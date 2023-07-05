В Мелитополе активисты закрасили украинскую символику
В Мелитополе активисты закрасили украинские флаги на стенах заброшенного здания
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на одной из улиц в Мелитополе
Автомобильное движение на одной из улиц в Мелитополе. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Активисты организации "Юг Молодой" и фонда "Защитники Отечества" в Мелитополе в среду, 5 июля, закрасили на стенах здания украинскую символику, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Мероприятие проходило в рамках акции "Раскрась будущее". В нем приняли участие порядка десяти человек.
Молодые активисты закрасили украинские флаги, изображенные на стене заброшенного объекта на проспекте Богдана Хмельницкого.
Участники акции заявили, что и в дальнейшем будут бороться с украинской и нацистской символикой на территории Запорожской области. На текущий момент на всей территории Запорожской области уже закрашено около 60 подобных изображений.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.