https://ria.ru/20230705/makeevka-1882475564.html

Украинские войска нанесли ракетный удар по нефтебазе в Макеевке

Украинские войска нанесли ракетный удар по нефтебазе в Макеевке - РИА Новости, 05.07.2023

Украинские войска нанесли ракетный удар по нефтебазе в Макеевке

ВСУ нанесли ракетный удар по нефтебазе в Макеевке в ДНР, на месте прилетов сильный пожар, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T22:36

2023-07-05T22:36

2023-07-05T22:47

специальная военная операция на украине

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

макеевка

донецкая народная республика

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МАКЕЕВКА, 5 июл - РИА Новости. ВСУ нанесли ракетный удар по нефтебазе в Макеевке в ДНР, на месте прилетов сильный пожар, передает корреспондент РИА Новости. Обстрел произошел около девяти часов вечера. По предварительным данным, использовалась РСЗО HIMARS. Зафиксировано два сильных попадания по хранилищу ГСМ, на месте работают спасатели МЧС и пожарные, передает корреспондент агентства. Информации о пострадавших пока нет.

https://ria.ru/20230705/obstrel-1882393723.html

макеевка

донецкая народная республика

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), макеевка, донецкая народная республика