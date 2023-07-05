https://ria.ru/20230705/lyubimova-1882372763.html

Любимова пригласила Путина в центр реставрации в Ленинградской области

Любимова пригласила Путина в центр реставрации в Ленинградской области - РИА Новости, 05.07.2023

Любимова пригласила Путина в центр реставрации в Ленинградской области

Министр культуры Ольга Любимова пригласила президента РФ Владимира Путина посетить новый центр реставрации, который открылся в Ленинградской области. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T14:45

2023-07-05T14:45

2023-07-05T14:45

ленинградская область

ольга любимова

владимир путин

россия

культура

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Министр культуры Ольга Любимова пригласила президента РФ Владимира Путина посетить новый центр реставрации, который открылся в Ленинградской области. "Они на самом деле очень ждут вас в гости", - сказала Любимова во время встречи с президентом. Крупный международный центр реставрации на десять тысяч квадратных метров открылся в Ленинградской области в феврале. "Мы успели закупить всю новейшую аппаратуру и технику. Очень важно, чтобы люди, которые воссоздают порой буквально из пепла, фантастически совершенно спасают наши шедевры, имели возможность в замечательных условиях трудиться. Там будут и дообразовывать, и конференции проводить", - добавила Любимова. "Было бы интересно посмотреть", - отреагировал Путин.

https://ria.ru/20230112/lyubimova-1844386708.html

https://realty.ria.ru/20230705/sotsuchrezhdeniya-1882370218.html

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ленинградская область, ольга любимова, владимир путин, россия, культура