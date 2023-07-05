https://ria.ru/20230705/milashina-1882302343.html
Милашину госпитализировали с множественными ушибами
Милашину госпитализировали с множественными ушибами - РИА Новости, 05.07.2023
Милашину госпитализировали с множественными ушибами
Журналистка Елена Милашина рвется работать, несмотря на многочисленные ушибы, но врачи настояли на госпитализации, рассказал РИА Новости экс-главред "Эхо... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T10:22
2023-07-05T10:22
2023-07-05T10:22
происшествия
грозный
беслан
москва
елена милашина
алексей венедиктов (журналист)
дмитрий муратов
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Журналистка Елена Милашина рвется работать, несмотря на многочисленные ушибы, но врачи настояли на госпитализации, рассказал РИА Новости экс-главред "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов* (признан иногентом). Накануне вечером "Новая газета" сообщила, что избитые в Грозном Милашина и адвокат Александр Немов вылетели специальным рейсом из Беслана в Москву вместе с главным редактором издания Дмитрием Муратовым. Сегодня Венедиктов* написал в Telegram-канале, что они "находятся в одной из московских больниц". "Она сильно побита, много ушибов. Все время под наблюдением врачей - грозненских, бесланских, в полете – московских, и сейчас в больнице", - сказал собеседник. По его словам, Милашина очень благодарна всем докторам. "Рвется продолжать работу, но врачи и Муратов настояли на госпитализации", - отметил Венедиктов*. Немов и Милашина были избиты неизвестными 4 июля в Грозном, куда они прилетели на оглашение приговора Зареме Мусаевой по делу о нападении на правоохранителя. Впоследствии их доставили в Беслан, и как рассказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, журналистка получила переломы пальцев на руке и травму головы, а адвокат - ножевое ранение. Проверки в связи с нападением на Милашину и Немова проводят региональные управления СК, МВД и прокуратуры. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы вычислить людей, избивших адвоката и журналистку. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев заявил, что злоумышленники пока не установлены, они передвигались на машине без номерных знаков.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20230704/milashina-1882245174.html
https://ria.ru/20230704/milashina-1882260879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, грозный, беслан, москва, елена милашина, алексей венедиктов (журналист), дмитрий муратов, следственный комитет россии (ск рф), нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне
Происшествия, Грозный, Беслан, Москва, Елена Милашина, Алексей Венедиктов (журналист), Дмитрий Муратов, Следственный комитет России (СК РФ), Нападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне
Милашину госпитализировали с множественными ушибами
Экс-главред "Эхо Москвы" Венедиктов: Милашину госпитализировали с множественными ушибами
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Журналистка Елена Милашина рвется работать, несмотря на многочисленные ушибы, но врачи настояли на госпитализации, рассказал РИА Новости экс-главред "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов* (признан иногентом).
Накануне вечером "Новая газета" сообщила, что избитые в Грозном
Милашина и адвокат Александр Немов вылетели специальным рейсом из Беслана
в Москву
вместе с главным редактором издания Дмитрием Муратовым
. Сегодня Венедиктов* написал в Telegram-канале, что они "находятся в одной из московских больниц".
"Она сильно побита, много ушибов. Все время под наблюдением врачей - грозненских, бесланских, в полете – московских, и сейчас в больнице", - сказал собеседник.
По его словам, Милашина очень благодарна всем докторам. "Рвется продолжать работу, но врачи и Муратов настояли на госпитализации", - отметил Венедиктов*.
Омбудсмен Чечни: напавших на Милашину и Немова пока не удалось установить
Немов и Милашина были избиты неизвестными 4 июля в Грозном, куда они прилетели на оглашение приговора Зареме Мусаевой по делу о нападении на правоохранителя. Впоследствии их доставили в Беслан, и как рассказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, журналистка получила переломы пальцев на руке и травму головы, а адвокат - ножевое ранение.
Проверки в связи с нападением на Милашину и Немова проводят региональные управления СК
, МВД и прокуратуры. Глава Чечни Рамзан Кадыров
сообщил, что дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы вычислить людей, избивших адвоката и журналистку. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев заявил, что злоумышленники пока не установлены, они передвигались на машине без номерных знаков.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России. Омбудсмен Чечни заявил, что визиты Милашиной в республику не приветствуются