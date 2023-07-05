Рейтинг@Mail.ru
В новых регионах в 2023 году восстановят 11 музеев - РИА Новости, 05.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:59 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/lyubimova-1882375980.html
В новых регионах в 2023 году восстановят 11 музеев
В новых регионах в 2023 году восстановят 11 музеев - РИА Новости, 05.07.2023
В новых регионах в 2023 году восстановят 11 музеев
В новых регионах РФ в этом году восстановят 14 библиотек, 15 театральных учреждений, 11 музеев, 10 виртуальных залов и 40 домов культуры, сообщила министр... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T14:59
2023-07-05T14:59
культура
россия
донбасс
ольга любимова
владимир путин
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789562287_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_e474458ae9f43429b4bcf4557f70afcd.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В новых регионах РФ в этом году восстановят 14 библиотек, 15 театральных учреждений, 11 музеев, 10 виртуальных залов и 40 домов культуры, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. "В этом году (планируется восстановить в новых регионах России - ред.) 14 библиотек, 15 театральных учреждений, 11 музеев, 10 виртуальных залов и 40 домов культуры", - сказала Любимова встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в среду. Она также добавила, что до февраля прошлого года на Донбассе было всего два кинотеатра, сейчас их 21. "Они уже работают, и ребята смотрят то же самое, что и мы. Мы обсуждаем, кому понравился "Чебурашка", кто ждет вторую часть. Ровно те же вопросы, которые дети задают в остальных регионах, они задают и моим коллегам", - подчеркнула глава ведомства.
https://realty.ria.ru/20230705/sotsuchrezhdeniya-1882370218.html
https://ria.ru/20230705/lyubimova-1882372763.html
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789562287_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2d2dc086259a4517acec09b5cb53c087.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донбасс, ольга любимова, владимир путин, культура
Культура, Россия, Донбасс, Ольга Любимова, Владимир Путин, Культура
В новых регионах в 2023 году восстановят 11 музеев

Министр культуры Любимова: в новых регионах за год восстановят 14 библиотек и 11 музеев

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазрушения внутри Дома культуры после прямого попадания снаряда, который пробил крышу
Разрушения внутри Дома культуры после прямого попадания снаряда, который пробил крышу - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Разрушения внутри Дома культуры после прямого попадания снаряда, который пробил крышу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В новых регионах РФ в этом году восстановят 14 библиотек, 15 театральных учреждений, 11 музеев, 10 виртуальных залов и 40 домов культуры, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
"В этом году (планируется восстановить в новых регионах России - ред.) 14 библиотек, 15 театральных учреждений, 11 музеев, 10 виртуальных залов и 40 домов культуры", - сказала Любимова встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в среду.
Президент РФ Владимир Путин и министр культуры РФ Ольга Любимова во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Путин: соцучреждения в новых регионах нуждаются в реставрации
Вчера, 14:38
Она также добавила, что до февраля прошлого года на Донбассе было всего два кинотеатра, сейчас их 21.
"Они уже работают, и ребята смотрят то же самое, что и мы. Мы обсуждаем, кому понравился "Чебурашка", кто ждет вторую часть. Ровно те же вопросы, которые дети задают в остальных регионах, они задают и моим коллегам", - подчеркнула глава ведомства.
Министр культуры РФ Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Любимова пригласила Путина в центр реставрации в Ленинградской области
Вчера, 14:45
 
КультураРоссияДонбассОльга ЛюбимоваВладимир ПутинКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала