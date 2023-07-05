https://ria.ru/20230705/makeevka-1882270827.html

В обстрелянной ВСУ больнице в Макеевке сообщили, что жертв удалось избежать

В обстрелянной ВСУ больнице в Макеевке сообщили, что жертв удалось избежать - РИА Новости, 05.07.2023

В обстрелянной ВСУ больнице в Макеевке сообщили, что жертв удалось избежать

При украинском обстреле больницы №2 в Макеевке удалось избежать жертв среди пациентов и персонала, сообщила РИА Новости на месте сотрудница учреждения. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T01:28

2023-07-05T01:28

2023-07-05T02:08

специальная военная операция на украине

макеевка

в мире

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МАКЕЕВКА (ДНР), 5 июл - РИА Новости. При украинском обстреле больницы №2 в Макеевке удалось избежать жертв среди пациентов и персонала, сообщила РИА Новости на месте сотрудница учреждения. "Те, кто были ходячие, все выскочили в коридор, где нет окон, а все лежачие опустились на пол. И слава Богу, все живы", - сказала сотрудница травматологического отделения.По ее словам, было около четырех "прилетов". Больница подверглась обстрелу со стороны украинской армии около 22:00, по ее территории была серия попаданий из РСЗО. В больнице повреждены остекление, кровля и стены. В семиэтажном основном корпусе во время обстрела находились более ста человек персонала и пациентов.

https://ria.ru/20230705/bolnitsa-1882266683.html

макеевка

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макеевка, в мире