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Число пострадавших при обстреле Макеевки со стороны ВСУ возросло до 36 - РИА Новости, 05.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:46 05.07.2023 (обновлено: 04:58 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/makeevka-1882271432.html
Число пострадавших при обстреле Макеевки со стороны ВСУ возросло до 36
Число пострадавших при обстреле Макеевки со стороны ВСУ возросло до 36 - РИА Новости, 05.07.2023
Число пострадавших при обстреле Макеевки со стороны ВСУ возросло до 36
Число пострадавших при обстреле Макеевки украинскими войсками возросло до 36 человек, в их числе двое детей, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T01:46
2023-07-05T04:58
специальная военная операция на украине
макеевка
сцкк
донецкая народная республика
в мире
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Макеевки украинскими войсками возросло до 36 человек, в их числе двое детей, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Ранения различной степени тяжести получили 36 гражданских лиц, в том числе дети: девочка 2021 года рождения и мальчик 2016 года рождения", - сообщили в представительстве.Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате удара ВСУ по городу пострадали не менее 25 человек. Мэр Макеевки Владислав Ключаров сообщал РИА Новости, что в результате обстрела ВСУ погиб 62-летний мужчина.Сегодня вечером корреспондент РИА Новости рассказал о взрывах в Донецке и Макеевке. Предварительно, работала система ПВО.Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к региональной столице с северо-востока. Украинские военные с 2014 года регулярно обстреливают Донецк и другие населенные пункты Донбасса.
https://ria.ru/20230705/bolnitsa-1882266683.html
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макеевка, сцкк, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, СЦКК, Донецкая Народная Республика, В мире
Число пострадавших при обстреле Макеевки со стороны ВСУ возросло до 36

СЦКК: число пострадавших при обстреле Макеевки со стороны ВСУ увеличилось до 36 человек

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Макеевки украинскими войсками возросло до 36 человек, в их числе двое детей, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Ранения различной степени тяжести получили 36 гражданских лиц, в том числе дети: девочка 2021 года рождения и мальчик 2016 года рождения", - сообщили в представительстве.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате удара ВСУ по городу пострадали не менее 25 человек. Мэр Макеевки Владислав Ключаров сообщал РИА Новости, что в результате обстрела ВСУ погиб 62-летний мужчина.
Сегодня вечером корреспондент РИА Новости рассказал о взрывах в Донецке и Макеевке. Предварительно, работала система ПВО.
Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к региональной столице с северо-востока. Украинские военные с 2014 года регулярно обстреливают Донецк и другие населенные пункты Донбасса.
Разбитое окно дома в Макеевке - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Депутат ДНР сообщил, что ВСУ специально нанесли удар по больнице в Макеевке
00:10
 
Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаСЦККДонецкая Народная РеспубликаВ мире
 
 
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