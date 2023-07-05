Рейтинг@Mail.ru
В Мелитополе активисты закрасили украинскую символику - РИА Новости, 05.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:37 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/melitopol-1882426121.html
В Мелитополе активисты закрасили украинскую символику
В Мелитополе активисты закрасили украинскую символику - РИА Новости, 05.07.2023
В Мелитополе активисты закрасили украинскую символику
Активисты организации "Юг Молодой" и фонда "Защитники Отечества" в Мелитополе в среду, 5 июля, закрасили на стенах здания украинскую символику, сообщает... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T17:37
2023-07-05T17:37
запорожская область
мелитополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815669296_0:373:2978:2048_1920x0_80_0_0_78672e074cc3dec8349a801bbf695e6d.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Активисты организации "Юг Молодой" и фонда "Защитники Отечества" в Мелитополе в среду, 5 июля, закрасили на стенах здания украинскую символику, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. Мероприятие проходило в рамках акции "Раскрась будущее". В нем приняли участие порядка десяти человек. Молодые активисты закрасили украинские флаги, изображенные на стене заброшенного объекта на проспекте Богдана Хмельницкого. Участники акции заявили, что и в дальнейшем будут бороться с украинской и нацистской символикой на территории Запорожской области. На текущий момент на всей территории Запорожской области уже закрашено около 60 подобных изображений. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230704/front-1881960887.html
запорожская область
мелитополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815669296_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_62ab49fbcdf4aa20e1f556dfc507e178.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, мелитополь
Запорожская область, Мелитополь
В Мелитополе активисты закрасили украинскую символику

В Мелитополе активисты закрасили украинские флаги на стенах заброшенного здания

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на одной из улиц в Мелитополе
Автомобильное движение на одной из улиц в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение на одной из улиц в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Активисты организации "Юг Молодой" и фонда "Защитники Отечества" в Мелитополе в среду, 5 июля, закрасили на стенах здания украинскую символику, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Мероприятие проходило в рамках акции "Раскрась будущее". В нем приняли участие порядка десяти человек.
Молодые активисты закрасили украинские флаги, изображенные на стене заброшенного объекта на проспекте Богдана Хмельницкого.
Участники акции заявили, что и в дальнейшем будут бороться с украинской и нацистской символикой на территории Запорожской области. На текущий момент на всей территории Запорожской области уже закрашено около 60 подобных изображений.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Танк Т-90-М Прорыв - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
"Все будет со дня на день". К чему готовятся в Запорожской области
4 июля, 08:00
 
Запорожская областьМелитополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала