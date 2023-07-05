https://ria.ru/20230705/melitopol-1882426121.html

В Мелитополе активисты закрасили украинскую символику

В Мелитополе активисты закрасили украинскую символику - РИА Новости, 05.07.2023

В Мелитополе активисты закрасили украинскую символику

Активисты организации "Юг Молодой" и фонда "Защитники Отечества" в Мелитополе в среду, 5 июля, закрасили на стенах здания украинскую символику, сообщает... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T17:37

2023-07-05T17:37

2023-07-05T17:37

запорожская область

мелитополь

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МЕЛИТОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Активисты организации "Юг Молодой" и фонда "Защитники Отечества" в Мелитополе в среду, 5 июля, закрасили на стенах здания украинскую символику, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. Мероприятие проходило в рамках акции "Раскрась будущее". В нем приняли участие порядка десяти человек. Молодые активисты закрасили украинские флаги, изображенные на стене заброшенного объекта на проспекте Богдана Хмельницкого. Участники акции заявили, что и в дальнейшем будут бороться с украинской и нацистской символикой на территории Запорожской области. На текущий момент на всей территории Запорожской области уже закрашено около 60 подобных изображений. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230704/front-1881960887.html

запорожская область

мелитополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, мелитополь