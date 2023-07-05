https://ria.ru/20230705/makeevka-1882267274.html

При ударе ВСУ по Макеевке пострадали не менее 25 человек

При ударе ВСУ по Макеевке пострадали не менее 25 человек - РИА Новости, 05.07.2023

При ударе ВСУ по Макеевке пострадали не менее 25 человек

Не менее 25 человек пострадали в результате удара ВСУ по Макеевке, среди них двое детей, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T00:19

2023-07-05T00:19

2023-07-05T01:35

специальная военная операция на украине

украинский демократический альянс за реформы (удар)

вооруженные силы украины

денис пушилин

макеевка

донецкая народная республика

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Не менее 25 человек пострадали в результате удара ВСУ по Макеевке, среди них двое детей, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин."Поздним вечером противник нанес ожесточённые удары по жилым кварталам и больничному комплексу Червоногвардейского района Макеевки... На данный момент известно о 25 пострадавших, в том числе ранены два ребенка: девочка 2 года 9 месяцев и мальчик 7 лет. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Пушилин в телеграм-канале.Он уточнил, что повреждены ряд жилых домов, здания больницы, школы и детского сада.Позднее мэр Макеевки Владислав Ключаров сообщил РИА Новости, что в результате обстрела ВСУ города погиб 62-летний мужчина. "Погиб мужчина 1961 года рождения. Находился дома, в своей квартире, когда был нанесен удар", - заявил мэр.Сегодня вечером корреспондент РИА Новости рассказал о взрывах в Донецке и Макеевке. Предварительно, работала система ПВО.Перед этим представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ вечером выпустили десять снарядов по Макеевке и 16 — по Донецку.

https://ria.ru/20230705/makeevka-1882270827.html

макеевка

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украинский демократический альянс за реформы (удар), вооруженные силы украины, денис пушилин, макеевка, донецкая народная республика