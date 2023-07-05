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Бастрыкину доложили о возбуждении дела о нападении на Немова и Милашину - РИА Новости, 05.07.2023
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22:08 05.07.2023 (обновлено: 23:56 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/milashina-1882472918.html
Бастрыкину доложили о возбуждении дела о нападении на Немова и Милашину
Бастрыкину доложили о возбуждении дела о нападении на Немова и Милашину - РИА Новости, 05.07.2023
Бастрыкину доложили о возбуждении дела о нападении на Немова и Милашину
Глава СУСК по Чечне Виталий Волков доложил председателю СК Александру Бастрыкину о возбуждении уголовного дела после нападения на адвоката Александра Немова и... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T22:08
2023-07-05T23:56
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
грозный
елена милашина
александр бастрыкин
нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава СУСК по Чечне Виталий Волков доложил председателю СК Александру Бастрыкину о возбуждении уголовного дела после нападения на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину, сообщается в Telegram-канале следственного комитета."… возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п.п. "г", "д", "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении.Немова и Милашину избила группа неизвестных 4 июля в Грозном, куда они прилетели на оглашение приговора Зареме Мусаевой по делу о нападении на правоохранителя. Впоследствии их доставили в Беслан. Как рассказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, журналистка получила переломы пальцев на руке и травму головы, а адвокат - ножевое ранение.
https://ria.ru/20230705/napadenie-1882337725.html
https://ria.ru/20230704/kadyrov-1882213405.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), грозный, елена милашина, александр бастрыкин, нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Грозный, Елена Милашина, Александр Бастрыкин, Нападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне
Бастрыкину доложили о возбуждении дела о нападении на Немова и Милашину

Главе СК Бастрыкину доложили о возбуждении дела о нападении на Немова и Милашину в Чечне

© Фото : Команда против пыток/TelegramАдвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения
Адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© Фото : Команда против пыток/Telegram
Адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава СУСК по Чечне Виталий Волков доложил председателю СК Александру Бастрыкину о возбуждении уголовного дела после нападения на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину, сообщается в Telegram-канале следственного комитета.
"… возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п.п. "г", "д", "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
В Кремле прокомментировали ситуацию с нападением на Милашину и Немова
Вчера, 12:42
Немова и Милашину избила группа неизвестных 4 июля в Грозном, куда они прилетели на оглашение приговора Зареме Мусаевой по делу о нападении на правоохранителя. Впоследствии их доставили в Беслан.
Как рассказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, журналистка получила переломы пальцев на руке и травму головы, а адвокат - ножевое ранение.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Кадыров поручил установить личности напавших на журналистку Милашину
4 июля, 17:34
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ГрозныйЕлена МилашинаАлександр БастрыкинНападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне
 
 
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