https://ria.ru/20230705/mitta-1882404371.html

Режиссера Александра Митту собираются выписать из больницы

Режиссера Александра Митту собираются выписать из больницы - РИА Новости, 05.07.2023

Режиссера Александра Митту собираются выписать из больницы

Народного артиста России, 90-летнего режиссера Александра Митту должны выписать из больницы на следующей неделе, сообщил РИА Новости его сын Евгений Митта. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T16:23

2023-07-05T16:23

2023-07-05T16:23

культура

новости культуры

александр митта (рабинович)

россия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Народного артиста России, 90-летнего режиссера Александра Митту должны выписать из больницы на следующей неделе, сообщил РИА Новости его сын Евгений Митта. Во вторник в Боткинской больнице РИА Новости сообщили, что состояние Митты оценивается как тяжелое. Он находился в реанимации, дышал самостоятельно. "Нормально он чувствует себя, он сейчас в палате. У него давно был инсульт, еще зимой. Врачи говорят, что после него происходят какие-то процессы, нужно восстановление... На следующей неделе должны выписать", - сказал собеседник агентства. Кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он поставил вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Митта также снял фильмы ''Гори, гори, моя звезда'', "Экипаж", ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'', сериал ''Граница. Таежный роман'' и другие.

https://ria.ru/20230328/mitta-1860872652.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, александр митта (рабинович), россия