https://ria.ru/20230705/lyubimova-1882375980.html
В новых регионах в 2023 году восстановят 11 музеев
В новых регионах в 2023 году восстановят 11 музеев - РИА Новости, 05.07.2023
В новых регионах в 2023 году восстановят 11 музеев
В новых регионах РФ в этом году восстановят 14 библиотек, 15 театральных учреждений, 11 музеев, 10 виртуальных залов и 40 домов культуры, сообщила министр... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T14:59
2023-07-05T14:59
2023-07-05T14:59
культура
россия
донбасс
ольга любимова
владимир путин
культура
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В новых регионах РФ в этом году восстановят 14 библиотек, 15 театральных учреждений, 11 музеев, 10 виртуальных залов и 40 домов культуры, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. "В этом году (планируется восстановить в новых регионах России - ред.) 14 библиотек, 15 театральных учреждений, 11 музеев, 10 виртуальных залов и 40 домов культуры", - сказала Любимова встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в среду. Она также добавила, что до февраля прошлого года на Донбассе было всего два кинотеатра, сейчас их 21. "Они уже работают, и ребята смотрят то же самое, что и мы. Мы обсуждаем, кому понравился "Чебурашка", кто ждет вторую часть. Ровно те же вопросы, которые дети задают в остальных регионах, они задают и моим коллегам", - подчеркнула глава ведомства.
https://realty.ria.ru/20230705/sotsuchrezhdeniya-1882370218.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донбасс, ольга любимова, владимир путин, культура
Культура, Россия, Донбасс, Ольга Любимова, Владимир Путин, Культура
В новых регионах в 2023 году восстановят 11 музеев
Министр культуры Любимова: в новых регионах за год восстановят 14 библиотек и 11 музеев