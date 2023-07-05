https://ria.ru/20230705/mintrans-1882421219.html

Минтранс опроверг информацию о создании резервного фонда помощи пассажирам

Минтранс опроверг информацию о создании резервного фонда помощи пассажирам - РИА Новости, 05.07.2023

Минтранс опроверг информацию о создании резервного фонда помощи пассажирам

Минтранс РФ опроверг РИА Новости сообщения о том, что ведет работу над созданием резервного фонда помощи пассажирам в случае банкротства авиакомпаний. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T17:15

2023-07-05T17:15

2023-07-05T17:36

туризм

экономика

россия

министерство транспорта рф (минтранс россии)

ростех

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820089674_0:0:2900:1631_1920x0_80_0_0_e271458fdf161def57c28e6d5ef55304.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Минтранс РФ опроверг РИА Новости сообщения о том, что ведет работу над созданием резервного фонда помощи пассажирам в случае банкротства авиакомпаний."Коммерсант" в среду сообщил, что Минтранс вернулся к идее "Ростеха" ввести для авиакомпаний сбор на случай банкротства или экстренных отмен рейсов. Сумма сбора пока не определена. Собеседники газеты в авиакомпаниях полагают, что он составит не менее 150-300 рублей с пассажира, и выступают против инициативы."Минтранс России не ведет работу ни с АО "Авиагарант", ни с какой-либо другой компанией по созданию резервного фонда помощи пассажирам в случае банкротства авиакомпаний. Информация, опубликованная сегодня в средствах массовой информации, в частности, об идеях взимания дополнительных сборов с пассажиров в целях наполнения данного фонда, не соответствует действительности", - говорится в сообщении министерства.Минтранс подчеркивает, что ведущие российские авиакомпании уже высказались против создания такого фонда, поскольку это не соответствует основным задачам деятельности отрасли - а именно повышению доступности услуг воздушного транспорта для населения.В Минтрансе России также уточнили, что совместно с Росавиацией внимательно мониторят финансово-экономическое состояние авиакомпаний. "В настоящее время условия, которые могли бы ухудшить экономическое положение перевозчиков, отсутствуют. В связи с этим поводов для создания такого фонда сейчас нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230703/aviatsiya-1881852397.html

https://ria.ru/20230608/zapchasti-1877089993.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), ростех, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)