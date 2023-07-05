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Украинские войска нанесли новый удар по Макеевке - РИА Новости, 05.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:01 05.07.2023 (обновлено: 22:29 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/makeevka-1882472057.html
Украинские войска нанесли новый удар по Макеевке
Украинские войска нанесли новый удар по Макеевке - РИА Новости, 05.07.2023
Украинские войска нанесли новый удар по Макеевке
Украинские войска нанесли еще один удар по Макеевке, сообщил РИА Новости мэр города Владислав Ключаров. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T22:01
2023-07-05T22:29
специальная военная операция на украине
макеевка
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 июл — РИА Новости. Украинские войска нанесли еще один удар по Макеевке, сообщил РИА Новости мэр города Владислав Ключаров.&quot;Точно было два сильных прилета. &lt;...&gt; По моей информации, основной удар в районе поселка Крупской&quot;, — заявил он.Ключаров добавил, что информации по пострадавшим пока нет.Накануне вечером ВСУ нанесли ракетный удар по Макеевке из РСЗО HIMARS. Пострадали 68 человек, в том числе трое детей, повреждения получили 40 многоквартирных домов, 12 общеобразовательных учреждений и 13 детских садов.ВСУ с 2014 года регулярно обстреливают Макеевку и другие населенные пункты Донбасса.Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014-м в нем жило около 350 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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макеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Вооруженные силы Украины
Украинские войска нанесли новый удар по Макеевке

Мэр Макеевки Ключаров сообщил, что украинские войска нанесли новый удар по городу

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазрушения в жилом доме после обстрела ВСУ города Макеевки
Разрушения в жилом доме после обстрела ВСУ города Макеевки - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разрушения в жилом доме после обстрела ВСУ города Макеевки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 июл — РИА Новости. Украинские войска нанесли еще один удар по Макеевке, сообщил РИА Новости мэр города Владислав Ключаров.
«

"Точно было два сильных прилета. <...> По моей информации, основной удар в районе поселка Крупской", — заявил он.

Ключаров добавил, что информации по пострадавшим пока нет.
Накануне вечером ВСУ нанесли ракетный удар по Макеевке из РСЗО HIMARS. Пострадали 68 человек, в том числе трое детей, повреждения получили 40 многоквартирных домов, 12 общеобразовательных учреждений и 13 детских садов.
ВСУ с 2014 года регулярно обстреливают Макеевку и другие населенные пункты Донбасса.
Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014-м в нем жило около 350 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаВооруженные силы Украины
 
 
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