https://ria.ru/20230705/milashina-1882462305.html

ФПА запросит, возбуждено ли уголовное дело о нападении на Немова и Милашину

ФПА запросит, возбуждено ли уголовное дело о нападении на Немова и Милашину - РИА Новости, 05.07.2023

ФПА запросит, возбуждено ли уголовное дело о нападении на Немова и Милашину

Федеральная палата адвокатов РФ (ФПА) запросит главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, возбуждено ли уголовное дело из-за избиения в Чечне... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T20:32

2023-07-05T20:32

2023-07-05T20:32

происшествия

здоровье - общество

беслан

грозный

россия

елена милашина

рамзан кадыров

александр бастрыкин

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Федеральная палата адвокатов РФ (ФПА) запросит главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, возбуждено ли уголовное дело из-за избиения в Чечне адвоката Александра Немова и журналистки Елены Милашиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФПА. Там уточнили, что Совет палаты провел экстренное заседание, посвященное этой теме. "С учетом отсутствия информации о возбуждении уголовного дела и о ходе его расследования на официальных сайтах Следственного комитета России и Чеченской Республики, Совет считает необходимым поручить президенту ФПА РФ еще раз обратиться с запросом к председателю СК РФ о предоставлении официальной информации о возбуждении уголовного дела и об информировании о ходе его расследования", - сказано в резолюции Совета. Ранее президент ФПА Светлана Володина уже обращалась по этому вопросу в СК, к Генпрокурору и в администрацию президента. Немов и Милашина были избиты неизвестными 4 июля в Грозном, куда они прилетели на оглашение приговора Зареме Мусаевой по делу о нападении на правоохранителя. Впоследствии их доставили в Беслан, и, как рассказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, журналистка при нападении получила переломы пальцев на руке и травму головы, а адвокат - ножевое ранение. Проверки в связи с нападением на Милашину и Немова проводят региональные управления СК, МВД и прокуратуры. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы вычислить людей, избивших адвоката и журналистку. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев заявил, что злоумышленники пока не установлены, они передвигались на машине без номерных знаков.

https://ria.ru/20230705/napadenie-1882337725.html

https://ria.ru/20230704/milashina-1882256515.html

беслан

грозный

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происшествия, здоровье - общество, беслан, грозный, россия, елена милашина, рамзан кадыров, александр бастрыкин, федеральная палата адвокатов рф, следственный комитет россии (ск рф), нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне