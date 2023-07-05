https://ria.ru/20230705/makeevka-1882271432.html
Число пострадавших при обстреле Макеевки со стороны ВСУ возросло до 36
Число пострадавших при обстреле Макеевки со стороны ВСУ возросло до 36 - РИА Новости, 05.07.2023
Число пострадавших при обстреле Макеевки со стороны ВСУ возросло до 36
Число пострадавших при обстреле Макеевки украинскими войсками возросло до 36 человек, в их числе двое детей, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T01:46
2023-07-05T01:46
2023-07-05T04:58
специальная военная операция на украине
макеевка
сцкк
донецкая народная республика
в мире
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Макеевки украинскими войсками возросло до 36 человек, в их числе двое детей, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Ранения различной степени тяжести получили 36 гражданских лиц, в том числе дети: девочка 2021 года рождения и мальчик 2016 года рождения", - сообщили в представительстве.Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате удара ВСУ по городу пострадали не менее 25 человек. Мэр Макеевки Владислав Ключаров сообщал РИА Новости, что в результате обстрела ВСУ погиб 62-летний мужчина.Сегодня вечером корреспондент РИА Новости рассказал о взрывах в Донецке и Макеевке. Предварительно, работала система ПВО.Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к региональной столице с северо-востока. Украинские военные с 2014 года регулярно обстреливают Донецк и другие населенные пункты Донбасса.
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макеевка, сцкк, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, СЦКК, Донецкая Народная Республика, В мире
Число пострадавших при обстреле Макеевки со стороны ВСУ возросло до 36
СЦКК: число пострадавших при обстреле Макеевки со стороны ВСУ увеличилось до 36 человек