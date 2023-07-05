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Милашина и Немов находятся в московской больнице, сообщил Венедиктов* - РИА Новости, 05.07.2023
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08:51 05.07.2023 (обновлено: 16:04 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/milashina-1882289418.html
Милашина и Немов находятся в московской больнице, сообщил Венедиктов*
Милашина и Немов находятся в московской больнице, сообщил Венедиктов* - РИА Новости, 05.07.2023
Милашина и Немов находятся в московской больнице, сообщил Венедиктов*
Подвергшиеся нападению в Чечне журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов находятся в одной из столичных больниц, сообщил экс-главред радиостанции... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T08:51
2023-07-05T16:04
происшествия
москва
елена милашина
алексей венедиктов (журналист)
нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Подвергшиеся нападению в Чечне журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов находятся в одной из столичных больниц, сообщил экс-главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов* в Telegram-канале. "Александр Немов, адвокат, и Елена Милашина, журналист "Новой газеты", избитые накануне в Чечне, уже в Москве и находятся в одной из московских больниц", — говорится в публикации.По словам Венедиктова, журналистку госпитализировали с множественными ушибами.Накануне вечером "Новая газета" сообщила, что Милашина и Немов вылетели специальным рейсом из Беслана в Москву вместе с главным редактором издания Дмитрием Муратовым. Немов и Милашина избиты неизвестными 4 июля в Грозном, куда они прилетели на оглашение приговора Зареме Мусаевой по делу о нападении на правоохранителя. Впоследствии их доставили в Беслан. Как рассказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, журналистка получила переломы пальцев на руке и травму головы, а адвокат — ножевое ранение. Проверки проводят региональные управления СК, МВД и прокуратуры. Глава Чечни Рамзан Кадыров подчеркнул, что дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы вычислить злоумышленников. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев заявил, что нападавшие пока не установлены, они передвигались на машине без номерных знаков.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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происшествия, москва, елена милашина, алексей венедиктов (журналист), нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне
Происшествия, Москва, Елена Милашина, Алексей Венедиктов (журналист), Нападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне
Милашина и Немов находятся в московской больнице, сообщил Венедиктов*

Венедиктов: подвергшиеся нападению Милашина и Немов находятся в московской больнице

© Фото : Команда против пыток/TelegramАдвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения
Адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© Фото : Команда против пыток/Telegram
Адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Подвергшиеся нападению в Чечне журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов находятся в одной из столичных больниц, сообщил экс-главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов* в Telegram-канале.
"Александр Немов, адвокат, и Елена Милашина, журналист "Новой газеты", избитые накануне в Чечне, уже в Москве и находятся в одной из московских больниц", — говорится в публикации.
По словам Венедиктова, журналистку госпитализировали с множественными ушибами.
Накануне вечером "Новая газета" сообщила, что Милашина и Немов вылетели специальным рейсом из Беслана в Москву вместе с главным редактором издания Дмитрием Муратовым.
Немов и Милашина избиты неизвестными 4 июля в Грозном, куда они прилетели на оглашение приговора Зареме Мусаевой по делу о нападении на правоохранителя. Впоследствии их доставили в Беслан. Как рассказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, журналистка получила переломы пальцев на руке и травму головы, а адвокат — ножевое ранение.
Проверки проводят региональные управления СК, МВД и прокуратуры. Глава Чечни Рамзан Кадыров подчеркнул, что дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы вычислить злоумышленников. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев заявил, что нападавшие пока не установлены, они передвигались на машине без номерных знаков.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Корреспондент Новой газеты Елена Милашина - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Омбудсмен Чечни заявил, что визиты Милашиной в республику не приветствуются
4 июля, 22:29
 
ПроисшествияМоскваЕлена МилашинаАлексей Венедиктов (журналист)Нападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне
 
 
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