https://ria.ru/20230705/milashina-1882302343.html

Милашину госпитализировали с множественными ушибами

Милашину госпитализировали с множественными ушибами - РИА Новости, 05.07.2023

Милашину госпитализировали с множественными ушибами

Журналистка Елена Милашина рвется работать, несмотря на многочисленные ушибы, но врачи настояли на госпитализации, рассказал РИА Новости экс-главред "Эхо... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T10:22

2023-07-05T10:22

2023-07-05T10:22

происшествия

грозный

беслан

москва

елена милашина

алексей венедиктов (журналист)

дмитрий муратов

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Журналистка Елена Милашина рвется работать, несмотря на многочисленные ушибы, но врачи настояли на госпитализации, рассказал РИА Новости экс-главред "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов* (признан иногентом). Накануне вечером "Новая газета" сообщила, что избитые в Грозном Милашина и адвокат Александр Немов вылетели специальным рейсом из Беслана в Москву вместе с главным редактором издания Дмитрием Муратовым. Сегодня Венедиктов* написал в Telegram-канале, что они "находятся в одной из московских больниц". "Она сильно побита, много ушибов. Все время под наблюдением врачей - грозненских, бесланских, в полете – московских, и сейчас в больнице", - сказал собеседник. По его словам, Милашина очень благодарна всем докторам. "Рвется продолжать работу, но врачи и Муратов настояли на госпитализации", - отметил Венедиктов*. Немов и Милашина были избиты неизвестными 4 июля в Грозном, куда они прилетели на оглашение приговора Зареме Мусаевой по делу о нападении на правоохранителя. Впоследствии их доставили в Беслан, и как рассказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, журналистка получила переломы пальцев на руке и травму головы, а адвокат - ножевое ранение. Проверки в связи с нападением на Милашину и Немова проводят региональные управления СК, МВД и прокуратуры. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы вычислить людей, избивших адвоката и журналистку. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев заявил, что злоумышленники пока не установлены, они передвигались на машине без номерных знаков.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20230704/milashina-1882245174.html

https://ria.ru/20230704/milashina-1882260879.html

грозный

беслан

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, грозный, беслан, москва, елена милашина, алексей венедиктов (журналист), дмитрий муратов, следственный комитет россии (ск рф), нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне