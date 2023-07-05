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При ударе ВСУ по Макеевке пострадали не менее 25 человек - РИА Новости, 05.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:19 05.07.2023 (обновлено: 01:35 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/makeevka-1882267274.html
При ударе ВСУ по Макеевке пострадали не менее 25 человек
При ударе ВСУ по Макеевке пострадали не менее 25 человек - РИА Новости, 05.07.2023
При ударе ВСУ по Макеевке пострадали не менее 25 человек
Не менее 25 человек пострадали в результате удара ВСУ по Макеевке, среди них двое детей, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T00:19
2023-07-05T01:35
специальная военная операция на украине
украинский демократический альянс за реформы (удар)
вооруженные силы украины
денис пушилин
макеевка
донецкая народная республика
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Не менее 25 человек пострадали в результате удара ВСУ по Макеевке, среди них двое детей, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин."Поздним вечером противник нанес ожесточённые удары по жилым кварталам и больничному комплексу Червоногвардейского района Макеевки... На данный момент известно о 25 пострадавших, в том числе ранены два ребенка: девочка 2 года 9 месяцев и мальчик 7 лет. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Пушилин в телеграм-канале.Он уточнил, что повреждены ряд жилых домов, здания больницы, школы и детского сада.Позднее мэр Макеевки Владислав Ключаров сообщил РИА Новости, что в результате обстрела ВСУ города погиб 62-летний мужчина. "Погиб мужчина 1961 года рождения. Находился дома, в своей квартире, когда был нанесен удар", - заявил мэр.Сегодня вечером корреспондент РИА Новости рассказал о взрывах в Донецке и Макеевке. Предварительно, работала система ПВО.Перед этим представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ вечером выпустили десять снарядов по Макеевке и 16 — по Донецку.
https://ria.ru/20230705/makeevka-1882270827.html
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украинский демократический альянс за реформы (удар), вооруженные силы украины, денис пушилин, макеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Вооруженные силы Украины, Денис Пушилин, Макеевка, Донецкая Народная Республика
При ударе ВСУ по Макеевке пострадали не менее 25 человек

Пушилин: при ударе ВСУ по Макеевке пострадали не менее 25 человек, среди них двое детей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Не менее 25 человек пострадали в результате удара ВСУ по Макеевке, среди них двое детей, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Поздним вечером противник нанес ожесточённые удары по жилым кварталам и больничному комплексу Червоногвардейского района Макеевки... На данный момент известно о 25 пострадавших, в том числе ранены два ребенка: девочка 2 года 9 месяцев и мальчик 7 лет. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Пушилин в телеграм-канале.
Он уточнил, что повреждены ряд жилых домов, здания больницы, школы и детского сада.
Позднее мэр Макеевки Владислав Ключаров сообщил РИА Новости, что в результате обстрела ВСУ города погиб 62-летний мужчина. "Погиб мужчина 1961 года рождения. Находился дома, в своей квартире, когда был нанесен удар", - заявил мэр.
Сегодня вечером корреспондент РИА Новости рассказал о взрывах в Донецке и Макеевке. Предварительно, работала система ПВО.
Перед этим представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ вечером выпустили десять снарядов по Макеевке и 16 — по Донецку.
Разрушенный в результате обстрела дом в Макеевке - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
В обстрелянной ВСУ больнице в Макеевке сообщили, что жертв удалось избежать
01:28
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)Вооруженные силы УкраиныДенис ПушилинМакеевкаДонецкая Народная Республика
 
 
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