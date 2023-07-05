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В обстрелянной ВСУ больнице в Макеевке сообщили, что жертв удалось избежать - РИА Новости, 05.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:28 05.07.2023 (обновлено: 02:08 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/makeevka-1882270827.html
В обстрелянной ВСУ больнице в Макеевке сообщили, что жертв удалось избежать
В обстрелянной ВСУ больнице в Макеевке сообщили, что жертв удалось избежать - РИА Новости, 05.07.2023
В обстрелянной ВСУ больнице в Макеевке сообщили, что жертв удалось избежать
При украинском обстреле больницы №2 в Макеевке удалось избежать жертв среди пациентов и персонала, сообщила РИА Новости на месте сотрудница учреждения. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T01:28
2023-07-05T02:08
специальная военная операция на украине
макеевка
в мире
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МАКЕЕВКА (ДНР), 5 июл - РИА Новости. При украинском обстреле больницы №2 в Макеевке удалось избежать жертв среди пациентов и персонала, сообщила РИА Новости на месте сотрудница учреждения. "Те, кто были ходячие, все выскочили в коридор, где нет окон, а все лежачие опустились на пол. И слава Богу, все живы", - сказала сотрудница травматологического отделения.По ее словам, было около четырех "прилетов". Больница подверглась обстрелу со стороны украинской армии около 22:00, по ее территории была серия попаданий из РСЗО. В больнице повреждены остекление, кровля и стены. В семиэтажном основном корпусе во время обстрела находились более ста человек персонала и пациентов.
https://ria.ru/20230705/bolnitsa-1882266683.html
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макеевка, в мире
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, В мире
В обстрелянной ВСУ больнице в Макеевке сообщили, что жертв удалось избежать

Сотрудница обстрелянной ВСУ больницы сообщила, что жертв среди пациентов удалось избежать

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкРазрушенный в результате обстрела дом в Макеевке
Разрушенный в результате обстрела дом в Макеевке - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Разрушенный в результате обстрела дом в Макеевке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАКЕЕВКА (ДНР), 5 июл - РИА Новости. При украинском обстреле больницы №2 в Макеевке удалось избежать жертв среди пациентов и персонала, сообщила РИА Новости на месте сотрудница учреждения.
"Те, кто были ходячие, все выскочили в коридор, где нет окон, а все лежачие опустились на пол. И слава Богу, все живы", - сказала сотрудница травматологического отделения.
По ее словам, было около четырех "прилетов".
Больница подверглась обстрелу со стороны украинской армии около 22:00, по ее территории была серия попаданий из РСЗО. В больнице повреждены остекление, кровля и стены. В семиэтажном основном корпусе во время обстрела находились более ста человек персонала и пациентов.
Разбитое окно дома в Макеевке - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Депутат ДНР сообщил, что ВСУ специально нанесли удар по больнице в Макеевке
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