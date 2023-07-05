https://ria.ru/20230705/mikhaylov-1882372223.html

Биография Сергея Михайлова

Биография Сергея Михайлова - РИА Новости, 05.07.2023

Биография Сергея Михайлова

Российский медиаменеджер Сергей Владимирович Михайлов родился 17 марта 1971 года в Архангельске. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T14:44

2023-07-05T14:44

2023-07-05T14:44

справки

сергей михайлов

юлиана слащева

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Российский медиаменеджер Сергей Владимирович Михайлов родился 17 марта 1971 года в Архангельске. В 1993 году окончил факультет международной журналистики (отделение связей с общественностью) Московского государственного института международных отношений МИД РФ. С 1990 по 1991 год Михайлов был президентом Ассоциации молодых журналистов "ОКО" МГИМО МИД РФ.С 1992 по 1993 год – один из основателей и партнер рекламного агентства "Корпорация "Я".В 1993-2004 годах – основатель и управляющий партнер агентства по развитию общественных связей "Михайлов и партнеры".Одновременно с 2000 по 2001 год он являлся президентом Ассоциации компаний-консультантов в области развития общественных связей (АКОС) – российского отделения Международной ассоциации консультантов в области связей с общественностью (International Communications Consultancy Organisation – ICCO).В 2004 году Михайлов был назначен советником президента – членом правления ОАО "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД"). Перед тем как уйти в РЖД, продал свою долю в PR-агентстве. В 2005-2006 годах занимал пост начальника департамента по связям с общественностью РЖД, в 2006-2012 годах возглавлял департамент корпоративных коммуникаций.17 сентября 2012 года Сергей Михайлов был назначен генеральным директором федерального государственного унитарного предприятия "Информационное телеграфное агентство России" (ИТАР-ТАСС)" (с 2014 года – Информационное агентство России ТАСС). 5 июля 2023 года Сергей Михайлов покинул пост генерального директора информационного агентства ТАСС. Председатель совета руководителей государственных информационных агентств СНГ. Вице-президент организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (Organization of Asia-Pacific News Agencies).Председатель медиасовета Ассамблеи народов Евразии.Член Совета при президенте РФ по русскому языку.Входит в общественный совет при Роскосмосе.Член Союза журналистов РФ.Награжден Орденом Дружбы (2021), Благодарностью президента РФ (2018), почетным знаком Союза журналистов России "За заслуги перед профессиональным сообществом" (2021), медалью "За развитие железных дорог" (2007). Лауреат премии Союза журналистов Москвы "Золотое перо" (2021), премии "Медиа-Менеджер России" (2015), премии AbOvo Российской академии общественных связей "За особый вклад в развитие индустрии общественных связей" (2018).Сергей Михайлов женат. Его супруга Юлиана Слащева в 2013-2016 годах занимала пост генерального директора "СТС Медиа", с 2017 года – председатель правления киностудии "Союзмультфильм", с 2019 года – генеральный директор Киностудии имени Горького. В семье трое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, сергей михайлов, юлиана слащева, ржд, мгимо, снг, россия