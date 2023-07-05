https://ria.ru/20230705/malchik-1882313179.html

В Екатеринбурге простились с погибшим шестилетним мальчиком

В Екатеринбурге простились с погибшим шестилетним мальчиком - РИА Новости, 05.07.2023

В Екатеринбурге простились с погибшим шестилетним мальчиком

Сотни человек собрались в среду в мечети Абу-Ханифа в Екатеринбурге, чтобы проводить в последний путь шестилетнего мальчика, в убийстве которого обвиняется его... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T11:13

2023-07-05T11:13

2023-07-05T11:13

екатеринбург

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882312726_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_965780df0848c08f606f3d75a3079740.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Сотни человек собрались в среду в мечети Абу-Ханифа в Екатеринбурге, чтобы проводить в последний путь шестилетнего мальчика, в убийстве которого обвиняется его опекунша, передает корреспондент РИА Новости. Церемония прощания началась в центре Екатеринбурга в 9.00 мск. Несмотря на будний день, на территории мечети собралось порядка 200 человек, в руках у них букеты с цветами и игрушки - разместить их около погибшего не разрешили, поскольку это противоречит мусульманским обычаям, но обещали отвезти на кладбище. Изначально предполагалось, что прощание продлится три часа, однако из-за жаркой погоды его пришлось сократить до одного часа. Всем пришедшим неравнодушные выдавали бутылки с водой. На территории мечети дежурили медики и сотрудники полиции. Тело ребенка, закрытое зеленым покрывалом, по мусульманским традициям поместили под навес не в гробу, а на специальной доске-носилке. В изголовье – надгробная плита с именем и датой рождения. На месте даты смерти указан декабрь 2022 года – до сих пор точно не известно, когда конкретно и как умер мальчик. "Всем спасибо: всем поисковым отрядам, всем, кто переживал, всем, кто был с Далером. Знаю, что все скорбят", – обратился к собравшимся двоюродный брат мальчика Шамсиддин Бобиев который не смог сдержать слез. На прощании помимо служителей мечети выступил и православный священник, который отметил, что для того, чтобы ребенок себя хорошо чувствовал в приемной семье, нужно лишь немного сострадания и любви. Когда все слова были сказаны, над территорией храма прозвучала мусульманская молитва усопшему, а затем тело отнесли в автомобиль. Похоронят ребенка на мусульманском кладбище в селе Горный Щит под Екатеринбургом. Поиски пропавшего шестилетнего мальчика, который, по словам приемной матери, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге 26 июня. Мальчика искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтеров. Трое суток спустя тело ребенка нашли в сумке в металлическом гараже. Оказалось, что мальчик умер несколько месяцев назад, а его приемная мать это скрывала, продолжая получать ежемесячные выплаты на его содержание и опекунство. Также, по данным СК, женщина систематически избивала ребенка. В отношении опекуншни возбуждено дело об убийстве малолетнего, истязании и мошенничестве, суд ее арестовал.

https://ria.ru/20230703/arest-1881944305.html

https://ria.ru/20230629/opekun-1881069736.html

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

екатеринбург, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)