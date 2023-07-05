https://ria.ru/20230705/milashina-1882289418.html

Милашина и Немов находятся в московской больнице, сообщил Венедиктов*

Милашина и Немов находятся в московской больнице, сообщил Венедиктов* - РИА Новости, 05.07.2023

Милашина и Немов находятся в московской больнице, сообщил Венедиктов*

Подвергшиеся нападению в Чечне журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов находятся в одной из столичных больниц, сообщил экс-главред радиостанции... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T08:51

2023-07-05T08:51

2023-07-05T16:04

происшествия

москва

елена милашина

алексей венедиктов (журналист)

нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882138361_0:451:960:991_1920x0_80_0_0_b8b81f5c62be3ebc6793cfa01775834e.jpg

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Подвергшиеся нападению в Чечне журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов находятся в одной из столичных больниц, сообщил экс-главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов* в Telegram-канале. "Александр Немов, адвокат, и Елена Милашина, журналист "Новой газеты", избитые накануне в Чечне, уже в Москве и находятся в одной из московских больниц", — говорится в публикации.По словам Венедиктова, журналистку госпитализировали с множественными ушибами.Накануне вечером "Новая газета" сообщила, что Милашина и Немов вылетели специальным рейсом из Беслана в Москву вместе с главным редактором издания Дмитрием Муратовым. Немов и Милашина избиты неизвестными 4 июля в Грозном, куда они прилетели на оглашение приговора Зареме Мусаевой по делу о нападении на правоохранителя. Впоследствии их доставили в Беслан. Как рассказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, журналистка получила переломы пальцев на руке и травму головы, а адвокат — ножевое ранение. Проверки проводят региональные управления СК, МВД и прокуратуры. Глава Чечни Рамзан Кадыров подчеркнул, что дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы вычислить злоумышленников. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев заявил, что нападавшие пока не установлены, они передвигались на машине без номерных знаков.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20230704/milashina-1882260879.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, елена милашина, алексей венедиктов (журналист), нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне