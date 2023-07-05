https://ria.ru/20230705/malchik-1882313179.html
В Екатеринбурге простились с погибшим шестилетним мальчиком
В Екатеринбурге простились с погибшим шестилетним мальчиком - РИА Новости, 05.07.2023
В Екатеринбурге простились с погибшим шестилетним мальчиком
Сотни человек собрались в среду в мечети Абу-Ханифа в Екатеринбурге, чтобы проводить в последний путь шестилетнего мальчика, в убийстве которого обвиняется его... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T11:13
2023-07-05T11:13
2023-07-05T11:13
екатеринбург
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Сотни человек собрались в среду в мечети Абу-Ханифа в Екатеринбурге, чтобы проводить в последний путь шестилетнего мальчика, в убийстве которого обвиняется его опекунша, передает корреспондент РИА Новости. Церемония прощания началась в центре Екатеринбурга в 9.00 мск. Несмотря на будний день, на территории мечети собралось порядка 200 человек, в руках у них букеты с цветами и игрушки - разместить их около погибшего не разрешили, поскольку это противоречит мусульманским обычаям, но обещали отвезти на кладбище. Изначально предполагалось, что прощание продлится три часа, однако из-за жаркой погоды его пришлось сократить до одного часа. Всем пришедшим неравнодушные выдавали бутылки с водой. На территории мечети дежурили медики и сотрудники полиции. Тело ребенка, закрытое зеленым покрывалом, по мусульманским традициям поместили под навес не в гробу, а на специальной доске-носилке. В изголовье – надгробная плита с именем и датой рождения. На месте даты смерти указан декабрь 2022 года – до сих пор точно не известно, когда конкретно и как умер мальчик. "Всем спасибо: всем поисковым отрядам, всем, кто переживал, всем, кто был с Далером. Знаю, что все скорбят", – обратился к собравшимся двоюродный брат мальчика Шамсиддин Бобиев который не смог сдержать слез. На прощании помимо служителей мечети выступил и православный священник, который отметил, что для того, чтобы ребенок себя хорошо чувствовал в приемной семье, нужно лишь немного сострадания и любви. Когда все слова были сказаны, над территорией храма прозвучала мусульманская молитва усопшему, а затем тело отнесли в автомобиль. Похоронят ребенка на мусульманском кладбище в селе Горный Щит под Екатеринбургом. Поиски пропавшего шестилетнего мальчика, который, по словам приемной матери, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге 26 июня. Мальчика искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтеров. Трое суток спустя тело ребенка нашли в сумке в металлическом гараже. Оказалось, что мальчик умер несколько месяцев назад, а его приемная мать это скрывала, продолжая получать ежемесячные выплаты на его содержание и опекунство. Также, по данным СК, женщина систематически избивала ребенка. В отношении опекуншни возбуждено дело об убийстве малолетнего, истязании и мошенничестве, суд ее арестовал.
https://ria.ru/20230703/arest-1881944305.html
https://ria.ru/20230629/opekun-1881069736.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатеринбург, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Екатеринбург, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Екатеринбурге простились с погибшим шестилетним мальчиком
В Екатеринбурге простились с мальчиком, в убийстве которого подозревают его опекуна
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Сотни человек собрались в среду в мечети Абу-Ханифа в Екатеринбурге, чтобы проводить в последний путь шестилетнего мальчика, в убийстве которого обвиняется его опекунша, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прощания началась в центре Екатеринбурга в 9.00 мск. Несмотря на будний день, на территории мечети собралось порядка 200 человек, в руках у них букеты с цветами и игрушки - разместить их около погибшего не разрешили, поскольку это противоречит мусульманским обычаям, но обещали отвезти на кладбище.
Изначально предполагалось, что прощание продлится три часа, однако из-за жаркой погоды его пришлось сократить до одного часа. Всем пришедшим неравнодушные выдавали бутылки с водой. На территории мечети дежурили медики и сотрудники полиции.
Тело ребенка, закрытое зеленым покрывалом, по мусульманским традициям поместили под навес не в гробу, а на специальной доске-носилке. В изголовье – надгробная плита с именем и датой рождения. На месте даты смерти указан декабрь 2022 года – до сих пор точно не известно, когда конкретно и как умер мальчик.
"Всем спасибо: всем поисковым отрядам, всем, кто переживал, всем, кто был с Далером. Знаю, что все скорбят", – обратился к собравшимся двоюродный брат мальчика Шамсиддин Бобиев который не смог сдержать слез.
В Екатеринбурге обвиняемая в убийстве ребенка опекунша обжаловала арест
На прощании помимо служителей мечети выступил и православный священник, который отметил, что для того, чтобы ребенок себя хорошо чувствовал в приемной семье, нужно лишь немного сострадания и любви.
Когда все слова были сказаны, над территорией храма прозвучала мусульманская молитва усопшему, а затем тело отнесли в автомобиль. Похоронят ребенка на мусульманском кладбище в селе Горный Щит под Екатеринбургом.
Поиски пропавшего шестилетнего мальчика, который, по словам приемной матери, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге 26 июня. Мальчика искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтеров. Трое суток спустя тело ребенка нашли в сумке в металлическом гараже.
Оказалось, что мальчик умер несколько месяцев назад, а его приемная мать это скрывала, продолжая получать ежемесячные выплаты на его содержание и опекунство. Также, по данным СК
, женщина систематически избивала ребенка. В отношении опекуншни возбуждено дело об убийстве малолетнего, истязании и мошенничестве, суд ее арестовал.
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