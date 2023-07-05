https://ria.ru/20230705/makeevka-1882270827.html
В обстрелянной ВСУ больнице в Макеевке сообщили, что жертв удалось избежать
В обстрелянной ВСУ больнице в Макеевке сообщили, что жертв удалось избежать - РИА Новости, 05.07.2023
В обстрелянной ВСУ больнице в Макеевке сообщили, что жертв удалось избежать
При украинском обстреле больницы №2 в Макеевке удалось избежать жертв среди пациентов и персонала, сообщила РИА Новости на месте сотрудница учреждения. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T01:28
2023-07-05T01:28
2023-07-05T02:08
специальная военная операция на украине
макеевка
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147690/74/1476907422_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_3f95e2b37d1282f51dc9066b28bfd14a.jpg
МАКЕЕВКА (ДНР), 5 июл - РИА Новости. При украинском обстреле больницы №2 в Макеевке удалось избежать жертв среди пациентов и персонала, сообщила РИА Новости на месте сотрудница учреждения. "Те, кто были ходячие, все выскочили в коридор, где нет окон, а все лежачие опустились на пол. И слава Богу, все живы", - сказала сотрудница травматологического отделения.По ее словам, было около четырех "прилетов". Больница подверглась обстрелу со стороны украинской армии около 22:00, по ее территории была серия попаданий из РСЗО. В больнице повреждены остекление, кровля и стены. В семиэтажном основном корпусе во время обстрела находились более ста человек персонала и пациентов.
https://ria.ru/20230705/bolnitsa-1882266683.html
макеевка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147690/74/1476907422_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_7af0b425485858513b6502d7b1b69458.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макеевка, в мире
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, В мире
В обстрелянной ВСУ больнице в Макеевке сообщили, что жертв удалось избежать
Сотрудница обстрелянной ВСУ больницы сообщила, что жертв среди пациентов удалось избежать
МАКЕЕВКА (ДНР), 5 июл - РИА Новости. При украинском обстреле больницы №2 в Макеевке удалось избежать жертв среди пациентов и персонала, сообщила РИА Новости на месте сотрудница учреждения.
"Те, кто были ходячие, все выскочили в коридор, где нет окон, а все лежачие опустились на пол. И слава Богу, все живы", - сказала сотрудница травматологического отделения.
По ее словам, было около четырех "прилетов".
Больница подверглась обстрелу со стороны украинской армии около 22:00, по ее территории была серия попаданий из РСЗО. В больнице повреждены остекление, кровля и стены. В семиэтажном основном корпусе во время обстрела находились более ста человек персонала и пациентов.
Депутат ДНР сообщил, что ВСУ специально нанесли удар по больнице в Макеевке