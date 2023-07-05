Рейтинг@Mail.ru
ФПА запросит, возбуждено ли уголовное дело о нападении на Немова и Милашину - РИА Новости, 05.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:32 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/milashina-1882462305.html
ФПА запросит, возбуждено ли уголовное дело о нападении на Немова и Милашину
ФПА запросит, возбуждено ли уголовное дело о нападении на Немова и Милашину - РИА Новости, 05.07.2023
ФПА запросит, возбуждено ли уголовное дело о нападении на Немова и Милашину
Федеральная палата адвокатов РФ (ФПА) запросит главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, возбуждено ли уголовное дело из-за избиения в Чечне... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T20:32
2023-07-05T20:32
происшествия
здоровье - общество
беслан
грозный
россия
елена милашина
рамзан кадыров
александр бастрыкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882138361_0:451:960:991_1920x0_80_0_0_b8b81f5c62be3ebc6793cfa01775834e.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Федеральная палата адвокатов РФ (ФПА) запросит главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, возбуждено ли уголовное дело из-за избиения в Чечне адвоката Александра Немова и журналистки Елены Милашиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФПА. Там уточнили, что Совет палаты провел экстренное заседание, посвященное этой теме. "С учетом отсутствия информации о возбуждении уголовного дела и о ходе его расследования на официальных сайтах Следственного комитета России и Чеченской Республики, Совет считает необходимым поручить президенту ФПА РФ еще раз обратиться с запросом к председателю СК РФ о предоставлении официальной информации о возбуждении уголовного дела и об информировании о ходе его расследования", - сказано в резолюции Совета. Ранее президент ФПА Светлана Володина уже обращалась по этому вопросу в СК, к Генпрокурору и в администрацию президента. Немов и Милашина были избиты неизвестными 4 июля в Грозном, куда они прилетели на оглашение приговора Зареме Мусаевой по делу о нападении на правоохранителя. Впоследствии их доставили в Беслан, и, как рассказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, журналистка при нападении получила переломы пальцев на руке и травму головы, а адвокат - ножевое ранение. Проверки в связи с нападением на Милашину и Немова проводят региональные управления СК, МВД и прокуратуры. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы вычислить людей, избивших адвоката и журналистку. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев заявил, что злоумышленники пока не установлены, они передвигались на машине без номерных знаков.
https://ria.ru/20230705/napadenie-1882337725.html
https://ria.ru/20230704/milashina-1882256515.html
беслан
грозный
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882138361_0:361:960:1081_1920x0_80_0_0_39cb5631c4f29d47ee872c0a1a84f912.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, беслан, грозный, россия, елена милашина, рамзан кадыров, александр бастрыкин, федеральная палата адвокатов рф, следственный комитет россии (ск рф), нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне
Происшествия, Здоровье - Общество, Беслан, Грозный, Россия, Елена Милашина, Рамзан Кадыров, Александр Бастрыкин, Федеральная палата адвокатов РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Нападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне
ФПА запросит, возбуждено ли уголовное дело о нападении на Немова и Милашину

ФПА запросит Бастрыкина, возбуждено ли уголовное дело о нападении на Немова и Милашину

© Фото : Команда против пыток/TelegramАдвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения
Адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© Фото : Команда против пыток/Telegram
Адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Федеральная палата адвокатов РФ (ФПА) запросит главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, возбуждено ли уголовное дело из-за избиения в Чечне адвоката Александра Немова и журналистки Елены Милашиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФПА.
Там уточнили, что Совет палаты провел экстренное заседание, посвященное этой теме.
Водовзводная башня Московского Кремля. На втором плане в центре – здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
В Кремле прокомментировали ситуацию с нападением на Милашину и Немова
Вчера, 12:42
"С учетом отсутствия информации о возбуждении уголовного дела и о ходе его расследования на официальных сайтах Следственного комитета России и Чеченской Республики, Совет считает необходимым поручить президенту ФПА РФ еще раз обратиться с запросом к председателю СК РФ о предоставлении официальной информации о возбуждении уголовного дела и об информировании о ходе его расследования", - сказано в резолюции Совета.
Ранее президент ФПА Светлана Володина уже обращалась по этому вопросу в СК, к Генпрокурору и в администрацию президента.
Немов и Милашина были избиты неизвестными 4 июля в Грозном, куда они прилетели на оглашение приговора Зареме Мусаевой по делу о нападении на правоохранителя. Впоследствии их доставили в Беслан, и, как рассказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, журналистка при нападении получила переломы пальцев на руке и травму головы, а адвокат - ножевое ранение.
Проверки в связи с нападением на Милашину и Немова проводят региональные управления СК, МВД и прокуратуры. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы вычислить людей, избивших адвоката и журналистку. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев заявил, что злоумышленники пока не установлены, они передвигались на машине без номерных знаков.
Адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Адвокатская палата считает нападение на Немова и Милашину актом устрашения
4 июля, 21:39
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоБесланГрозныйРоссияЕлена МилашинаРамзан КадыровАлександр БастрыкинФедеральная палата адвокатов РФСледственный комитет России (СК РФ)Нападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала