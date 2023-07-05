https://ria.ru/20230705/mks-1882273593.html

Орбиту МКС скорректировали, подняв на 3,25 километра

Орбиту МКС скорректировали, подняв на 3,25 километра - РИА Новости, 05.07.2023

Орбиту МКС скорректировали, подняв на 3,25 километра

Орбиту Международной космической станции с помощью двигателей российского корабля "Прогресс МС-22" подняли более чем на 3 километра перед запуском корабля "Союз РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T02:41

2023-07-05T02:41

2023-07-05T02:41

наука

земля

олег кононенко

роскосмос

николай чуб

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Орбиту Международной космической станции с помощью двигателей российского корабля "Прогресс МС-22" подняли более чем на 3 километра перед запуском корабля "Союз МС-24" и посадкой "Союза МС-23", сообщил "Роскосмос". "Орбиту МКС скорректировали перед запуском "Союза МС-24" и посадкой "Союза МС-23", - говорится в сообщении. Отмечается, что двигатели корабля "Прогресс МС-22" были включены в 00.17 мск 5 июля и проработали почти 19 минут. Они выдали станции импульс 1,85 м/с, за счет чего средняя высота орбиты станции увеличилась на 3,25 километра и теперь составляет 417,9 километра над поверхностью Земли, уточнили в "Роскосмосе". В госкорпорации напомнили, что 15 сентября космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт Лорал О'Хара отправятся на станцию на корабле "Союз МС-24". Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Франциско Рубио вернутся на Землю 27 сентября на "Союзе МС-23".

https://ria.ru/20230504/kosmonavty-1869548592.html

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земля, олег кононенко, роскосмос, николай чуб