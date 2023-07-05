https://ria.ru/20230705/milashina-1882476260.html

В "Новой газете" сообщили, что состояние пострадавшей Милашиной стабильное

В "Новой газете" сообщили, что состояние пострадавшей Милашиной стабильное - РИА Новости, 05.07.2023

В "Новой газете" сообщили, что состояние пострадавшей Милашиной стабильное

Состояние журналистки Елены Милашиной, на которую напали в Чечне, стабильное, у нее сознание ясное, сообщила "Новая газета". РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T22:50

2023-07-05T22:50

2023-07-05T22:50

происшествия

россия

грозный

здоровье - общество

москва

сайди янгулбаев

елена милашина

татьяна москалькова

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Состояние журналистки Елены Милашиной, на которую напали в Чечне, стабильное, у нее сознание ясное, сообщила "Новая газета". Елена Милашина и адвокат Александр Немов прилетели в Грозный на оглашение приговора супруге экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева - Зареме Мусаевой - по делу о нападении на сотрудника правоохранительных органов. Как рассказал уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, журналистка при нападении получила переломы пальцев на руке и травму головы, а адвокат - ножевое ранение. "Елена Милашина прошла обследование в московской клинике. Диагнозы: закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы костей кистей рук, до 14, множественные ушибы мягких тканей. Сознание ясное, состояние стабильное", - говорится в telegram-канале издания. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее сообщила, что обратилась в СК и прокуратуру Чечни в связи с избиением Милашиной и Немова. По ее словам, любые незаконные действия, угрожающие жизни и здоровью граждан России, должны быть пресечены, а виновные найдены и наказаны. Глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев заявил, что изучает ситуацию, подчеркнув, что нападения на представителей СМИ неприемлемы. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Чечне провести проверку и представить доклад по факту нападения. МВД по Чечне проводит проверку по факту нападения на Милашину и Немова. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы вычислить людей, избивших адвоката и журналистку. В середине сентября Верховный суд РФ удовлетворил иск Роскомнадзора, потребовавшего закрыть сайт "Новой газеты". Ранее у данного издания в связи с нарушениями законодательства по решению Басманного суда Москвы и Верховного Суда РФ были аннулированы свидетельства о регистрации печатного и электронного СМИ соответственно.

https://ria.ru/20230705/milashina-1882472918.html

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россия

грозный

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происшествия, россия, грозный, здоровье - общество, москва, сайди янгулбаев, елена милашина, татьяна москалькова, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне