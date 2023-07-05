Милашина и Немов находятся в московской больнице, сообщил Венедиктов*
Венедиктов: подвергшиеся нападению Милашина и Немов находятся в московской больнице
© Фото : Команда против пыток/TelegramАдвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения
Адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Подвергшиеся нападению в Чечне журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов находятся в одной из столичных больниц, сообщил экс-главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов* в Telegram-канале.
"Александр Немов, адвокат, и Елена Милашина, журналист "Новой газеты", избитые накануне в Чечне, уже в Москве и находятся в одной из московских больниц", — говорится в публикации.
По словам Венедиктова, журналистку госпитализировали с множественными ушибами.
Накануне вечером "Новая газета" сообщила, что Милашина и Немов вылетели специальным рейсом из Беслана в Москву вместе с главным редактором издания Дмитрием Муратовым.
Немов и Милашина избиты неизвестными 4 июля в Грозном, куда они прилетели на оглашение приговора Зареме Мусаевой по делу о нападении на правоохранителя. Впоследствии их доставили в Беслан. Как рассказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, журналистка получила переломы пальцев на руке и травму головы, а адвокат — ножевое ранение.
Проверки проводят региональные управления СК, МВД и прокуратуры. Глава Чечни Рамзан Кадыров подчеркнул, что дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы вычислить злоумышленников. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев заявил, что нападавшие пока не установлены, они передвигались на машине без номерных знаков.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.