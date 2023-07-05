https://ria.ru/20230705/mintrans-1882421219.html
Минтранс опроверг информацию о создании резервного фонда помощи пассажирам
Минтранс опроверг информацию о создании резервного фонда помощи пассажирам - РИА Новости, 05.07.2023
Минтранс опроверг информацию о создании резервного фонда помощи пассажирам
Минтранс РФ опроверг РИА Новости сообщения о том, что ведет работу над созданием резервного фонда помощи пассажирам в случае банкротства авиакомпаний. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T17:15
2023-07-05T17:15
2023-07-05T17:36
туризм
экономика
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
ростех
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Минтранс РФ опроверг РИА Новости сообщения о том, что ведет работу над созданием резервного фонда помощи пассажирам в случае банкротства авиакомпаний."Коммерсант" в среду сообщил, что Минтранс вернулся к идее "Ростеха" ввести для авиакомпаний сбор на случай банкротства или экстренных отмен рейсов. Сумма сбора пока не определена. Собеседники газеты в авиакомпаниях полагают, что он составит не менее 150-300 рублей с пассажира, и выступают против инициативы."Минтранс России не ведет работу ни с АО "Авиагарант", ни с какой-либо другой компанией по созданию резервного фонда помощи пассажирам в случае банкротства авиакомпаний. Информация, опубликованная сегодня в средствах массовой информации, в частности, об идеях взимания дополнительных сборов с пассажиров в целях наполнения данного фонда, не соответствует действительности", - говорится в сообщении министерства.Минтранс подчеркивает, что ведущие российские авиакомпании уже высказались против создания такого фонда, поскольку это не соответствует основным задачам деятельности отрасли - а именно повышению доступности услуг воздушного транспорта для населения.В Минтрансе России также уточнили, что совместно с Росавиацией внимательно мониторят финансово-экономическое состояние авиакомпаний. "В настоящее время условия, которые могли бы ухудшить экономическое положение перевозчиков, отсутствуют. В связи с этим поводов для создания такого фонда сейчас нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230703/aviatsiya-1881852397.html
https://ria.ru/20230608/zapchasti-1877089993.html
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экономика, россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), ростех, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Туризм, Экономика, Россия, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Ростех, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Минтранс опроверг информацию о создании резервного фонда помощи пассажирам
Минтранс опроверг данные о создании резервного фонда помощи при банкротстве авиакомпаний