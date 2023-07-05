https://ria.ru/20230705/makeevka-1882472057.html

Украинские войска нанесли новый удар по Макеевке

Украинские войска нанесли новый удар по Макеевке - РИА Новости, 05.07.2023

Украинские войска нанесли новый удар по Макеевке

Украинские войска нанесли еще один удар по Макеевке, сообщил РИА Новости мэр города Владислав Ключаров. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T22:01

2023-07-05T22:01

2023-07-05T22:29

специальная военная операция на украине

макеевка

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 5 июл — РИА Новости. Украинские войска нанесли еще один удар по Макеевке, сообщил РИА Новости мэр города Владислав Ключаров."Точно было два сильных прилета. <...> По моей информации, основной удар в районе поселка Крупской", — заявил он.Ключаров добавил, что информации по пострадавшим пока нет.Накануне вечером ВСУ нанесли ракетный удар по Макеевке из РСЗО HIMARS. Пострадали 68 человек, в том числе трое детей, повреждения получили 40 многоквартирных домов, 12 общеобразовательных учреждений и 13 детских садов.ВСУ с 2014 года регулярно обстреливают Макеевку и другие населенные пункты Донбасса.Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014-м в нем жило около 350 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

макеевка

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макеевка, вооруженные силы украины