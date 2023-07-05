https://ria.ru/20230705/mitta-1882404371.html
Режиссера Александра Митту собираются выписать из больницы
Режиссера Александра Митту собираются выписать из больницы - РИА Новости, 05.07.2023
Режиссера Александра Митту собираются выписать из больницы
Народного артиста России, 90-летнего режиссера Александра Митту должны выписать из больницы на следующей неделе, сообщил РИА Новости его сын Евгений Митта. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T16:23
2023-07-05T16:23
2023-07-05T16:23
культура
новости культуры
александр митта (рабинович)
россия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Народного артиста России, 90-летнего режиссера Александра Митту должны выписать из больницы на следующей неделе, сообщил РИА Новости его сын Евгений Митта. Во вторник в Боткинской больнице РИА Новости сообщили, что состояние Митты оценивается как тяжелое. Он находился в реанимации, дышал самостоятельно. "Нормально он чувствует себя, он сейчас в палате. У него давно был инсульт, еще зимой. Врачи говорят, что после него происходят какие-то процессы, нужно восстановление... На следующей неделе должны выписать", - сказал собеседник агентства. Кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он поставил вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Митта также снял фильмы ''Гори, гори, моя звезда'', "Экипаж", ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'', сериал ''Граница. Таежный роман'' и другие.
https://ria.ru/20230328/mitta-1860872652.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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новости культуры, александр митта (рабинович), россия
Культура, Новости культуры, Александр Митта (Рабинович), Россия
Режиссера Александра Митту собираются выписать из больницы
Сын Александра Митты заявил, что режиссера должны выписать из больницы на следующей неделе