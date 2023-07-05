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Украинские войска нанесли ракетный удар по нефтебазе в Макеевке - РИА Новости, 05.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:36 05.07.2023 (обновлено: 22:47 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/makeevka-1882475564.html
Украинские войска нанесли ракетный удар по нефтебазе в Макеевке
Украинские войска нанесли ракетный удар по нефтебазе в Макеевке - РИА Новости, 05.07.2023
Украинские войска нанесли ракетный удар по нефтебазе в Макеевке
ВСУ нанесли ракетный удар по нефтебазе в Макеевке в ДНР, на месте прилетов сильный пожар, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T22:36
2023-07-05T22:47
специальная военная операция на украине
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
макеевка
донецкая народная республика
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МАКЕЕВКА, 5 июл - РИА Новости. ВСУ нанесли ракетный удар по нефтебазе в Макеевке в ДНР, на месте прилетов сильный пожар, передает корреспондент РИА Новости. Обстрел произошел около девяти часов вечера. По предварительным данным, использовалась РСЗО HIMARS. Зафиксировано два сильных попадания по хранилищу ГСМ, на месте работают спасатели МЧС и пожарные, передает корреспондент агентства. Информации о пострадавших пока нет.
https://ria.ru/20230705/obstrel-1882393723.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), макеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Макеевка, Донецкая Народная Республика
Украинские войска нанесли ракетный удар по нефтебазе в Макеевке

В Макеевке загорелась нефтебаза после обстрела города со стороны украинских войск

© AP Photo / LibkosУкраинская РСЗО
Украинская РСЗО - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Libkos
Украинская РСЗО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАКЕЕВКА, 5 июл - РИА Новости. ВСУ нанесли ракетный удар по нефтебазе в Макеевке в ДНР, на месте прилетов сильный пожар, передает корреспондент РИА Новости.
Обстрел произошел около девяти часов вечера.
По предварительным данным, использовалась РСЗО HIMARS. Зафиксировано два сильных попадания по хранилищу ГСМ, на месте работают спасатели МЧС и пожарные, передает корреспондент агентства.
Информации о пострадавших пока нет.
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Специальная военная операция на УкраинеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МакеевкаДонецкая Народная Республика
 
 
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