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В Макеевке после обстрела со стороны ВСУ повреждены 40 домов - РИА Новости, 05.07.2023
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11:08 05.07.2023 (обновлено: 13:25 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/makeevka-1882312224.html
В Макеевке после обстрела со стороны ВСУ повреждены 40 домов
В Макеевке после обстрела со стороны ВСУ повреждены 40 домов - РИА Новости, 05.07.2023
В Макеевке после обстрела со стороны ВСУ повреждены 40 домов
В результате мощного ракетного обстрела Макеевки повреждено 40 многоквартирных домов, 12 общеобразовательных учреждений, 13 детских садов, четыре учреждения... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T11:08
2023-07-05T13:25
специальная военная операция на украине
макеевка
безопасность
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В результате мощного ракетного обстрела Макеевки повреждено 40 многоквартирных домов, 12 общеобразовательных учреждений, 13 детских садов, четыре учреждения спорта и 13 объектов соцсферы, сообщил глава администрации города Владислав Ключаров в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, Червоногвардейский район Макеевки постоянно обстреливался, но таких разрушений, как минувшими вечером и ночью, не было. "Был обстрел очень сильный, мощный, было очень много повреждений… На сегодняшний день было повреждено 40 многоквартирных домов, 12 общеобразовательных учреждений, 13 детских садов, четыре учреждения спорта и 13 объектов соцсферы. И две пожарные части у нас пострадали, и 9 медицинских учреждений тоже пострадали", - сказал Ключаров. По его информации, в основном повреждено остекление зданий, крыши. Он отметил, что в первую очередь меры по ликвидации последствий обстрела будут направлены на закрытие теплового контура. Ключаров считает, что решить эти проблемы удастся в течение недели.
https://ria.ru/20230705/valuyki-1882290237.html
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Повреждения больницы в Макеевке после обстрела ВСУ
Повреждения больницы в Макеевке после обстрела ВСУ
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макеевка, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Безопасность
В Макеевке после обстрела со стороны ВСУ повреждены 40 домов

В Макеевке после обстрела со стороны ВСУ повреждены 40 домов, 12 школ и 13 детсадов

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В результате мощного ракетного обстрела Макеевки повреждено 40 многоквартирных домов, 12 общеобразовательных учреждений, 13 детских садов, четыре учреждения спорта и 13 объектов соцсферы, сообщил глава администрации города Владислав Ключаров в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, Червоногвардейский район Макеевки постоянно обстреливался, но таких разрушений, как минувшими вечером и ночью, не было.
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"Был обстрел очень сильный, мощный, было очень много повреждений… На сегодняшний день было повреждено 40 многоквартирных домов, 12 общеобразовательных учреждений, 13 детских садов, четыре учреждения спорта и 13 объектов соцсферы. И две пожарные части у нас пострадали, и 9 медицинских учреждений тоже пострадали", - сказал Ключаров.
По его информации, в основном повреждено остекление зданий, крыши. Он отметил, что в первую очередь меры по ликвидации последствий обстрела будут направлены на закрытие теплового контура. Ключаров считает, что решить эти проблемы удастся в течение недели.
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