли, уточнили в "Роскосмосе".
В госкорпорации напомнили, что 15 сентября космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт Лорал О'Хара отправятся на станцию на корабле "Союз МС-24". Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Франциско Рубио вернутся на Землю 27 сентября на "Союзе МС-23".
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