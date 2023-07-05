https://ria.ru/20230705/makeevka-1882270426.html

При обстреле Макеевки украинскими войсками погиб мужчина

При обстреле Макеевки украинскими войсками погиб мужчина - РИА Новости, 05.07.2023

При обстреле Макеевки украинскими войсками погиб мужчина

В результате обстрела ВСУ Макеевки погиб 62-летний мужчина, рассказал РИА Новости мэр города Владислав Ключаров. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T01:22

2023-07-05T01:22

2023-07-05T01:22

макеевка

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. В результате обстрела ВСУ Макеевки погиб 62-летний мужчина, рассказал РИА Новости мэр города Владислав Ключаров. "Погиб мужчина 1961 года рождения. Находился дома, в своей квартире, когда был нанесен удар", - заявил мэр. Всего в результате массированного обстрела Макеевки пострадали не менее 25 человек, среди них двое детей, сообщил ранее врио главы ДНР Денис Пушилин. Основной удар ВСУ пришелся по Червоногвардейскому району города и Городской больнице №2, где пострадало хирургическое отделение.

https://ria.ru/20230705/bolnitsa-1882266683.html

макеевка

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макеевка, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины