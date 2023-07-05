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Число пострадавших при украинском обстреле Макеевки возросло до 68 - РИА Новости, 05.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:46 05.07.2023 (обновлено: 18:13 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/makeevka-1882428821.html
Число пострадавших при украинском обстреле Макеевки возросло до 68
Число пострадавших при украинском обстреле Макеевки возросло до 68 - РИА Новости, 05.07.2023
Число пострадавших при украинском обстреле Макеевки возросло до 68
Число пострадавших при обстреле Макеевки со стороны ВСУ выросло до 68, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T17:46
2023-07-05T18:13
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
макеевка
в мире
вооруженные силы украины
lockheed martin
bae systems
владислав бердичевский
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ДОНЕЦК, 5 июл — РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Макеевки со стороны ВСУ выросло до 68, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале."Ранения различной степени тяжести получили 68 гражданских лиц, в том числе трое детей: девочки 2020 и 2009 года и мальчик 2016 года рождения", — рассказали в представительстве.Глава администрации Макеевки Владислав Ключаров утром сообщал, что при обстреле Макеевки пострадал 41 человек, среди них двое детей.Сегодня депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский сообщил, что украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО HIMARS, при этом повреждения получила больница.Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году в нем жило около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.ВСУ с 2014 года регулярно обстреливают Макеевку и другие населенные пункты Донбасса.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за передачи вооружений Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных.
https://ria.ru/20230705/obstrel-1882393723.html
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донецкая народная республика, макеевка, в мире, вооруженные силы украины, lockheed martin , bae systems, владислав бердичевский
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Макеевка, В мире, Вооруженные силы Украины, Lockheed Martin , BAE Systems, Владислав Бердичевский
Число пострадавших при украинском обстреле Макеевки возросло до 68

В ДНР сообщили, что число пострадавших при украинском обстреле Макеевки возросло до 68

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЖилой дом с разрушениями после обстрела ВСУ города Макеевки
Жилой дом с разрушениями после обстрела ВСУ города Макеевки - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом с разрушениями после обстрела ВСУ города Макеевки
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 июл — РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Макеевки со стороны ВСУ выросло до 68, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале.
«
"Ранения различной степени тяжести получили 68 гражданских лиц, в том числе трое детей: девочки 2020 и 2009 года и мальчик 2016 года рождения", — рассказали в представительстве.
Глава администрации Макеевки Владислав Ключаров утром сообщал, что при обстреле Макеевки пострадал 41 человек, среди них двое детей.
Сегодня депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский сообщил, что украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО HIMARS, при этом повреждения получила больница.
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Таких разрушений не было: последствия обстрела Макеевки
Вчера, 16:06
Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году в нем жило около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
ВСУ с 2014 года регулярно обстреливают Макеевку и другие населенные пункты Донбасса.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за передачи вооружений Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМакеевкаВ миреВооруженные силы УкраиныLockheed MartinBAE SystemsВладислав Бердичевский
 
 
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