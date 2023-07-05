https://ria.ru/20230705/makeevka-1882270426.html
При обстреле Макеевки украинскими войсками погиб мужчина
При обстреле Макеевки украинскими войсками погиб мужчина - РИА Новости, 05.07.2023
При обстреле Макеевки украинскими войсками погиб мужчина
В результате обстрела ВСУ Макеевки погиб 62-летний мужчина, рассказал РИА Новости мэр города Владислав Ключаров. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T01:22
2023-07-05T01:22
2023-07-05T01:22
макеевка
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. В результате обстрела ВСУ Макеевки погиб 62-летний мужчина, рассказал РИА Новости мэр города Владислав Ключаров. "Погиб мужчина 1961 года рождения. Находился дома, в своей квартире, когда был нанесен удар", - заявил мэр. Всего в результате массированного обстрела Макеевки пострадали не менее 25 человек, среди них двое детей, сообщил ранее врио главы ДНР Денис Пушилин. Основной удар ВСУ пришелся по Червоногвардейскому району города и Городской больнице №2, где пострадало хирургическое отделение.
https://ria.ru/20230705/bolnitsa-1882266683.html
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макеевка, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Макеевка, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
При обстреле Макеевки украинскими войсками погиб мужчина
Мэр Макеевки Ключаров: при обстреле города со стороны ВСУ погиб 62-летний мужчина