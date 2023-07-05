https://ria.ru/20230705/lyubimova-1882372763.html
Любимова пригласила Путина в центр реставрации в Ленинградской области
Любимова пригласила Путина в центр реставрации в Ленинградской области - РИА Новости, 05.07.2023
Любимова пригласила Путина в центр реставрации в Ленинградской области
Министр культуры Ольга Любимова пригласила президента РФ Владимира Путина посетить новый центр реставрации, который открылся в Ленинградской области. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T14:45
2023-07-05T14:45
2023-07-05T14:45
ленинградская область
ольга любимова
владимир путин
россия
культура
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Министр культуры Ольга Любимова пригласила президента РФ Владимира Путина посетить новый центр реставрации, который открылся в Ленинградской области. "Они на самом деле очень ждут вас в гости", - сказала Любимова во время встречи с президентом. Крупный международный центр реставрации на десять тысяч квадратных метров открылся в Ленинградской области в феврале. "Мы успели закупить всю новейшую аппаратуру и технику. Очень важно, чтобы люди, которые воссоздают порой буквально из пепла, фантастически совершенно спасают наши шедевры, имели возможность в замечательных условиях трудиться. Там будут и дообразовывать, и конференции проводить", - добавила Любимова. "Было бы интересно посмотреть", - отреагировал Путин.
https://ria.ru/20230112/lyubimova-1844386708.html
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РИА Новости
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ленинградская область, ольга любимова, владимир путин, россия, культура
Ленинградская область, Ольга Любимова, Владимир Путин, Россия, Культура
Любимова пригласила Путина в центр реставрации в Ленинградской области
Министр культуры Любимова пригласила Путина в центр реставрации в Ленинградской области
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Министр культуры Ольга Любимова пригласила президента РФ Владимира Путина посетить новый центр реставрации, который открылся в Ленинградской области.
"Они на самом деле очень ждут вас в гости", - сказала Любимова во время встречи с президентом.
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Крупный международный центр реставрации на десять тысяч квадратных метров открылся в Ленинградской области в феврале.
"Мы успели закупить всю новейшую аппаратуру и технику. Очень важно, чтобы люди, которые воссоздают порой буквально из пепла, фантастически совершенно спасают наши шедевры, имели возможность в замечательных условиях трудиться. Там будут и дообразовывать, и конференции проводить", - добавила Любимова.
"Было бы интересно посмотреть", - отреагировал Путин.
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