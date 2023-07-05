https://ria.ru/20230705/makeevka-1882428821.html

Число пострадавших при украинском обстреле Макеевки возросло до 68

Число пострадавших при украинском обстреле Макеевки возросло до 68 - РИА Новости, 05.07.2023

Число пострадавших при украинском обстреле Макеевки возросло до 68

Число пострадавших при обстреле Макеевки со стороны ВСУ выросло до 68, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T17:46

2023-07-05T17:46

2023-07-05T18:13

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

макеевка

в мире

вооруженные силы украины

lockheed martin

bae systems

владислав бердичевский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882385540_0:189:3197:1987_1920x0_80_0_0_9e3b4cb964a604176521d231e3376399.jpg

ДОНЕЦК, 5 июл — РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Макеевки со стороны ВСУ выросло до 68, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале."Ранения различной степени тяжести получили 68 гражданских лиц, в том числе трое детей: девочки 2020 и 2009 года и мальчик 2016 года рождения", — рассказали в представительстве.Глава администрации Макеевки Владислав Ключаров утром сообщал, что при обстреле Макеевки пострадал 41 человек, среди них двое детей.Сегодня депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский сообщил, что украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО HIMARS, при этом повреждения получила больница.Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году в нем жило около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.ВСУ с 2014 года регулярно обстреливают Макеевку и другие населенные пункты Донбасса.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за передачи вооружений Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных.

https://ria.ru/20230705/obstrel-1882393723.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

макеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, макеевка, в мире, вооруженные силы украины, lockheed martin , bae systems, владислав бердичевский