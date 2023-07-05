https://ria.ru/20230705/makeevka-1882312224.html

В Макеевке после обстрела со стороны ВСУ повреждены 40 домов

В Макеевке после обстрела со стороны ВСУ повреждены 40 домов - РИА Новости, 05.07.2023

В Макеевке после обстрела со стороны ВСУ повреждены 40 домов

В результате мощного ракетного обстрела Макеевки повреждено 40 многоквартирных домов, 12 общеобразовательных учреждений, 13 детских садов, четыре учреждения... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T11:08

2023-07-05T11:08

2023-07-05T13:25

специальная военная операция на украине

макеевка

безопасность

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В результате мощного ракетного обстрела Макеевки повреждено 40 многоквартирных домов, 12 общеобразовательных учреждений, 13 детских садов, четыре учреждения спорта и 13 объектов соцсферы, сообщил глава администрации города Владислав Ключаров в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, Червоногвардейский район Макеевки постоянно обстреливался, но таких разрушений, как минувшими вечером и ночью, не было. "Был обстрел очень сильный, мощный, было очень много повреждений… На сегодняшний день было повреждено 40 многоквартирных домов, 12 общеобразовательных учреждений, 13 детских садов, четыре учреждения спорта и 13 объектов соцсферы. И две пожарные части у нас пострадали, и 9 медицинских учреждений тоже пострадали", - сказал Ключаров. По его информации, в основном повреждено остекление зданий, крыши. Он отметил, что в первую очередь меры по ликвидации последствий обстрела будут направлены на закрытие теплового контура. Ключаров считает, что решить эти проблемы удастся в течение недели.

https://ria.ru/20230705/valuyki-1882290237.html

https://ria.ru/20230705/obstrel-1882287363.html

макеевка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Повреждения больницы в Макеевке после обстрела ВСУ Повреждения больницы в Макеевке после обстрела ВСУ 2023-07-05T11:08 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

макеевка, безопасность